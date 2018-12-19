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الرئيسية | حوادث | حرائق مخيم المهاجرين بأولاد زيان تستنفر السلطات وتؤرق المواطنين

حرائق مخيم المهاجرين بأولاد زيان تستنفر السلطات وتؤرق المواطنين

حرائق مخيم المهاجرين بأولاد زيان تستنفر السلطات وتؤرق المواطنين
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: ياسين غازي)
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 00:10

للمرة الثالثة، يشهد الملعب الموجود أمام المحطة الطرقية بأولاد زيان بالدار البيضاء اندلاع النيران بالمخيم العشوائي الذي يستقر به المهاجرون غير النظاميين المتحدرين من دول جنوب الصحراء.

واندلعت النيران فجأة في الجزء الموجود في واجهة المحطة، بعدما انفجرت عدة قنينات غازية من الحجمين الصغير والكبير؛ وهو ما حوّل المخيم التي يبيتون فيها ويتخذونها "منازل" إلى رماد.

وعانيت جريدة هسبريس الإلكترونية اندلاع النيران التي أتت على كل ما بداخل المخيم، باستثناء الجهة المحاذية لشارع أولاد زيان التي عمل المهاجرون غير الشرعيين على حمل بعض الملابس والأفرشة قبل أن تصلها ألسنة النيران.

واستنفر الحادث المهول مختلف السلطات بالدار البيضاء، حيث هرع كبار المسؤولين بعمالة الفداء مرس السلطان وعناصر الأمن، إلى جانب الوقاية المدنية التي استغرقت ما يزيد عن ساعتين من أجل إخماد النيران القوية، حيث ظلت تعمل جاهدة على إطفاء النيران التي طالت الأشجار والأعمدة الكهربائية المجاورة لسياج ملعب أولاد زيان.

وعبّر عدد من المواطنين المغاربة القاطنين بدرب الكبير، غير البعيد عن موقع محطة أولاد زيان، عن تذمرهم من توالي هذه الحرائق، مطالبين من السلطات الولائية بالتدخل لوضع حد لهذا الوضع الذي بات يؤرق بالهم.

من جهتهم، أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الموجودين بالقرب من الملعب عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن وجود هؤلاء المهاجرين يضر بهم، خاصة أن المكان الذي يوجدون به تنبعث من روائح كريهة تقض مضجع السائقين والركاب.

أما المهاجرون المتحدرون من دول جنوب الصحراء، فالبعض منهم عبر عن استيائهم مما جرى، حيث سيجدون أنفسهم يبيتون في العراء خاصة في هذه الليالي الباردة؛ فيما طالب آخرون بمساعدتهم، مؤكدين أنهم يرغبون في العبور إلى الضفة الشمالية وليس الاستقرار بالمغرب.

وخلّفت النيران وصول الدخان إلى الأحياء المجاورة، وكذا انتشار روائح كريهة؛ وهو ما أثار تذمر ساكنة هذه الأحياء، مطالبين بضرورة التدخل العاجل لتفادي تكرار هذه الحرائق.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها ملعب أولاد زيان اندلاع النيران فيه، حيث شهد في دجنبر من السنة الماضية حرائق مهولة ونشوب مواجهات بين مواطنين مغاربة مع مهاجرين متحدرين من دول جنوب الصحراء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 00:23
حكامنا الذين يرحبون بالمهاجرين بامكانهم اخراج المال من ثرواتهم السمينة واسكان الافارقة في غرف تضمن الكرامة
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10
2 - Rak tm o tathtme الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 00:29
يريدون منازل ايوا كيدا يا وديييييع...سبحان الله
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-2
3 - hicham الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 00:51
يجب إرسال كل المهاجرين الأفارقة الى بلدانهم لأن ولاد البلاد وبنات البلاد مالاقيين خدمة وبلادنا عندها مشاكل البطالة... فنحن ليس بوسعنا استضافة مهاجرين ... والله يعاونهم .
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9
4 - مستغرب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 00:57
من المسؤول عن تدفق المهاجرين نحو المغرب هل أصبحت الحدود مباحة لهته الدرجة
اخواننا الافارقة لسنا عنصريين لكن نحن شعب يعاني فكيف لنا ان نضيف معاناة الى معاناتنا
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6
5 - Seddam الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 00:57
الحريق يشب في هذا المخيم للمرة الثالثة في أقل من عام،إذن لا نستبعد وقوف بد ما وراء الحادث كما أن السلطات تساعد على بناءه من جديد في منطقة استراتيجية و أمام أكبر محطة للحافلات في المغرب كما أن المكان فهو عبارة عن ملاعب لمرة القدم و كرة السلة و كانت المتنفس الوحيد لأبناء المنطقة و الدليل أنها كانت تعج بالشباب و ممارسي الرياضة 24 ساعة على 24 و اليوم أبناء المنطقة محرومون من هذا المتنفس كما أن المكان أصبح بؤرة للإجرام و الگريساج رغم وجود فرقة الدراجين المرابضة في المنطقة ليلا و نهارا،لا بد من إيجاد حل لهؤلاء الأفارقة و إخلاء الساحة و الإعتناء بها و بمظهرها.
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5
6 - عبدو الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 01:19
الكل يتهم الكل الافارقة يتهمون المشرملين والسكان يتهمون الافارقة والنيران تلتهم الجميع ورجال الاطفاء والامن يكابدون حر النار ودرك الحوز نواحي مراكش يطارد قتلت السائحتين الدانماركية والنرويجية ودرك الجديدة والداخلة في حيرة مع اصحاب الكوكايين وساري كول تشفي غليلها في هاهو .ادن هدا هو مغربنا واحنا ماليه . اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يارب
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7 - عبدالله بن مدينة القديمة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 01:21
لا اعرف ماذا ينتظرون هؤلاء شبه مسؤولين عندنا في المغرب لحل المشكل في اقرب وقت وإلا ستكون نتائج وخيمة على الساكنة
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