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كُتّاب وآراء
شهود: متشردون ارتادوا مكان قتل سائحتين بإمليل
مازالت التحقيقات متواصلة للكشف عن المتورطين في مقتل السائحتين الإسكندنافيتين بمنطقة إمليل بإقليم الحوز؛ إذ أعلن اليوم عن توقيف أحد المشتبه فيهم، في حين يجري البحث عن باقي الشركاء المحتملين.
شهود عيان، بينهم صاحب فندق بالمنطقة، قال في تصريحات نقلتها "فرانس بريس" إن ثلاثة متشردين اعتادوا ارتياد المكان الذي وقعت فيه الجريمة، بينهم المشتبه فيه الذي تم توقيفه اليوم.
وأضاف المتحدث ذاته أن جثة عثر عليها داخل خيمة والأخرى وجدت مضرجة في الدماء في منطقة معزولة مغطاة بالثلوج، مشددا على أن استنفارا أمنيا كبيرا تعرفه المنطقة منذ أمس الإثنين.
المكتب المركزي للأبحاث القضائية كشف في بلاغ له، اليوم، أن عمليات البحث والتحري مكنت من توقيف المشتبه به في مدينة مراكش، ليتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد خلفيات ودوافع ارتكاب هذه الجريمة، بينما تتواصل التحريات لتوقيف أشخاص آخرين تم ضبط هوياتهم، للاشتباه في مساهمتهم في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
المهم: الفضيحة مدوية في الإعلام الدولي و الخبار في راسكم.
عاقبوا المجرمين أشد عقاب، المجرمين الدين يروعون الآمنين في ديارهم و صحتهم و أمنهم، لا تأخدكم بهم رأفة و لا رحمة و لا شفقة و لا ظروف التخفيف.
أطلقتم البلاد لجحافل من الأجانب لا نعرف مصدرهم و لا عرقهم دخلوا البلاد بصباطهم كما نقول، يتوسلون في الطرقات و يسرقون و يغتصبون و لا أحد يسألهم كم الساعة؟ نفترض أن المغاربة يتوسلون في الطرقات هل كانت الدولة لتسامحهم؟! الجواب لا ....
آن الأوان و حان الوقت لقول كلمة قوية بااااااصطا اجرام، فهل في البلاد رجل رشيد؟
لازم على الدولة القيام بدورها والا المغرب في خظر