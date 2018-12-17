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الرئيسية | حوادث | مصرع سبعيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة

مصرع سبعيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة

مصرع سبعيني في حادث مروري بإقليم شيشاوة
إبراهيم مغراوي
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 23:50

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي تولوكلت التابع لإقليم شيشاوة، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا، بأمر من النيابة العامة المختصة، في وفاة سبعيني في حادث مروري على مستوى الطريق الإقليمية 2001 بجماعة بوابوض.

وانتقلت كل من السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي لسرية تولوكلت، فور علمهما بالحادثة، إلى مسرحها لتحديد المسؤوليات القانونية لطرفيها وجمع المعطيات التي يمكن أن تفسر ظروف وملابسات هذا الحادث المروري.

ولفظ الهالك أنفاسه الأخيرة إثر دهسه من لدن سائق دراجة نارية، لتوافيه المنية في الحين.

وأشرفت عناصر الدرك الملكي، بأمر من النيابة العامة الخاصة، على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشيشاوة.

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