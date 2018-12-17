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كُتّاب وآراء
جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز
عثر، صباح اليوم الاثنين، على سائحتين أجنبيتين مقتولتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة جماعة إمليل التابع لإقليم الحوز.
وقالت مصادر هسبريس إن الهالكتين عثر على جثتيهما مقطعتين إلى أطراف، حيث فصل رأساهما عن جسديهما، بهذه المنطقة الجبلية التي تقع ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير.
وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة الإقليمية بالحوز وقيادة سرية الدرك الملكي بتحناوت إلى جماعة إمليل، لتشرفا على عملية التحقيق، من خلال جمع كل المعطيات والبصمات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في الوصول إلى الجاني أو الجناة.
وتابعت المصادر نفسها أن "عناصر الدرك الملكي شرعت في حملة تمشيطية بحثا عن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة"، موضحة أنها "تبحث في مسالك عدة، من بينها واحد من مرتادي الولي الصالح شمهاروش من المرضى عقليا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
السائحتين لم تكونا على علم أن مثل هذه المناطق رغم جماليتها يرتادها الكثير من الحمقى و المرضى النفسيين !!!
شخص يقطع سائحتين إلى أطراف و هو طليق حر منذ زمان ..... يعني أنه قطع نساء قبلهن و إن لم تكن جثتي سائحتين لما عرفنا ماذا يحدث هناك.. دولة الحشيش و القرقوبي و الأمراض العقليين و الاغتصاب الجماعي و الأغبياء ما زالوا يعبدون الولي الصالح .......... دولة الذل و العار
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مقتل سائحتين من الدول الاسكاندينبيه في جبال الاطلس باسلحه بيضاء. هن من هواه تسلق الجبال.
اصبحت أفغانستان الطالبان اكثر امنا من المغرب .هنيئا للمسؤولين المشرفين على حمايه المواطنين من المجرمين..