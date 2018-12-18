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الرئيسية | حوادث | نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس

نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس

نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:00

استنفار أمني كبير تشهده منطقة إمليل بإقليم الحوز على خلفية مقتل سائحتين إسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما من العمر، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلقى رواجا كبير لدى المتسلّقين في جنوب المغرب.

وفي أول تعليق لـ "هيل بيترسن"، والدة الضحية الدنماركية "لويزا فيتسراغر جيسبرسن" (24 عاماً)، قالت إن ابنتها "طعنت في رقبتها"، مشيرة في تصريحات لصحيفة "بي تي" الدنماركية، نقلتها وكالة فرانس بريس الفرنسية، إلى أن "العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب بسبب الوضع الفوضوي".

وبخصوص الضحية النرويجية "مارن يولاند"، التي تبلغ من العمر 28 عاما، قالت والدتها "أيرين يولاند" لشبكة الراديو والتلفزيون النروجية "ان ار كيه"، إن ابنتها "كانت على أحسن ما يرام. كان الأمان أولوية بالنسبة إليها. لقد اتّخذت الشابتان كل الاحتياطات قبل القيام بهذا السفر".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه وفق المعلومات على صفحتها بـ"فيسبوك"، فإن الضحية "لويزا" كانت تدرس في النرويج لكي تكون مرشدة سياحية، وكانت تهوى المغامرات.

وكانت الضحيتان تتابعان دروسهما في جامعة في جنوب النرويج، وكان من المقرر أن تستمر رحلتهما شهرا. ويعود آخر اتصال بين مارن ووالدتها إلى 9 دجنبر من الشهر الجاري.

وكشفت فرانس بريس أن السلطات النرويجية أوفدت شرطيا ملحقا بسفارة النرويج في الرباط إلى مراكش للتواصل مع السلطات المغربية.

ومن إمليل، قال حسين، وهو دليل سياحي محلي، لوكالة فرانس برس، إن ما حصل "سيئ جدا للمنطقة، من دون شك سوف يتم إلغاء حجوزات في المنطقة".

وأثار مقتل الشابتين الذعر في النادي الفرنسي لتسلّق الجبال في الدار البيضاء، الذي ينظّم العديد من أنشطة التسلّق في جبال الأطلس.

وقال مصدر في النادي لفرانس برس إن القيّمين على النادي يحاولون معرفة ما إذا كانت السائحتان قد انطلقتا في رحلتهما مع دليل سياحي أو من دونه.

وفي إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية العثور على جثتي سائحتين أجنبيتين بمنطقة "شمهاروش"، بدائرة إمليل بإقليم الحوز، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يشتبه بتورطه في ارتكاب هذه الجريمة.

بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (75)

