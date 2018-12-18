24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الانفراج السياسي يعقد أول منتدى اقتصادي بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  2. عندما استنجد بوتفليقة "العاطل" بالرئيس بومدين لحل مشكل الصحراء (5.00)

  3. أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)

  4. حقوقيون يشْكون إقصاء الحسيمة والناظور من زيارة "مقررة العنصرية" (5.00)

  5. محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط أول ظنين في ملف "تقطيع سائحتين" بالحوز

سقوط أول ظنين في ملف "تقطيع سائحتين" بالحوز

سقوط أول ظنين في ملف "تقطيع سائحتين" بالحوز
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:30

في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.

بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، وذلك للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الاعدام الاعدام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:49
الاعدام الاعدام الاعدام للمجرمين هو الحل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
178
2 - souad الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:49
حادت مقتل السائحتين يؤثر بالسلب على السياحة و سمعة بلدنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
148
3 - Zagori الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:54
انا لله و أنا إليه راجعون. . زمن ساده الطمع و الوحشية و الإجرام بلا شفقة و لا مشاعر إنسانية. . مهما وصل الكره و الحقد بنا لا لقتل أرواح خلقها الله .. يا رب تستر و تحفظ يا ربي تنتقم من كل واحد كيسفك الدماء بدون موجب شرع يا رب تاخد الحق في الظالمين .. بغينيا الأمن و الأمان يرجع لهاذ البلاد بغينا المجرمون يكونو عبرة بغيناهم يدوقو عذاب الدنيا قبل الآخرة. لا حول و لا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
109
4 - hamdi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:55
انهم مجرمون ويخربون السياحة ببلادنا ويعطون مضهرا غير ﻻئق بالوطن.اقل مايستحقونه الاعدام لشاعة جريمتهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
112
5 - مغربي يائس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:59
والله هاد الشي تيخوف بزاااف المخدرات الإرهاب الجريمة فين احنا عايشين .والله العيش مع الأسود والنمور والوحش في الغابة ربما آمنا أصبحنا نخرج من بيوتنا اول شيء نفكر فيه هو الآمن فلا أمن ولا امان إلا الشعارات الزائفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
6 - امين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:00
مجرمون يدمرون السياحة وبالتالي ينسفون اقتصاد البلاد...
نتمنى ان بنالوا أقصى العقوبات ومن دون أية شففة..
وعلى الأمن بالمغرب ان يطور نفسه قبل وقوع الجريمة ويكثف من مجهوداته قبل الحدث بالتوازي مع ما نلاحظه من تطور في تعقب المجرمين وتحديد هوياتهم بسرعة لأن ظاهرة التشرميل والتعاطي للمخدرات أفسدت على المواطنين عيشهم ونغصت عليهم حياتهم. وهاهم حتى السياح نالوا حظهم ونحن الذين نطمح للوصول لجلب عشرة ملايين سائح..
إنها ضربة موجعة للقطاع..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
7 - ADAM الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:11
peine de mort avec chaise électrique pour les sauvages criminels
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
8 - عبدالله من السمارة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:16
اولا نوجه التحية و الشكر للسلطات التي قامت باعتقال المشتبه فيه في ظرف وجيز، في انتظار ايقاف باقى الشركاء او المساهمين في هده الجريمة الشنعاء. حبدا لو تم وضع استراتيجية او تامين الاماكن التي سيقضي فيها السائح عطلته للحيلولة دون تكرار هده الجريمة. تعازينا الحارة لاسر الضحايا وانا لله وان اليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - افران الاطلس المتوسط الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:17
on par trois chose emprunt digital. on peut trouver ces criminels uniquement par des emprunts digitale on analysent des taches de sperme par prélèvements ADN ) ou par reconnaissance du suspect arrêter . on nous dit que le maroc est un pays de tourisme et de sécurité sur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - Khadija e الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:19
لا يسعني إلا الاستنكار والحزن على هتين السائحتين وأنا اشتغل في الجولات السياحية واحس كم هو مؤلم و مضر لبلادنا وشعبنا متل هده الأفعال الإجرامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
11 - مغربية الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:26
السلام عليكم ورحمة الله
في الحقيقة عجز اللسان لتفسير هذه الجريمة البشعة التي لا تمت بصلة لا لسكان الحوز بصفة خاصة ولا للمغاربة الشجعان بصفة عامة ان مقترفو هذه الجريمة ليسوا الا أ وباش يستحقون الإعدام ليكونوا عبرة لمن اراد ان يمس بسمعة بلدنا الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.