جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز

إبراهيم مغراوي

عثر، صباح اليوم الاثنين، على سائحتين أجنبيتين مقتولتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة جماعة إمليل التابع لإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالكتين عثر على جثتيهما مقطعتين إلى أطراف، حيث فصل رأساهما عن جسديهما، بهذه المنطقة الجبلية التي تقع ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة الإقليمية بالحوز وقيادة سرية الدرك الملكي بتحناوت إلى جماعة إمليل، لتشرفا على عملية التحقيق، من خلال جمع كل المعطيات والبصمات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في الوصول إلى الجاني أو الجناة.

وتابعت المصادر نفسها أن "عناصر الدرك الملكي شرعت في حملة تمشيطية بحثا عن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة"، موضحة أنها "تبحث في مسالك عدة، من بينها واحد من مرتادي الولي الصالح شمهاروش من المرضى عقليا".