1 - راصد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:11
فعلا الأم المكلومة إختصرت الكلام و أصابت الوضع فوضوي هنا المغرب عاد إلى سنوات السيبة عندما كان المغربي لا يتوانى في قتل المغربي من أجل بصلة.
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268
2 - Saad الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:12
بعد هد الكارثة غير نودعو زيارة سياح لبلاد وسبحان الله ام ضحية قلت متمشيش المغرب عايش حالة فوضى شتو فين ولينا
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194
3 - رياض الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:12
شوهوما، الله يعطيهم العذاب دنيا واخره.
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121
4 - zak الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:13
نرجو أن يتم البحت عن المجرم بطريقة علمية وليس مخزنية
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142
5 - إيمان من كطالونيا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:14
صراحة نشعر بالعار والخجل مما حصل اقدم التعازي الحارة لعائلة الضحيتين. ونطلب إعدام هؤلاء الوحوش الحيوانات.
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184
6 - عبد القادر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:18
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، الخطأ الوحيد الذي فعلتاه المسكينتان هو إختيارهم المغرب كوجهة سياحية ، الله يرحمهم ، و الله يصلح حال هذا الشعب الذي بدأ يتحول شيئا فشيئا إلى كانيبال
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101
7 - بدون كلام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:20
بل آمن يا سلام ونتفاخر بأمن المغرب شوهة وصافي
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76
8 - لماذا؟ وبأي ذنب ؟ الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:20
نرجوا أن تصل يد السلطات إلى المجرمين وتلقي القبض عليهم لكي يعاقبوا على جريمتهم وأيضا لنعرف سبب قتلهم فتاتين بريئتين سائحتين آمنتين في بلدنا .
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79
9 - أبو ألهام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:21
يجب محاكمة الجناة وفق قانون مكافحة الإرهاب لأنهم كبدوا البلد خسائر فادحة ؛فالحادث سيؤثر سلبا على القطاع السياحي خصوصا في هاته المناطق الجبلية و التي ما أحوجها ﻻنشطة تدر دخلا لساكنة هاته المناطق المهمشة.
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79
10 - معاد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:21
نحن مغاربة اولاد البلاد ومع ذلك نخاف ان متجول في الخلاء لوحدنا وما بالك بشابتان من اوروبا، الأمن في المغرب ضعيف مع الأسف وكثرة قطاع الطرق والشفارة تمنعنا من التمتع بطبيعة بلادنا الجميلة.
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124
11 - simo الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:21
هنيئا لنا بهذه الشوهة التي انتشرت عبر المنابر الإعلامية الدولية والتي تزيد من تشويه سمعة البلاد بعد قضايا أخرى لطخت صورة البلاد من راقي بركان وفيديوهات أخرى من أنحراف وإجرام ...
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73
12 - imlil الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:21
Imlil is a small paradise on earth. Every one live and visit this place with only a smile and joy. People there are very kind … A real mindfulness and peace place
I think what happened is an exception and not should impacts negatively the whole picture.
Our deep thoughts and sincere condolences to victims’ families !
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17
13 - youssef الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:22
Pour klk centimes dans leurs sac on mis en péril la vie de plusieurs familles qui vivent avec cette activité touristique.... Est-ce qu’on appelle ça l’ignorance? Barbarie?manque d’éducation parentale? Ne demandez pas qu’est ce que l’Etat va faire pour nous mais ksk ce que nous nous allons faire pour notre pays ???
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8
14 - امازيغ سوسي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:22
لو شاهدت هاتان الساءحتان فيديوهات الاغتصابات بواضحة النهار المنتشرة بكثرة على كل المواقع و المعارك الطاحنة بالسيوف بين المشرملين وفيديو دلك الشخص الدي بدا بنحر زوجته في الشارع وامام الملا وفيديو واش ما عندك ختك وفيديو الاوشام وفيديوهات الرقات وغيرها من الفديوهات التي تشعرك بالخزي لكونك مغربي لما تجرؤوا على المجيء ولو كانت الرحلة مجانا .
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84
15 - Seddam الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:22
أكاد أصاب بالجنون و فقدان الشهية لنا أسمع عن وقوع مثل هذه الجراءم لنا لها من تأثير على سمعة المغرب الأمنية و السياحية، دون الأخد بعين الإعتبار بأن سكان هذه المنطقة تعتبر السياحة تقريبا مصدر رزفهم الوحيد و خصوصا من طرف هواة تسلق الجبال الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم للتمتع بتضاريص المنطقة،و اليوم و في عصر الأنترنت و تعدد وساءل التواصل الإجتماعي كيف سيجرأ ساءح من بلد ما على زيارة المنطقة و القيام بهوايته المفضلة و هو يسمع و يقرأ عن هذه الجريمة الوحشية؟
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40
16 - واحد من الناس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:23
المغرب بلاد غير آمنة الفقر المدقع التهميش وبلاد في سيبة مند تنحية ادريس البصري فقد المغاربة الأمن والامان كل المسؤولين اليوم من اعلا سلطة في البلاد همهم هو ان تملء أرصدتها فقط اما البلاد فهي في طريقها للهاوية وككل مرة ستلفق التهمة لشخص مجنون ليقفل الملف كما تم اقفال ملفات اخرى من أراد السياحة فليذهب لتركيا فهناك سيتوقف الزمان لتجد نفسك انك كنت تعيش في زريبة وليس دولة .
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40
17 - texas الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:23
المرجو من السلطات والقضاء ان يسرعو في القبض على كل المجرمين والحكم بالإعدام في أقرب وقت حتى يكونوا عبرة لكل من يفكر ان يؤدي النفس البشرية ،ولا اريد سماع كلمة مريض ،انه قتل مدبر وهمجي ولا يستحق إلا الإعدام
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38
18 - Hamido الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:24
ضربة أخرى للسياحة المغربية. اهدا هو الاستثناء المغربي؟فقط مند شهر عضت قطة مواطن حامل للجنسية البريطانية وبعدها مات فنصحت ابريطانيا مواطنيها بعدم التوجه للمغرب.العشوائية تتسيد الموقف. الأمن يعتمد فقط على المواطنين المخبرين كباءع السجائر وأصحاب السندويتشات وباءعات الهوى.لا توجد احترافية أو مهنية في السياسة الأمنية. طالبنا مرارا بمسؤولين يمثلون الشعب حتى نمشي إلى الأمام. من سيتحمل المسؤولية؟وزير الداخلية؟عينه الملك ولم ينتخبه أحد. ملاحظة بسيطة لما علق أهالي الجبال في الثلج وبقوا هناك يتجرعون الموت البطيء لم تنتبه لهم الدولة.الان وصلت الطائرة المروحية وسيارات الإسعاف وصلت إلى الجبال.نحن نثمن دالك لكن اعتقد ان المغاربة هم كذالك بشر.
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46
19 - محمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:24
صراحة اصبحت الفوضى شعار بالمغرب والاخرون لا يهمهم الا المال والمناصبِ مثل هده الاحدات تأثر على السياحة بالمغرب, والتي تعد من بين القطاعات الهامة.
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25
20 - منير الريفي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:25
والله الى حشومة
راه قتل الأبرياء حرام عند الله
والله ياخد فهاد المجرمين الحق الناس كتجي تفاجي على راسها وتبعد على الروتين اليومي ببلدانهم وجي كحل الراس ماعندو شغل يدار ويدبح هاد الفتاتين البريئتين
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31
21 - laaraichi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:25
الإعدام الاعدام الاعدام وليس سوى الإعدام للوحوش أعداء الله واعداء البشرية ما اجمل المغرب لولا وجود مثل هؤلاء الوحوش ذوي القلوب الخشبية
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29
22 - حمودة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:26
ضربة موجعة لسياحة في المغرب لقد تطرقت جل الصحف العالمية للحادت . يجب علا القضا ان ينزل بكل تقله واحكامه في خق المجرمين ليكونو عبرة لمن سولت له نفسه مساس بصورة وامن البلاد
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22
23 - turkish airlines الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:26
لاحول ولا قوة في هذا البلد.
هذا البلد يسير نحو الهاوية من جمعيع النواحي.
التعليم دون المستوى الصحة و المستشفيات والبنيات التحتية حدث ولا حرج.
ونقول لماذا شبابنا يفضلون الهجرة من هذا البلد الميؤس من حاله.
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22
24 - الدلت الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:26
حتى الاجنبيات لم يسلمن من الاغتصاب كيف لم يسلمن وهدا البلد لم يسلم منه حتى الاطفال فكيف بالفاتنات الشقراوات الاجنبيات
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21
25 - رشيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم يشوهون صورة البلد و الاسلام و يقطعون الاف الارزاق يجب معاقبتهم اشد العقاب
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20
26 - عبدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:26
"" مشيرة في تصريحات لصحيفة "بي تي" الدنماركية، نقلتها وكالة فرانس بريس الفرنسية، إلى أن "العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب بسبب الوضع الفوضوي". ""
يجب أن نؤمن و نعترف بأننا نعيش فوضى و تسيب فعلي ، فوضى أخلاقية قيمية تربوية سياسية عدلية ... إنها الفوضى على الطريقة المغربية
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29
27 - DAYZ الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:28
ضربة موجعة للسياحة المغربية نرجو الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه العبت بامن هده البلاد . هدا إن لم تكن تصفية حسابات بين أفراد معينين /
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11
28 - ffr الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:29
