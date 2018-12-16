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كُتّاب وآراء
اصطدام يُخلف مصرع سائق "تاكسي" في أكادير
مازال شخص يرقد بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، تحت المراقبة الطبية، بعد إصابته إصابات وُصفت بالبليغة، ليلة السبت، في حادث مروري بمدارة "الحي المحمدي" في مدينة أكادير.
وخلّف الحادث، الذي نجم عن اصطدام قوي بين عربة رباعية الدفع وسيارة أجرة من الصنف الثاني، مصرع سائقها أنفاسه في طريقه إلى المستشفى، فيما أصيب زبونه إصابات خطيرة على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى أكادير.
وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة المميتة، فيما تم الاحتفاظ بسائق السيارة رباعية الدفع تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث رجح شهود عيان أن يكون عدم احترام أسبقية المرور من الأسباب الرئيسية في وقوع الحادث المميت.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار.
اللَّهُمَّ
عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله.
اللَّهُمَّ
اجزه عن الإحسان إحساناً وعن الإساءة عفواً وغفراناً.
اللَّهُمَّ
إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته...يارب كما أسالك ان تشفي الركب اللهم اشفيه الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين