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الرئيسية | حوادث | سيارة محملة بالمخدرات تورّط أشخاصا قرب خريبكة

سيارة محملة بالمخدرات تورّط أشخاصا قرب خريبكة

سيارة محملة بالمخدرات تورّط أشخاصا قرب خريبكة
هسبريس من خريبكة
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 08:35

تمكنت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية خريبكة، مساء أمس، من حجز سيارة لنقل البضائع محملة عن آخرها بكمية من مخدر "الكيف" ومسحوق وأوراق "طابا".

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس أن فرقة دَركية مختلطة، مكونة من دراجي الطريق السيار وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي ببولنوار، نصبت كمينا للسيارة المستهدفة، وتمكنت من إيقافها بدوّار تابع للجماعة القروية الكفاف على مستوى طريق بني يخلف.

وأضافت المصادر ذاتها أن السيارة كانت محملة بحوالي طن من المخدرات، وأن الأبحاث الأولية بيّنت أن الشحنة، التي يقدّر ثمنها بحوالي 30 مليون سنتيم، كانت قادمة من ضواحي وزان ومتجهة نحو مدينة الفقيه بن صالح.

وجاء ضمن المعطيات ذاتها أن العملية أسفرت عن إيقاف شخصين وفرار ثالث نحو وجهة مجهولة. وقد تمكنت مصالح الدرك الملكي من تحديد هويته، وإصدار مذكرة بحث في شأنه. فيما سيتم إجراء خبرة على هواتف الموقوفيْن من أجل تحديد باقي المتورطين، ومعرفة مصدر المخدرات وأماكن شحنها وإفراغها.

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