اوروبا عامرة جبال وجمال الطبيعة والامن وجايين يموتو عند شمهروش ..احنا مغاربة نخافو نمشيو شي اماكن في البلاد لانتشار الجريمة والسرقة وجميع انواع المصائب.المهم يحسن اعوان واليدهم مساكن.شابتان في ربيع عمرهما ذبحهم هذا الوحش او وحوش..اعدموهم
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25
29 - توفيق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،حدت شنيع و ضربة للسياحة الجبلية خاصة والمغربية عامة.
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11
30 - الحليم الحيران!!! الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:30
ضربة قوية للسياحة في المنطقة خاصة والبلد عامة.المجهودات التي يقوم بها القائمين على القطاع والتي تنفق عليها ملايبن الدراهم يتم نسفها من طرف شخص أو شخصين أميين جاهلين مقرقبين.عدم نشر الوعي والثقافة لدى عموم المواطنين أنتج و سينتج لنا بشر يشبه البشر وما هو ببشر.
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7
31 - le grand malah de meknes الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:30
من قام بهدا الفعل الشنيع ليس بمواطن مغربي عاش في مغرب التسامح و المحبة بل ينتمي لحقبة البيزنطين.من أنتم من أنتم...
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2
32 - مراقب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:30
ضربة في الصميم للسياحة المغربية وللامن المغربي هده الجريمة هي دليل قاطع على ان المغرب بلد غير امن وان الداعشيين والمتشددين منتشرون فيالمغرب وينتظرون الفرصة للقتل.
this is så bad for moroccan security
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7
33 - فؤاد وريت الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:31
بعد 30 سنة في الدنمارك،أرى و لِأول مرة ،المغرب يُذكَرْ في التلڤزيون الدنماركي ،ولكن لِلأسف ،على الجريمة البشعة التي وقعت ضحيتها دنماركية و نورڤيجية.
هي جريمة ضد السياحة كذالك،وعلى سبيل المِثال،أنا شخصياً،أعرف عائلة دانماركي كان لها برنامج،زيارة المغرب في الصيف،وهاهيٓ تغط النضر على هاته الرحلة،و يريدون الذهاب إلى تونس.
كٓتُرَ الإجرام في بلادنا.
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12
34 - سامحاتي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:31
اذا اردتم السلامة لانفسكم فلا تاتوا الى هذا البلد المعروف بالا غتصاب
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7
35 - مبارك الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:31
من المسحب أن يتم تقديم الجنات لشرطة الدنماركية ادا كانت هناك اتفاقية
فاقصى العقوبات هنا الإعدام مع وقف التنفيذ
واكل شارب فلحبس
اقاتل بلارة ماشي بنت
خاصرا عليها دولة اموال طائلة باش حيوان احيد ليها راس
أعتذر لإقحام الحيوان
لما له من اتر نفعي علا المجتمع
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4
36 - kana3 bli ktablah الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:32
les criminels doivent etre puni au maximun cest des barbares sauvage detruisent la reputation des marocains partout
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2
37 - bruce الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:32
الرد على الحادثة العاجل هو إقالة الحكومة، لأن الفوضى و السيبة لي فالبلاد هي من مسبباته و أيضا لازم نعرفوا أن هذه الدول الإسكندنافية ممعاها لعب ، يقدروا يرجعوا السياحة في المغرب كما أيام حرب الخليج...
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3
38 - قنيطري 1 الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:34
هل تتم تلك الرحلات بدون أي تغطية أمنية؟ كيف يعقل أن تغامر نساء أجنبيات في مواقع لا يعرف من يجول فيها ولا كيف يتصرفن في حالة الخطر. أمر عجيب
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4
39 - لحم الكلاب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:34
شفتو ماكلة لحم الكلاب الضالة فين وصلاتنا ولى الشعب بحال الكانيبال، مسعور وعاد زيد عليه القرقوبي
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9
40 - سعيد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:34
اين الدرك الملكي المكلف بحراسة هذه المنطقة لا يوجد لهم لأنهم هم نفسهم يخافون من الخلاء المناطق الصعبة في المدن أو القرى سلمها لحراستها للمخزن المتنقل التابع للقوات المساعدة أو للجيش الملكي أما الدرك والأمن لايستطيعون الدخول إلى الخلاء
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6
41 - Le patriote الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:35
La peine de mort,rien que la peine de mort,par pendaison!pour tous ceux qui sont directement liés à ce crime abominable!
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4
42 - محمد بن ع الوهـــــاب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:35
هؤلاء الأجانب مستأمنون في بلاد المسلمين ، لم يدخلوها إلا بإذن ، فلا يجوز الاعتداء عليهم ، لا بالضرب ولا بالنهب ، فضلا عن القتل ، فدماؤهم وأموالهم معصومة ، والمتعرض لهم على خطر كبير ، كما روى البخاري (3166) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا ).

وهذا شامل للذمي والمعاهد والمستأمن .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" : " وَالْمُرَاد بِهِ مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .

وفي قوله رحمه الله : " أو أمان من مسلم " إشارة إلى ما هو معروف عند الفقهاء من أن الأمان لا يشترط أن يكون من الحاكم والسلطان ، بل يجوز أن يكون من رجل من عامة المسلمين ، وهؤلاء الأجانب المشار إليهم يدخلون بلاد المسلمين بأمان من دولة المسلمين أو بأمان من أحد من المسلمين ، فلا يجوز التعرض لهم ولو كانوا في الأصل محاربين .
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-4
43 - Hor الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:36
Le proverbe arabe qui dit un poisson sale fait pourrir toute la caisse ils n’ont pas de problème cœur ces malades
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1
44 - said الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:36
والدة الضحية الدنماركية "لويزا فيتسراغر جيسبرسن" (24 عاماً)، قالت إن ابنتها "طعنت في رقبتها"، مشيرة في تصريحات لصحيفة "بي تي" الدنماركية، نقلتها وكالة فرانس بريس الفرنسية، إلى أن "العائلة نصحتها بعدم التوجه إلى المغرب بسبب الوضع الفوضوي". No Comment
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11
45 - mohammed الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:36
les gens de ces montagnes sont tres sympatiques.les problems viennent des etrangers de la region qui viennent des grandes villes qui ont de la faim dans le Coeur et peuvent faire n'importe qoi pour quelque dirhams .je repete j'ai vu des documentaires qui montrent que les gens de la regions sont tres gentilles et ne commetteront jamais telle atrocity.
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5
46 - Me again الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:36
المجرم غادي يكون غير شي مشرمل بغا يديليهوم تيليفون بورتابل او شاكوش او ساعة ديال اليد، كيف ما كيجرى للمواطنين الأبرياء بين الدروب و الشوارع و في الطوبيس و القهاوي امام اعين الناس بمن فيهم رجال السلطة
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8
47 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:36
السلام عليكم

