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حجز شيرا داخل شاحنة بطنجة متوجهة نحو فرنسا
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 11:35
تمكنت مصالح أمن ميناء طنجة المتوسط من حجز 17 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت داخل تجاويف هيكل شاحنة للنقل الدولي متوجهة نحو فرنسا.
وتم اكتشاف الكمية المذكورة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، إثر شكوك راودت العناصر الأمنية العاملة بنقط المراقبة، ليتم العثور على الكمية المذكورة في هيكل الشاحنة الجانبي.
كما أوقفت المصالح ذاتها سائق الشاحنة، وهو مغربي الجنسية، حيث تم وضعه رهن الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة، قصد البحث معه حول المنسوب إليه .