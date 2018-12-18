شهود: متشردون ارتادوا مكان قتل سائحتين بإمليل

هسبريس من الرباط

‎مازالت التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز؛ إذ أعلن اليوم عن توقيف أحد المشتبه فيهم، في حين يجري البحث عن باقي الشركاء المحتملين.

شهود عيان، بينهم صاحب فندق بالمنطقة، قال في تصريحات نقلتها "فرانس بريس" إن ثلاثة متشردين اعتادوا ارتياد المكان الذي وقعت فيه الجريمة، بينهم المشتبه فيه الذي تم توقيفه اليوم.

وأضاف المتحدث ذاته أن جثة عثر عليها داخل خيمة والأخرى وجدت مضرجة في الدماء في منطقة معزولة مغطاة بالثلوج، مشددا على أن استنفارا أمنيا كبيرا تعرفه المنطقة منذ أمس الإثنين.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية كشف في بلاغ له، اليوم، أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.