لاحظوا الإعلام المحرض والعالمي لن يكبر القضية ولن يجعل فيها مليون تحليل وتحليل كما فعلت قناة الحزيرة في قضية خاشقجي، "عادي سائحتين قتلتا فأين المشكله"؟
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-21
48 - عبدالصمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:38
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هل وصل الأمر لهذه الدرجة وحوش بشرية قنبلة موقوتة الإسلام بريئ من هذه الأعمال التى تحرمها جميع الديانات يجب التبليغ عنهم لمساعدة الأمن على القبض عليهم والحكم عليهم بالإعدام
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3
49 - Samir r الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:39
الامن والامان في البلاد الاسلاميه وعند المسلمين.
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2
50 - Ayoub الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:39
On plus ; la lâcheté de notre gouvernement reste les bras croisées dans un silence absurde, pas de condamnation, ni condoléances ni intervention pour les familles des victimes et pour l'opinion public
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51 - وطني الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:40
الذين قاموا بهذا الفعل الإجرامي وان كانوا مغاربة فهم أعداء الوطن خاصة و أعداء البشرية عامة.
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52 - العروي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:41
السلام وعليكم .
كانت امنيتي ان اهاجر الى هذه الدول( الدنمارك- السويد -النرويج) عن طريق الزواج ....لكن خرجو علينا هاد الكلاب...
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53 - مافاهم والو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:43
اذا اسندت الامور لغير اهلها فانتظر قيام الساعة كيف تسند مهمة الامن لاشخاص مسنين ويمددون لهم بعد التقاعد كبعض ولاة الامن وجنارالات الدرك انظرو لحال العاصمة الاقتصادية التي يسيرها والي امن مسن مددو له بعض الاحالة على التقاعد ومصاب بمجموعة من الامراض المزمنة ويعاني داء البرص هل سيكون مسايرا لتطور الجريمة هل له الوقت لذالك انه يكتفي بنشر العناصر الامنية في الشوارع الرئيسية التي بها كاميرات مراقبة من اجل اظهار عمله والمحافظة على المنصب في حين الاحياء الهامشية تعاني في صمت من تسلط قطاع الطرق اللذين ساعدتهم الحكومة بزيادة ساعة من الظلمة امتتالا لاوامر مدير شركة رونو
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54 - Fofo الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:44
مفهمتش انا جايين غاديين لتسلق بلا حراسة وزوينة هدي انا شخصيا اعيش في قرية ولا استطيع القيام بالرياضة لوحدي بدون ان يكون معنا شاب لأني اعرف ان المنطقة فيها ناس مزيانين وهناك ايضا دوي السوابق.الى تلقاك وحدك فلن يتوانا على الاعتداء عليك.
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55 - تنغيري الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:45
مغرب الذل بل مغرب الارهاب المحلي،حكومة فاشلة،تسيير فوضوي،امن منعدم لم يبق الكثير ستنفجر الاوضاع عاجلا غير آجل.
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56 - مواطن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:47
الأحكام القضائية الصادرة في حق المجرمين تشجع على مزيد من الإجرام
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57 - احمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:48
لانهم سياح اوروبيين او اسكندنافيين تقوم الدنيا وتقعد لهم، مبعوت من النرويج للبحث والتحري مع الشرطة المغربية ومع الرغم من انها منطقة جبلية ترى رجال الامن والمحافضة على التراب وجل الاجهزة الاخرى تقوم بالبحت وعندما توفي المرحوم يونس السليماني باسبانيا برصاص على اعين الكل لم نحرك الساكن ، اخوتي كم من مواطن مغربي في المدن الكبرى يقتل بسبب تافه .ما دامت الرشوة وعدم المحاسبة في اجهزة الامن فلا مغاربة ولا اجانب سينعمون بالامن.والله وكيل الجميع.
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58 - hamdi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:50
اننا ننعم بالامن و قيل عندنا الفوضى ونقطع الرؤوس .حسبي الله.....اننا نطالب بالاعدام لهؤلاء .شخصيا انا محب لتلك المنطقة وانا خائف من زيارتها بعد الان .
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59 - Michlifen الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:51
Ça ne peut être qu'un de ces faux guide s de Marrakech ou ses environs.. l'état doit lutter contre contre les faux guides,..le maximum doit être fait pour identifier ces "sauvages" et les traduire devant la justice. . espérant que la peine capitale soit appliquée à leur encontre.
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60 - Zig.italy الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:51
الى 47 aksa دائما تغرد خارج السرب سبحان الله فالصحفي قتل وقطع وفي محرم قنصلية فق من قلبتك وناسف كثيرا على تردي امننا ببلدنا المغرب واله اعيش لاكثر من عقدين باروبا وارى نساء تجلن الشوارع وحتى المظلمة الليل كله وبحيازتهم ملزمات تساوي نقودا كثيرة ولا يعتدي عليهم احد انه الامن كفى يا سيد من خلط الامور ...وتشليدها...
