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الرئيسية | حوادث | جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز

جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز

جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز
إبراهيم مغراوي
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:30

عثر، صباح اليوم الاثنين، على سائحتين أجنبيتين مقتولتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة جماعة إمليل التابع لإقليم الحوز.

وقالت مصادر هسبريس إن الهالكتين عثر على جثتيهما مقطعتين إلى أطراف، حيث فصل رأساهما عن جسديهما، بهذه المنطقة الجبلية التي تقع ضمن سلسلة جبال الأطلس الكبير.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، انتقلت السلطة الإقليمية بالحوز وقيادة سرية الدرك الملكي بتحناوت إلى جماعة إمليل، لتشرفا على عملية التحقيق، من خلال جمع كل المعطيات والبصمات والمعلومات التي يمكن أن تفيد في الوصول إلى الجاني أو الجناة.

وتابعت المصادر نفسها أن "عناصر الدرك الملكي شرعت في حملة تمشيطية بحثا عن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة"، موضحة أنها "تبحث في مسالك عدة، من بينها واحد من مرتادي الولي الصالح شمهاروش من المرضى عقليا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - وسيم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:42
إنا لله وإنا إليه راجعون مابقا ميتقال صافي
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23
2 - الياس الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:45
هذه طريقة قتل ونحر داعشية بشكل غير مباشر مبقا ميعجب تنشوفو غي الكوارث وتقول شي نهار نعيشو السعادة
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30
3 - زكرياء المغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:45
ربما المجرم مريض عقليا ما هذا الغباء هذه جريمة متعمدة والمجرم أو المجرمة ليس مريض فعل هذا الجريمة متعمدا ويجب الحكم عليه بالإعدام
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50
4 - يونس السلفي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:45
ياربي السلامة
السائحتين لم تكونا على علم أن مثل هذه المناطق رغم جماليتها يرتادها الكثير من الحمقى و المرضى النفسيين !!!
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28
5 - مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:48
وتابعت المصادر نفسها أن "عناصر الدرك الملكي شرعت في حملة تمشيطية بحثا عن الفاعل الحقيقي لهذه الجريمة"، موضحة أنها "تبحث في مسالك عدة، من بينها واحد من مرتادي الولي الصالح شمهاروش من المرضى عقليا".
شخص يقطع سائحتين إلى أطراف و هو طليق حر منذ زمان ..... يعني أنه قطع نساء قبلهن و إن لم تكن جثتي سائحتين لما عرفنا ماذا يحدث هناك.. دولة الحشيش و القرقوبي و الأمراض العقليين و الاغتصاب الجماعي و الأغبياء ما زالوا يعبدون الولي الصالح .......... دولة الذل و العار
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14
6 - ايوب الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:50
انا نعست ف طونط كثر من 3 مرات تما ف شامهاروش و روفيج و امليل صراحة ديك شامهاروش اكثر اماكن غرابة والله مكنحش بالامان كايجيو شي بشر تما يا ربي سلامة مشعودين والمجانين و تا ليتيكون روشيرشي كيجي يتخابا تما .....
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21
7 - خديجة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:50
المنطقة رائعة وسكانها أروع رغم التهميش الدي يعيشونه. هذه الجريمة سترجع بالسياحة الجبلية التي يعيش عليها سكان المنطقة إلى الوراء .
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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9
8 - مصطفى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:51
مخليا النرويج وجاية للتخلف ديال الزواية والاضرحة ديال شمهروش
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21
9 - مصطفى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:51
يجب التحقيق جديا في الموضوع أدا كان هدا نتيجة تفكيك بويا عمر فهناك في أكادير أناس مجانين في الشوارع وسط المدينة
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6
10 - هدهد سليمان الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:53
