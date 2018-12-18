التوظيف الوهمي يقود موظفي شرطة إلى القضاء

هسبريس من الرباط

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالرباط شخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة ضابط شرطة ممتاز، على النيابة العامة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب على مرشحين لمباراة ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية، حيث تم العثور بحوزته على نسخ وثائق إدارية مزورة تتضمن بيانات مغلوطة عن قوائم المرشحين الذين اجتازوا المباراة.

التحريات المنجزة في هذه القضية، يقول البلاغ، مكنت من توقيف شرطيين، أحدهما برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بالرباط والثاني مقدم شرطة تابع للأمن الإقليمي بسلا، للاشتباه في مشاركتهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه بدوره أمام النيابة العامة التي تشرف على البحث، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين فيها، وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضين.