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كُتّاب وآراء
سقوط أول ظنين في ملف "تقطيع سائحتين" بالحوز
في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.
بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، وذلك للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
نتمنى ان بنالوا أقصى العقوبات ومن دون أية شففة..
وعلى الأمن بالمغرب ان يطور نفسه قبل وقوع الجريمة ويكثف من مجهوداته قبل الحدث بالتوازي مع ما نلاحظه من تطور في تعقب المجرمين وتحديد هوياتهم بسرعة لأن ظاهرة التشرميل والتعاطي للمخدرات أفسدت على المواطنين عيشهم ونغصت عليهم حياتهم. وهاهم حتى السياح نالوا حظهم ونحن الذين نطمح للوصول لجلب عشرة ملايين سائح..
إنها ضربة موجعة للقطاع..
في الحقيقة عجز اللسان لتفسير هذه الجريمة البشعة التي لا تمت بصلة لا لسكان الحوز بصفة خاصة ولا للمغاربة الشجعان بصفة عامة ان مقترفو هذه الجريمة ليسوا الا أ وباش يستحقون الإعدام ليكونوا عبرة لمن اراد ان يمس بسمعة بلدنا الحبيب