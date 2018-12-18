سقوط أول ظنين في ملف "تقطيع سائحتين" بالحوز

هسبريس من الرباط

في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.

بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، وذلك للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.