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الرئيسية | حوادث | التوظيف الوهمي يقود موظفي شرطة إلى القضاء

التوظيف الوهمي يقود موظفي شرطة إلى القضاء

التوظيف الوهمي يقود موظفي شرطة إلى القضاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:10

أحالت عناصر الشرطة القضائية بالرباط شخصين، أحدهما موظف شرطة برتبة ضابط شرطة ممتاز، على النيابة العامة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال بدعوى التوظيف الوهمي في صفوف الأمن الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، أورد أنه تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على خلفية تورطه في النصب على مرشحين لمباراة ولوج أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية، حيث تم العثور بحوزته على نسخ وثائق إدارية مزورة تتضمن بيانات مغلوطة عن قوائم المرشحين الذين اجتازوا المباراة.

التحريات المنجزة في هذه القضية، يقول البلاغ، مكنت من توقيف شرطيين، أحدهما برتبة ضابط أمن ممتاز يعمل بالرباط والثاني مقدم شرطة تابع للأمن الإقليمي بسلا، للاشتباه في مشاركتهما في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه بدوره أمام النيابة العامة التي تشرف على البحث، في وقت تتواصل فيه التحريات للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، وتوقيف كافة المتورطين فيها، وكذا تحديد جميع الضحايا المفترضين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الياس الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:26
مشاو فيها لاخدمة لاحرية الانسان مكيقنعش بطرف الخبز لي عطاه الله تاكيزبلها عاد كيحمد الله
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10
2 - خالد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:29
عطيوهم 3 اشهر سورسي و يرجعو لخدمتهم بحال ايلا حتى حاجة موقعات
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-10
3 - ولد الحرفة الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:32
كيف يعقل لانسان ان يلج العمل بالرشوة أن لا ياخد الرشوة في الخدمة التي من المفروض محاربة الرشوة اللهم اخرجنا من بينهم سالمين
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19
4 - عبده/ الرباط الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
ضابط امن ممتاز و مقدم شرطة ... هذا يدل على ان لهما أقدمية لا باس بها في سلك الامن الوطني ....فهل هذين الموظفين من البلادة لدرجة انهما كانا يظنان بان أمرهما لن يفتضح في حالة ما اذا لم يتم توظيف الضحايا؟؟؟؟ فعلا انه الغباء و عدم القناعة و التهور.... و لمن يدعي بأنهما سيفلتان من العقاب فهذا امر بعيد عن الحقيقية ... و بالتالي فلماذا سيتم التستر عليهما فَلَو كان الامر كذلك لما تم البحث في النازلة و وضع احدهما تحت حراسة النظر .. اللي فرط يكرط ... هذا درس و تنبيه للآخرين !!!!!!
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5 - المراقب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:52
يبدو ان الإدارة الوحيدة في المغرب التي تربط المسؤولية بالمحاسبة .. هي ادارة الأمن الوطني تحت رئاسة السيد الحموشي .. أما باقي القطاعات و الإدارات مكاين غير أهرف و سرق .. و للي ضحكوا عليه هزو لما .. مكاين لا متابعة و لا محاسبة .
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6
6 - محمد سالم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 17:53
جيد ان تتم متابعة الموظفين المرتشين لكن يجب عدم اغفال متابعة الاشخاص الذين دفعو الرشوة فهم كذلك مذنبون وكانو يريدون اخذ وظائف يستحقها اخرون عن طريق الكفاءة سؤالي ما حكم القانون في هذه النازلة
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7 - abdou الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:48
expliquer moi pourquoi tout le retard d'annoncer les resultats du concours d'entree aux different cycles de la police? ca fait maintenant presque un an que les gens admis attendent ces resultats............il ya quelque chose qui cloche...........
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8 - راصد الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:57
وظيفة الشرطة لا تستحق أن يدفع فيها المرء ولو درهم واحد للولوج إليها تعطي رشوة من أجل أن تصبح عبدا.
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