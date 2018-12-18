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كُتّاب وآراء
سجن وجدة ينفي تعرض "راقي بركان" للاغتصاب
نفت إدارة السجن المحلي بوجدة ما راج حول تعرض سجين متابع من أجل "الاتجار بالبشر في حق أشخاص في وضعية صعبة لأسباب وأغراض تحت التهديد بالتشهير بهم والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح العمدين وإعطاء مواد مضرة بالصحة"، للاغتصاب داخل المؤسسة.
ويتعلق الأمر بـ"راقي بركان"، الذي ظهر في شريط إباحي مع فتاة من المدينة قالت إنها "تعرضت للتخدير من طرف المعني بالأمر، الذي قام بتصويرها أثناء ممارسة الجنس معها، بعد أن قصدته من أجل الرقية الشرعية".
وأكدت الإدارة السجنية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما راج حول تعرض السجين المعتقل احتياطيا، منذ فاتح دجنبر، للاغتصاب عار عن الصحة".
وكشف المصدر نفسه أن السجين لم يستقبل أي زيارة من طرف أي محام منذ أن أودع المؤسسة بالتاريخ المذكور. بينما راج على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض المعني بالأمر لـ"الاغتصاب من طرف سجناء آخرين انتقاما منه لما قام به، وبتحريض من عائلات ضحاياه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
بعض المواقع الإلكترونية التي تفتقد الشرعية والتي تنشر الأخبار الزائفة لتغليط الرأي العام
في ظل غياب أي تحرك من الجهات المعنية للتصدي لمثل هاته الممارسات كما لا ننسى كذالك أن هناك قانون للنشر يدين كل من سولت له نفسه نشر الأخبار الزائفة والتي تقل بالحياء
فـــي الجرائم أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة او غيرها من وسائل النشر وسألخصها في أربعة أقسام وهي كالتالي
القسم الاول الجنح الماسة بالأشخاص ( الفصول من 44 إلى 51)
القسم الثاني النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع (الفصول من 54 إلى 58)
القسم الثالث انتهاك حرمة الآداب العامة (الفصول من 59 إلى 64)
القسم الرابع النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة (الفصلان 65 و 66).
كما أغتنم الفرصة لأشكر طاقم جريدة هيسبريس التي تنير الرأي العام وتصد لمثل هاته الممرسات والتي أعتبرها تمس بصمعة المواطن والوطن