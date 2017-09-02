24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/12/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- حواري الأول
- بنبين وأهمية المكتبات
- مبارك: متعة الترجمة تفوق الكتابة .. وتجار الورق يحرّضون الهواة
- مهرجان إندونيسي بالرباط
- بنشعبون والخوصصة
سياح الغرب يزورون المملكة العربية السعودية لتكسير الصورة النمطية (5.00)
- آيت إيدر رافضاً تقبيل يد الملك: "ماشي شايط باش نبوس ليدين" - (52)
- ميشيو كاكو .. فيزيائيّ يتنبأ بملامح مستقبل البشرية في عالم الغد - (41)
- القضاء يعتقل رئيس ودادية للبحث عن 70 مليارا في ورش سكنيّ - (39)
- إحاشات تخفّف أضرار الخنازير في جهة سوس - (38)
- "السترات الصفراء" تصل المغرب .. جماهير الجيش ترفع "لا للفساد" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
شبهة ترويج الذبيحة السرية توقف شقيقين بفاس
الأحد 16 دجنبر 2018 - 21:06
علمت هسبريس أن السلطات المحلية للملحقة الإدارية المسيرة بمدينة فاس أوقفت، زوال اليوم الأحد بالسوق الأسبوعي للماشية، الكائن بمنطقة بنسودة، شقيقين، يبلغان من العمر 40 و28 سنة، بشبهة ترويج الذبيحة السرية.
ووفق مصادر هسبريس، فقد تم ضبط المشتبه فيهما وهما بصدد نقل لحوم بقرة مذبوحة في ظروف مشبوهة على متن دراجتهما النارية ثلاثية العجلات، التي تم حجزها مع حمولتها لفائدة البحث.
وأفادت المصادر ذاتها بإحالة المشتبه فيهما على المصالح الأمنية لولاية أمن فاس لإتمام البحث معهما في الموضوع.