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الرئيسية | حوادث | 20 سنة سجنا نافذا لقاتلة خليلها في فاس

20 سنة سجنا نافذا لقاتلة خليلها في فاس

20 سنة سجنا نافذا لقاتلة خليلها في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 22:33

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، الشابة التي أجهزت على خليلها بحي المصلى بمنطقة باب الفتوح بفاس بـ20 سنة سجنا نافذا، بعد متابعتها، في حالة اعتقال، بتهمة القتل العمد.

وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى مطلع شهر يونيو من السنة الجارية حين أجهزت الشابة المذكورة (ف.س)، التي تبلغ من العمر 35 سنة، على "خليلها" السابق (ح. م)، الذي يصغرها بـ10 سنوات، بطعنات قاتلة، في الشارع العام، انتقاما منه على اختياره الزواج بفتاة غيرها.

وكانت مرتكبة هذه الجريمة، التي هزت حينها مدينة فاس، قد ظلت واقفة قرب الهالك وهو يصارع الموت، مصرحة بأنها قامت بالهجوم عليه دفاعا عن شرفها بعد أن عرّضها للاغتصاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عدل إيه ذا ؟ الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 23:02
المقتول إلى التراب...والقاتل إلى السجن على نفقة الشعب... أي عدل هذا ؟ النفس بالنفس يا قوم !
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21
2 - MOHA الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 23:08
اية عدالة هاته من خلال هاته الحكام يتضح ان لا عدالة حقيقية في المغرب فمتل هاته الاحكام ستشجع القتل العمد و20 سنة ليست شيء مقارنة مع الموت, فمن كان سيتريث اتناء عراك ودفاع عن النفس مغبة عدم التورط في القتل سيجد نفسه مظطرا للقتل مخافة ان يقتل بغض النظر عن نوايا الاخر, المهم "لهلا يوقف علينا عار"
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8
3 - فاسي ق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 23:15
ناس فاس معروفين بهاد القضية تيخطبوا وتيتبرعوا وفسخوا وفي الاخير اتقتلو هاد الشابة مضلومة وانتاقمت
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-4
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