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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مروج "إكستازي" وكوكايين بفاس

الأمن يوقف مروج "إكستازي" وكوكايين بفاس

الأمن يوقف مروج "إكستازي" وكوكايين بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:15

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما أفادت به ولاية أمن فاس، فقد تم توقيف المشتبه فيه على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدينة فاس أثناء وصوله على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزته على 917 قرصا مهلوسا، من بينها 875 قرصا من مخدر الإكستازي و42 قرصا طبيا مخدرا، علاوة على ثماني كبسولات من مخدر الكوكايين.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ولد حميدو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:28
القرقوبي هو سبب الجرائم فلو كنا نطبق عليه العقوبة مثل مصر فلن يحمل أي أحد لا سيف و لا سكين لأنه بسببه يفقد الإنسان وعيه و يمكنه أن يقتل والديه اما دونه فلن يقدر حتى على قتل حشرة
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3
2 - الجنوب الشرقي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:36
وخاص العقوبات الرادعة يا عباد الله راه هاذ الشي كثر بززاف
كل يوم نطالع مثل هذه الأخبار لو أن هناك قوانين وعقوبات زجرية سنرتاح
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3
3 - مريم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:49
الله يلطف بينا ويحفظنا ويحفظ ولداتنا وجميع المسلمين من هاد السم ياربي امين
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