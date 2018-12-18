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الرئيسية | حوادث | سجن وجدة ينفي تعرض "راقي بركان" للاغتصاب‎

سجن وجدة ينفي تعرض "راقي بركان" للاغتصاب‎

سجن وجدة ينفي تعرض "راقي بركان" للاغتصاب‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:00

نفت إدارة السجن المحلي بوجدة ما راج حول تعرض سجين متابع من أجل "الاتجار بالبشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأغراض تحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح العمدين وإعطاء مواد مضرة بالصحة"، للاغتصاب داخل المؤسسة.

ويتعلق الأمر بـ"راقي بركان"، الذي ظهر في شريط إباحي مع فتاة من المدينة قالت إنها "تعرضت للتخدير من طرف المعني بالأمر، الذي قام بتصويرها أثناء ممارسة الجنس معها، بعد أن قصدته من أجل الرقية الشرعية".

وأكدت الإدارة السجنية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما راج حول تعرض السجين المعتقل احتياطيا، منذ فاتح دجنبر، للاغتصاب عار عن الصحة".

وكشف المصدر نفسه أن السجين لم يستقبل أي زيارة من طرف أي محام منذ أن أودع المؤسسة بالتاريخ المذكور. بينما راج على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض المعني بالأمر لـ"الاغتصاب من طرف سجناء آخرين انتقاما منه لما قام به، وبتحريض من عائلات ضحاياه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربية وافتخر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:05
لا حول ولا قوة الا بالله ... لقد اصبحت الفوضى في ترويج مثل هاته الاشاعات التي يشمئز لها القلب .... يجب معاقبة صاحب هاته الصور .
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43
2 - مصطفى الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:10
كل متهم بريئ حتى تتبث ادانته ...
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-62
3 - أسامه الزين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:21
أي مصيبة ألمت بهذه الامة حتى وصل بهم الامر بتصديق دجالين نصابين يستغلون سذاجة الناس وجهلهم بدينهم الا يسأل هؤلاء السذج من الناس أنفسهم هل حدث هذا في عهد رسول الله وصحابته الكرام طبعا لا ثم ألف لا إذا كنت لا تستطيع حتى حفظ سورة الاخلاص والمعودتين فكيف تعول على غيرك لينوب عليك في القراءة الا تلاحظون مدى تخلفنا بعدما تخلينا عن النهج الصحيح واتباع هذي الرسول واستبدلناهم بهؤلاء المشعودبن
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52
4 - hatem الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:26
Désolé, mais quand j ai visionné la video, j zvais vu que la femme faisait ces actes sexuels avec consentement, ,elle n est pas innocente.
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36
5 - هشام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:28
ادا كانت مخضرة فعلا وجب اجراء عينة على دمها لمعرفة دالك مع انه في نضري لابد من وجود رسائل واتساب بينهم تبادلو من خلالها حوارات ساخنة
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15
6 - عدنان الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:39
هو في السجن حيث يستاحقو ، و هي باركة عليها غير الشوهة فالعالم ، ماعمرها مادير حياتها ، فيديو ديالها لصق في عالم الانترنيت. النزوة كاتولي فضيحة العمر. الله يسترنا.
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27
7 - عابر سبيل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 14:53
أصبح راقي بركان حديث الساعة أغلبية الصحافة الرقمية تتحدث عن هاته الجريمة
بعض المواقع الإلكترونية التي تفتقد الشرعية والتي تنشر الأخبار الزائفة لتغليط الرأي العام
في ظل غياب أي تحرك من الجهات المعنية للتصدي لمثل هاته الممارسات كما لا ننسى كذالك أن هناك قانون للنشر يدين كل من سولت له نفسه نشر الأخبار الزائفة والتي تقل بالحياء
فـــي الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة او غيرها من وسائل النشر وسألخصها في أربعة أقسام وهي كالتالي
القسم الاول الجنح الماسة بالأشخاص ( الفصول من 44 إلى 51)
القسم الثاني النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع (الفصول من 54 إلى 58)
القسم الثالث انتهاك حرمة الآداب العامة (الفصول من 59 إلى 64)
القسم الرابع النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة (الفصلان 65 و 66).
كما أغتنم الفرصة لأشكر طاقم جريدة هيسبريس التي تنير الرأي العام وتصد لمثل هاته الممرسات والتي أعتبرها تمس بصمعة المواطن والوطن
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4
8 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:16
السجن ليس هوا الحل السجن لم يكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الحل هو تطبيق شرع الله في هذا الشخص ليكن عبرة للآخرين السجن ينتج مجرمين خطيرين على المجتمع
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2
9 - passager الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:19
Je suis tout à fait d'accord avec le commentaire n: 8. La vidéo oué apparaissait la femme qui se reclammaitt victime et innocente montre le contraire et que la fille est une professionnelle. Je pense que les autres femmes se sont rendues au suspect par leur propre gré. Mais en attendant que la justice fasse son investigation la vérité sera dévoilée.
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0
10 - الوجدي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 15:27
الضحايا ليسو بضحايا الراقي بل ضحايا المنظومة التربوية التكليخية ووزارة الزّوايا و الأضرحة ، هل بينهنّ فتاة قاصر !!؟؟؟ هل إختطف إحداهن بالعنف وأخدها إلى جحره !!؟؟ كلّهن ذهبن بمحض إرادتهن وأكيد أنهن كنّ يعلمن ما ينتظرهن وهناك من ألفت الذهاب كلّما زادت رغبتها ، أنا لا أدافع عن هذا الفاسد وإنما كلمة حق أقولها ،الفتاة في الفيديو يظهر أنها خبيرة أكثر من « ميّا خليفة » وتقول أنها كانت تحت التخدير !!؟؟؟ يجب محاكمة الجميع بتهمة الفساس وتصوير الافلام الاباحية كما يجب إصلاح المنظومة التربوية وإلغاء الزّوايا والتعبد في الاضرحة والتمسّح على الحيطان ، إنه التخلف يا سادة . انشري هسبريس من فضلك .
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