على المغاربة ان يعرفوا ان بلادهم مستهدفة في كل القطاعات ومنها السياحي الذي هو عمود مهم ....وهذه الجريمة ماهي الا دليل على ذالك فلابد للدولة ان تقوي الاجهزة الامنية وتسارع بوضع مخططات عاجلة للرفع من مستوى معيشة المواطن والاستمرار في النهوض بالقطاع السياحي عبر حماية السياح من التطفل والتحرش الذي يلاحظه البادي والعادي في مراكش مثلا وضبط الاختلالات في معاملات البيع والشراء وهذا المجهود كاف لكي يضمن لهذا القطاع الحيوي الاستمرار والتطور .....على المغاربة ان ينتبهوا لبلدهم اكثر ويكونوا حماة لبلدهم قبل فوات الاوان
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0
11 - ولد الدروش الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:54
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...اللهم أصلح حال البلاد والعباد....أكيد الدراك الملكي سايلقي القبظ على الجناة ني أنهم كاونهم اجنيب!!
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3
12 - أبو إلهام الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:56
قمة الهمجية و البدائية،جريمة تعطي صورة سيئة عن البلد و تضرب كل المجهودات التي تبدلها كل الجهات لتشجيع السياحة.
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5
13 - ht.brahim الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:56
ذئاب خارج أسوار السجن. يجوبون بين الأبرياء و السياح.لا بد من تنظيف البلاد من مثل هذا أو هؤلاء المجرمين.
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7
14 - karim الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:56
انها جريمة يمكن ان تقع في اَي بلد في العالم.حفظ الله بلدنا من هذه الجرائم.ورحم الله الضحيتين
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3
15 - ماسين الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:57
الخبر نقلته ايضا وكالات الأنباء العالميه منذ قليل.
مقتل سائحتين من الدول الاسكاندينبيه في جبال الاطلس باسلحه بيضاء. هن من هواه تسلق الجبال.
اصبحت أفغانستان الطالبان اكثر امنا من المغرب .هنيئا للمسؤولين المشرفين على حمايه المواطنين من المجرمين..
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7
16 - السلام عليكم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:57
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ذنبهما هادوك ضيوف عندنا حرام عليكم ايها المجرمون
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4
17 - سي كوريط الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:58
لا حول ولا قوة الا بالله...المصيبة الكبرى أنهم من الدنمارك و النرويج ..لله يخرج لعواقب على خير....المجرمون شوهونا مع جميع دول العالم.
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4
18 - محمد الزموري الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:58
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمقى لا يقتلون ولا يقطعون هؤلاء وحوش في صفة آدميين حسبنا الله ونعم الوكيل والقبص على الجاني لن يستغرق الكثير الروح عزيزة عند الله.
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2
19 - مراقب الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:01
طريقة النحر و فصل الرأس عن الجسد .. ليست بطريقة مجنون .. و انما عاقل و يعرف ما يفعل .. غير قلبو مزيان !
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20 - الواقعي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:01
ضربة موجعة للسياحة المغربية في هذا الوقت.و بتزامن مع العملية الارهابية بفرنسا التي نفذها مغربي.اعتقد ان هناك من يستهدف المغرب بهذه العمليات من خلال تخريض خلاياه الارهابية النائمة.يجب القبض على الفاعلين باسرع وقت و الحكم عليهم باسرع وقت و ان يكون الحكم بالاعدام الفوري .لان الفاعل بجريمته يهدد اقتصاد الدولة و يروع الساكنة و يشوه الصورة التي بناها المغرب لسنوات عن التسامح و التعايش و نبذ التطرف.اقسم بالله لو يطلب مني تنفيذ الاعدام في الفاعل ما ترددت للحظة .
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0
21 - Ahmed الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:03
l'état doit interdire tous ces pratiques de charlatans n chouafates , sorcelleriee et emprisonner ceux qui les pratiquent
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22 - brahim الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:08
هذا المغرب ..حيث يصعب الفهم ...وعدم الفهم
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23 - حسن الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:22
لدينا عجز امني كبير و نريد السياح و نريد تنظيم كاس العالم ووووو
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