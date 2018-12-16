اصطدام يُخلف مصرع سائق "تاكسي" في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

مازال شخص يرقد بقسم العناية المركزة بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، تحت المراقبة الطبية، بعد إصابته إصابات وُصفت بالبليغة، ليلة السبت، في حادث مروري بمدارة "الحي المحمدي" في مدينة أكادير.

وخلّف الحادث، الذي نجم عن اصطدام قوي بين عربة رباعية الدفع وسيارة أجرة من الصنف الثاني، مصرع سائقها أنفاسه في طريقه إلى المستشفى، فيما أصيب زبونه إصابات خطيرة على مستوى الرأس، نقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بمستشفى أكادير.

وقد فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة المميتة، فيما تم الاحتفاظ بسائق السيارة رباعية الدفع تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، حيث رجح شهود عيان أن يكون عدم احترام أسبقية المرور من الأسباب الرئيسية في وقوع الحادث المميت.