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61 - ب. م الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:54
والله هؤلاء المجرمون خطر على المجتمع،على البلاد. لا رحمة معهم. القاتل لازم الإعدام.
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62 - بدون تعليق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:55
ليس هناك أي مبرر لهذه الجريمة الإرهابية هذه أفعال داعشية ولا صلة لها بالإسلام
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63 - الوطاسي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:58
مساكن الساءحتان ضنوا ان المناطق الجبلية بالمغرب بحال بلادهم
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64 - عماد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:58
عمري مافهمت علاش الاوربيين تيجيو يزورو المغرب، صراحة عندهم مناظر طبيعية ساحرة لن تجدها في أي مكان أخر
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65 - نيشان الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 16:58
بلد الأمن والأمان كما تقول الأسطورة. ..... و أجمل بلد في العالم ....
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66 - يونس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:00
كااارثة نشعر بالحزن وألم الغذر الله يرحمهم ويرزق الصبر لأهليهم
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67 - مغدبي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:01
هذه الجريمة الشنيعة ستضرب. السياحة في المغرب وتعطي. انطباعا سلبيا عن المغرب. ينبغي انزال. اقسي العقوبات علي مثل هؤلا المجرمين كفي من التساهل والاحكام المخففة ما هو راي جمعيات حقوق الانسان في هذه الجريمة ؟فهي تدافع عن المجرمين
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68 - Abdellatif , الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:01
Ça ne devrait pas être des marocains qui ont commis ce crime horrible car,cela altère gravement l'image du pays. Ces personnes sont des étrangers de la région ,ils ont agit contre les intérêts de notre pays, c'est des criminels point. 55
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69 - اراهيم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:02
هذا كله يقع تحت ما يسمى بحقوق الانسان،هل هناك دولة دمقراطية،الم ترى ما يفعل البوليس الفرنسي في ال محتجين.هل يجوز في دولة متأخرة ان يطبق فيها حقوق الانسان
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70 - Nouvelle Page الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:07
قد يكون مختلا عقليا.............
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71 - Karim الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:07
C est le résultat de la politique des droits de L homme.
Ces criminels ont commis un crime terroriste dont l ampleur est catastrophique sur le tourisme et la crédibilité de notre pays.
Il faut les trouver bien sûr et avant de les exterminer il doivent être très bien torturés
En plus il faut être très ferme avec les criminels et mettre fin à la politique du respect des droits de L homme
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72 - معلق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:10
الهدف من وراء هذا هو ضرب السياحة الجبلية ترى من المستفيد من ذلك ؟
إذا علمنا أن هذه السياحة يستفيد منها الفقراء من أبناء المنطقة و كذلك تساعد على ربط علاقات مع مواطنين ومع جمعيات ومنظمات غير حكومية من كل بقاع العالم .
كما نتساءل من جديد على الامن بالمناطق الجيلية علما أن الأطلس الصغير كذلك عرف جرائم قتل وجرح مقترفة من طرف الرعاة الرحل الذين لازالوا طليقين دون أية متابعة قضائية .
السياحة الجبلية في الأطلس الكبير والمتوسط والصغير كانت دائما آمنة ويعود تاريخ نشأتها لأكثر من قرن فما الذي استجد في المغرب يا ترى ؟
بعض السياسات يجب إعادة النظر فيها ....
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73 - احمد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:11
اكيد المغرب بلد فوضوي انستي بمباركة الدولة. تعالوا الى سوس و انظروا كيف يسود قانون الغاب عندما يجتاح رعاة الابل الاراضي الفلاحية و اشجار اللوز و الاركان امام اعين الدولة.
الحاصول المغرب غادي للهاوية و انصح كل مغربي و مغربية خايف على مستقبل ولادو اهاجر و لو لموريتانيا.
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74 - hobal الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:14
ا لله يرحمهن ويسكنهن فسيح جناته مع الانبياء والصديقين
هذا هو البلاء سيدتان نزلتا من مجتمع متحظر وانساني الى دولة يملؤها الوحوش الظارية
اوا باش باش تعرف القيمة ديال المغرب
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75 - كمال الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:20
52 العروي
لا تحزن يا سيدي فالمغاربه في اروبا سمعتهم في الحضيض منذ مده طويله. فهذه الفعله الشنيعه التي قام بها هؤلاء الدواعش ما هي إلا تتمه لما فعله اخرون من قبلهم ومنذ عقود خلت.
المغاربه في اروبا لا يقارنون الا مع الخيطانوس اي الغجر في احسن الاحوال.
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