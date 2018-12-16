حادث دهس يصيب دركيا بجروح بليغة قرب إفران

رشيد الكويرتي من فاس

أصيب دركي بجروح بليغة بعد أن دهسته، الأحد، سيارة خفيفة رفض سائقها الامتثال لعناصر الدرك الملكي، التي كانت تقيم سدا قضائيا قرب مدخل ضاية عوا على طريق فاس إفران، بعد أن طالبته بالوقوف.

وقد تم نقل الدركي المصاب نحو المستشفى العسكري لمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.

ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن السائق لاذ بالفرار فور دهسه الدركي، مشيرة إلى أن اقتفاء أثر سيارته مكن من إيقافه رفقة شخص آخر وفتاتين، كانوا على متن السيارة ذاتها، على الطريق الرابطة بين تمحضيت وميدلت.

وقد تم وضع الموقوفين الأربعة رهن الحراسة النظرية بالمركز الترابي للدرك الملكي لإفران لفائدة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.