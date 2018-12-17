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الرئيسية | حوادث | الدرك يشل حركة متورطين في السرقة بالسراغنة

الدرك يشل حركة متورطين في السرقة بالسراغنة

الدرك يشل حركة متورطين في السرقة بالسراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 09:31

أحالت عناصر الدرك الملكي بدائرة بني عامر بإقليم قلعة السراغنة، أمس الأحد، موقوفين من أجل السرقة الموصوفة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة، لاستكمال مسطرة البحث التمهيدي وتقديمهما للعدالة.

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي ببني عامر أوقفت المشتبه في تورطهما في عملية سرقة نفذاها مؤخرا بضاحية أولاد زيدوح بإقليم لفقيه بن صالح، يوم الجمعة الماضي، وصدرت في حقهما مذكرة بحث قضائية لتقديمهما أمام أنظار العدالة.

وتمت عملية توقيف المعنيين بالأمر، اللذين ينتميان لجماعة أولاد زيدوح بإقليم لفقيه بن صالح، في حالة سكر، بسوق أسبوعي بجماعة سيدي موسى التابعة لإقليم السراغة، متلبسين بسرقات واعتداءات على مواطنين كانوا في طريقهم إلى السوق الأسبوعي المذكور.

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