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الرئيسية | حوادث | شهود: متشردون ارتادوا مكان قتل سائحتين بإمليل

شهود: متشردون ارتادوا مكان قتل سائحتين بإمليل

شهود: متشردون ارتادوا مكان قتل سائحتين بإمليل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:20

‎مازالت التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز؛ إذ أعلن اليوم عن توقيف أحد المشتبه فيهم، في حين يجري البحث عن باقي الشركاء المحتملين.

شهود عيان، بينهم صاحب فندق بالمنطقة، قال في تصريحات نقلتها "فرانس بريس" إن ثلاثة متشردين اعتادوا ارتياد المكان الذي وقعت فيه الجريمة، بينهم المشتبه فيه الذي تم توقيفه اليوم.

وأضاف المتحدث ذاته أن جثة عثر عليها داخل خيمة والأخرى وجدت مضرجة في الدماء في منطقة معزولة مغطاة بالثلوج، مشددا على أن استنفارا أمنيا كبيرا تعرفه المنطقة منذ أمس الإثنين.

المكتب المركزي للأبحاث القضائية كشف في بلاغ له، اليوم، أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - اردني الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:33
عمل مشين ومستغرب وهمجي لكن لا يمثل أخلاق الشعب المغربي بالتعامل مع السياح والضيوف فهو عمل فردي جبان من شخص أو مجموعه مريضة شاذه عن الاخلاق والمجتمع
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41
2 - mre الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:35
القتل أصبح عاديا و يوميا في المغرب. حالة التأهب هذه فقط لأن الضحيتين لهما دولة لن تسكت عن مصيرهما. أما الضحية المغربي فلا قيمة له عند "دولته".
المهم: الفضيحة مدوية في الإعلام الدولي و الخبار في راسكم.
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27
3 - wood الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:36
من أجل سائحتين أجنبيتين جند المخزن كل إمكانياته من درك و رجال الوقاية المدنية و سيارات رباعية الدفع و طائرات هيلوكبتر مع ان الشعب المغربي بكامله هو رهينة بين أيدي الشمكارة و اللصوص و المشرملين اضافة للمخزن. فهؤلاء السياح لا يملكون ذرة عقل ليأتوا لبلد منكوب من طرف المخزن و مرتزقته جل سكانه يفكرون في مغادرته من غير رجعة !!!
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4 - عابر سبيل الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:37
متشردون مختلون دائما ما يجدون مبررات لتبرير فشلهم و نقص كفاءتهم...الامن مشكل في المغرب ليس فقط البوادي و الجبال
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15
5 - Hamza الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:40
هاذه هي عواقب تلك الجمعيات التي تدعي أنها حقوقيه وتدافع عن حقوق المجرمين وتناهض تطبيق حكم الاعدام بحجة كل شخص له الحق في الحيات للأسف غباء هذه الجمعيات يدفع ثمنه الأبرياء الذين نحن في أمس الحاجه أليهم.
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19
6 - مغربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:43
المغرب يسير إلى الهاوية ..... علمت بهده الحادثة عن طريق صديق إيرلاندي هنا في فرنسا .... و الله قالي كل الرحلات السياحية إلى المغرب ألغيت بسبب حادثة واحدة ...... شعب لا يحب إلى الجنس و القتل و الاغتصاب و السرقة .... نهاية هذه الدولة ستكون عن طريق شعبها الغبي و ليس ناهبي الأموال فقط
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7 - khadija الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:43
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.لا حول ولا قوة الا بالله. اش غيكونوا داروا ليكم هذا البنات.؟
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8 - Abdelghani الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:45
و كلها و إرهابه ... كاين الدول للي عندها داعش ... و كاين للي عندها المشرملين و المجرمين ... و على الدولة المغربية القضاء على هؤلاء الدواعش ذوي الخلفيات اﻹجرامية كما تقضي على الدواعش ذوي الخلفيات اﻹرهابية ...
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9 - حسن الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:47
في الحقيقة حديث جبان اتمنى ان تفلح الاجهزة الامنية في الوصول الى الجناة في اقرب وقت ممكن و ان يحكم عليهم القضاء بالاعدام .مؤسف جدا ما وقع .القتلة يستهلون اشد العقاب.
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10 - محمد أمين الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:48
دائما السلطت تتغاضى النظر عن المتشردين و الحمقى الذين يجبون شوارع المملكة حتى تحدث الكارثة.. الحمقى و المتشردين الذين يهاجمون الناس تكاثر عددهم مثلا بمدينة الدار البيضاء و لا احد من السلطات يحرك ساكنا.. هذا الحدث الأليم هو بمثابة آخر مسمار دُق ّ في نعش السياحة الجبلية بالمغرب.. في الصيف المنصرم تم تسجيل عدة اعتداءات شملها الضرب و الجرح و السرقة استهدفت مغاربة رحالة كانوا ينامون وسط خيماتهم حتى اغتابهم غرباء خاصة في شمال المغرب.. لما تنام وسط خيمة في الغابة فثقتك تكون كبيرة في الدولة و أمنها.. لكن بعد وقوع هذه الحادثة ماتت الثقة و ذهبت السياحة ادراج الرياح و المتضرر الأكبر بعد القتيلتان و ذويهما هم سكان المنطقة..
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11 - مواطن غيور. الاجرام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:52
الأمن كل لا يتجزأ، ليس فيه الأجنبي و المحلي، لو تحرك الأمن كلمة وقعت جريمة طرفاها مغربيان كما تحرك الأمن للقبض على مجرمي إمليل لكانت البلاد بألف خير.
عاقبوا المجرمين أشد عقاب، المجرمين الدين يروعون الآمنين في ديارهم و صحتهم و أمنهم، لا تأخدكم بهم رأفة و لا رحمة و لا شفقة و لا ظروف التخفيف.
أطلقتم البلاد لجحافل من الأجانب لا نعرف مصدرهم و لا عرقهم دخلوا البلاد بصباطهم كما نقول، يتوسلون في الطرقات و يسرقون و يغتصبون و لا أحد يسألهم كم الساعة؟ نفترض أن المغاربة يتوسلون في الطرقات هل كانت الدولة لتسامحهم؟! الجواب لا ....
آن الأوان و حان الوقت لقول كلمة قوية بااااااصطا اجرام، فهل في البلاد رجل رشيد؟
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12 - Abdellah baroudi الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:53
انا من مراكش واشهد ان مراكش اصبحت مرتعا للمتشردين والمشرملين والمتسولين...واصبح لزاما على مراكشيين الدخول الى بيوتهم بعد صلاة العشاء...
لازم على الدولة القيام بدورها والا المغرب في خظر
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13 - صدام الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:54
يا ربي السلامة اتقو الله يا بشر
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14 - زهير الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 18:59
وحوش في هذه البلاد، يقتلون و يبيعون لك لحوم الكلاب و القطط و الحمير و الجثث .. نحن أكثر خطورة من الحيوانات المفترسة لأن نصفنا إنسان و نصفنا حيوان .. لا يصلح معنا إﻵ الصح صحيح .. حقوق الإنسان للإنسان و ليس لغيره !
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