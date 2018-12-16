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حادث دهس يصيب دركيا بجروح بليغة قرب إفران
الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:05
أصيب دركي بجروح بليغة بعد أن دهسته، الأحد، سيارة خفيفة رفض سائقها الامتثال لعناصر الدرك الملكي، التي كانت تقيم سدا قضائيا قرب مدخل ضاية عوا على طريق فاس إفران، بعد أن طالبته بالوقوف.
وقد تم نقل الدركي المصاب نحو المستشفى العسكري لمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن السائق لاذ بالفرار فور دهسه الدركي، مشيرة إلى أن اقتفاء أثر سيارته مكن من إيقافه رفقة شخص آخر وفتاتين، كانوا على متن السيارة ذاتها، على الطريق الرابطة بين تمحضيت وميدلت.
وقد تم وضع الموقوفين الأربعة رهن الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي لإفران لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - simo الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:13
عندما يصبح ابطال من ورق يتبجحون ولا يحترمون هبة الدولة ولا يمتتلون للقانون. فاكيد ستعم الفوضى والمتضرر الاول هو المواطن
2 - Gala الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:16
أقصى العقوبات لهذا المجرم. لنا الثقة التامة في القضاء
3 - من هناك الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:25
اكيد... كانو سكراننين.. او معهم مخدرات. او مبحوث عنهم. او سيارة مسروقة..... و الاعجب. هو ان كانت تدخلات. لتعيق العدالة و يتنازل الدركي و يطلق سبيل المجرمين... اما بشطط نفوذ.... وهنا. يهتك عرض العدالة فيضيع القانون. القضاء... وعليه.. نطالب بأشد العقوبة لهذا المجرم....... لان ذالك الدركي موظف عندنا اي الشعب. اي الدولة. الاعتداء عليه والاعتداء على المغاربة و هيبتهم...
4 - متامل الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:29
في الحقيقة يجب الضرب بيد من حديد علئ ايدي هؤلاء الاوباش وكل من يظن في نفسه انه فوق القانون وانه محمي بمضلات ناس يعتبرون انفسهم غيرمعنيين وغير خاءفين وغير مهتمين بالقانون واللدي يجب ان يكون فوق اعلئ عليين علئ الجميع ففي احترام للقانون فسيكون هناك احترام لرجل الامن ففي احترام رجل الامن ووقاره هو بمثابة احترام ووقار هيبة الدولة فبمزيد من العزم والحزم في تطبيق هدا القانون ليعلو وليسمو ليتحقق الحق وليزهق الباطل .
5 - Souhail الأحد 16 دجنبر 2018 - 23:36
بحال والو وليدات الأخوين معروفين بالسياقة الجنونية و السكر المخدرات بكل الأصناف و الجنس طبعا
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