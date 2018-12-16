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كُتّاب وآراء
الدرك يفكك شبكة لترويج الكوكايين في واد أمليل
أحالت عناصر الضابطة القضائية للمركز الترابي للدرك الملكي لواد أمليل بإقليم تازة، مساء اليوم الأحد، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة، شبكة متكونة من خمسة عناصر، يشتبه في تخصصها في ترويج مخدر الكوكايين.
ووفق مصادر هسبريس، فقد قررت النيابة العامة إيداع 4 من الموقوفين السجن المحلي لتازة لمتابعتهم في حالة اعتقال احتياطي لأجل ترويج المخدرات القوية، بينما أفرجت عن الشخص الخامس مقابل كفالة ومتابعته في حالة سراح مؤقت لأجل استهلاك المخدرات، مشيرة إلى أن جميع المتهمين يقيمون بمركز واد أمليل.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أفادت بأن الإطاحة بهذه الشبكة جاءت إثر تفتيش روتيني خضعت له سيارة خفيفة بسد قضائي كانت تقيمه عناصر الدرك الملكي لواد أمليل على الطريق الوطنية رقم 6، الرابطة بين مركز واد امليل ومدينة تازة، قبل يومين، تم خلاله اكتشاف كمية من مخدر الكوكايين مخبأة داخل العربة بإحكام.
وعلى إثر هذه العملية، تم توقيف سائق السيارة المذكورة، التي تبين أنها تحمل صفائح مزورة، ومرافقه، قبل أن يسفر البحث الذي باشرته معهما مصالح الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف شركائهما الثلاثة الآخرين، ليتم وضع الجميع رهن تدابير الحراسة النظرية.
وعلمت هسبريس أنه تم إصدار مذكرات بحث في حق ما لا يقل عن خمسة عناصر أخرى يشتبه في ارتباطها بهذه الشبكة المتخصصة في ترويج الكوكايين بواد امليل، التي بينت التحقيقات أن لها امتدادات بمدن مغربية أخرى.