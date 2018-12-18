كوكايين بالأمعاء يفضح أنغوليًّا بمطار البيضاء

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كُتّاب وآراء
كوكايين بالأمعاء يفضح أنغوليًّا بمطار البيضاء
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم، مع مواطن من دولة أنغولا يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تهريب مخدر الكوكايين على الصعيد الدولي.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المشتبه فيه كان قد ولج المغرب عبر الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بتاريخ 14 دجنبر الجاري، حيث أوضحت إجراءات الفحص بالأشعة وجودة مواد مشبوهة داخل أمعائه، وهو ما استدعى الاحتفاظ به بالمستشفى الجامعي ابن رشد إلى حين تفريغ 85 كبسولة تحتوي على كيلوغرام و230 غراما من مخدر الكوكايين.
تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، وذلك من أجل تحديد الامتدادات العبر وطنية لهذه العملية، وكذا الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين المحتمل ضلوعهم في هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وكذلك جريدة هسبريس ..وكل عام واللغة العربية في عز و علو..