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كُتّاب وآراء
نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس
استنفار أمني كبير تشهده منطقة إمليل بإقليم الحوز على خلفية مقتل سائحتين إسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما من العمر، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلقى رواجا كبير لدى المتسلّقين في جنوب المغرب.
وفي أول تعليق لـ "هيل بيترسن"، والدة الضحية الدنماركية "لويزا فيتسراغر جيسبرسن" (24 عاماً)، قالت إن ابنتها "طعنت في رقبتها"، مشيرة في تصريحات لصحيفة "بي تي" الدنماركية، نقلتها وكالة فرانس بريس الفرنسية، إلى أن "العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب بسبب الوضع الفوضوي".
وبخصوص الضحية النرويجية "مارن يولاند"، التي تبلغ من العمر 28 عاما، قالت والدتها "أيرين يولاند" لشبكة الراديو والتلفزيون النروجية "ان ار كيه"، إن ابنتها "كانت على أحسن ما يرام. كان الأمان أولوية بالنسبة إليها. لقد اتّخذت الشابتان كل الاحتياطات قبل القيام بهذا السفر".
وأشار المصدر ذاته إلى أنه وفق المعلومات على صفحتها بـ"فيسبوك"، فإن الضحية "لويزا" كانت تدرس في النرويج لكي تكون مرشدة سياحية، وكانت تهوى المغامرات.
وكانت الضحيتان تتابعان دروسهما في جامعة في جنوب النرويج، وكان من المقرر أن تستمر رحلتهما شهرا. ويعود آخر اتصال بين مارن ووالدتها إلى 9 دجنبر من الشهر الجاري.
وكشفت فرانس بريس أن السلطات النرويجية أوفدت شرطيا ملحقا بسفارة النرويج في الرباط إلى مراكش للتواصل مع السلطات المغربية.
ومن إمليل، قال حسين، وهو دليل سياحي محلي، لوكالة فرانس برس، إن ما حصل "سيئ جدا للمنطقة، من دون شك سوف يتم إلغاء حجوزات في المنطقة".
وأثار مقتل الشابتين الذعر في النادي الفرنسي لتسلّق الجبال في الدار البيضاء، الذي ينظّم العديد من أنشطة التسلّق في جبال الأطلس.
وقال مصدر في النادي لفرانس برس إن القيّمين على النادي يحاولون معرفة ما إذا كانت السائحتان قد انطلقتا في رحلتهما مع دليل سياحي أو من دونه.
وفي إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.
بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (75)
I think what happened is an exception and not should impacts negatively the whole picture.
Our deep thoughts and sincere condolences to victims’ families !
راه قتل الأبرياء حرام عند الله
والله ياخد فهاد المجرمين الحق الناس كتجي تفاجي على راسها وتبعد على الروتين اليومي ببلدانهم وجي كحل الراس ماعندو شغل يدار ويدبح هاد الفتاتين البريئتين
هذا البلد يسير نحو الهاوية من جمعيع النواحي.
التعليم دون المستوى الصحة و المستشفيات والبنيات التحتية حدث ولا حرج.
ونقول لماذا شبابنا يفضلون الهجرة من هذا البلد الميؤس من حاله.
يجب أن نؤمن و نعترف بأننا نعيش فوضى و تسيب فعلي ، فوضى أخلاقية قيمية تربوية سياسية عدلية ... إنها الفوضى على الطريقة المغربية
this is så bad for moroccan security
هي جريمة ضد السياحة كذالك،وعلى سبيل المِثال،أنا شخصياً،أعرف عائلة دانماركي كان لها برنامج،زيارة المغرب في الصيف،وهاهيٓ تغط النضر على هاته الرحلة،و يريدون الذهاب إلى تونس.
كٓتُرَ الإجرام في بلادنا.
فاقصى العقوبات هنا الإعدام مع وقف التنفيذ
واكل شارب فلحبس
اقاتل بلارة ماشي بنت
خاصرا عليها دولة اموال طائلة باش حيوان احيد ليها راس
أعتذر لإقحام الحيوان
لما له من اتر نفعي علا المجتمع
وهذا شامل للذمي والمعاهد والمستأمن .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .
وفي قوله رحمه الله : " أو أمان من مسلم " إشارة إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان ، بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من دولة المسلمين أو بأمان من أحد من المسلمين ، فلا يجوز التعرض لهم ولو كانوا في الأصل محاربين .
لاحظوا الإعلام المحرض والعالمي لن يكبر القضية ولن يجعل فيها مليون تحليل وتحليل كما فعلت قناة الحزيرة في قضية خاشقجي، "عادي سائحتين قتلتا فأين المشكله"؟
كانت امنيتي ان اهاجر الى هذه الدول( الدنمارك- السويد -النرويج) عن طريق الزواج ....لكن خرجو علينا هاد الكلاب...
Ces criminels ont commis un crime terroriste dont l ampleur est catastrophique sur le tourisme et la crédibilité de notre pays.
Il faut les trouver bien sûr et avant de les exterminer il doivent être très bien torturés
En plus il faut être très ferme avec les criminels et mettre fin à la politique du respect des droits de L homme
إذا علمنا أن هذه السياحة يستفيد منها الفقراء من أبناء المنطقة و كذلك تساعد على ربط علاقات مع مواطنين ومع جمعيات ومنظمات غير حكومية من كل بقاع العالم .
كما نتساءل من جديد على الامن بالمناطق الجيلية علما أن الأطلس الصغير كذلك عرف جرائم قتل وجرح مقترفة من طرف الرعاة الرحل الذين لازالوا طليقين دون أية متابعة قضائية .
السياحة الجبلية في الأطلس الكبير والمتوسط والصغير كانت دائما آمنة ويعود تاريخ نشأتها لأكثر من قرن فما الذي استجد في المغرب يا ترى ؟
بعض السياسات يجب إعادة النظر فيها ....
الحاصول المغرب غادي للهاوية و انصح كل مغربي و مغربية خايف على مستقبل ولادو اهاجر و لو لموريتانيا.
هذا هو البلاء سيدتان نزلتا من مجتمع متحظر وانساني الى دولة يملؤها الوحوش الظارية
اوا باش باش تعرف القيمة ديال المغرب
لا تحزن يا سيدي فالمغاربه في اروبا سمعتهم في الحضيض منذ مده طويله. فهذه الفعله الشنيعه التي قام بها هؤلاء الدواعش ما هي إلا تتمه لما فعله اخرون من قبلهم ومنذ عقود خلت.
المغاربه في اروبا لا يقارنون الا مع الخيطانوس اي الغجر في احسن الاحوال.