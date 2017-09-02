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الرئيسية | حوادث | شبهة ترويج الذبيحة السرية توقف شقيقين بفاس

شبهة ترويج الذبيحة السرية توقف شقيقين بفاس

شبهة ترويج الذبيحة السرية توقف شقيقين بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:06

علمت هسبريس أن السلطات المحلية للملحقة الإدارية المسيرة بمدينة فاس أوقفت، زوال اليوم الأحد بالسوق الأسبوعي للماشية، الكائن بمنطقة بنسودة، شقيقين، يبلغان من العمر 40 و28 سنة، بشبهة ترويج الذبيحة السرية.

ووفق مصادر هسبريس، فقد تم ضبط المشتبه فيهما وهما بصدد نقل لحوم بقرة مذبوحة في ظروف مشبوهة على متن دراجتهما النارية ثلاثية العجلات، التي تم حجزها مع حمولتها لفائدة البحث.

وأفادت المصادر ذاتها بإحالة المشتبه فيهما على المصالح الأمنية لولاية أمن فاس لإتمام البحث معهما في الموضوع.

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