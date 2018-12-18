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كُتّاب وآراء
جمارك باب مليلية تحبط تهريب شاشات الهواتف
تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "باب مليلية" بمدينة بني أنصار من إحباط عملية تهريب عدد كبير من شاشات الهواتف.
مصدر هسبريس أورد أن جمارك المعبر أوقفوا مواطنا مغربيا، في الـ40 من عمره، يحمل جنسية دنماركية، وبحوزته حقيبتان بهما 1000 شاشة خاصة بالهواتف الذكية، حاول إدخالها إلى مدينة الناظور دون التصريح بها لدى المصالح المختصة.
وكشف المصدر ذاته أن شاشات الهواتف المهربة، التي بلغت قيمتها 65 مليون سنتيم، حُجزت وسُلّم صاحبها إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث معه.