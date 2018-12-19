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الرئيسية | حوادث | فصيل طلابي يتشبث بالحقيقة في اغتيال آيت الجيد

فصيل طلابي يتشبث بالحقيقة في اغتيال آيت الجيد

فصيل طلابي يتشبث بالحقيقة في اغتيال آيت الجيد
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:53

طالب فصيل "الطلبة القاعديين التقدميين"، وهو التنظيم الذي كان ينتمي إليه الطالب اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، بكشف الحقيقية كاملة في ملف "الشهيد"، ومحاكمة كل المتورطين في جريمة اغتياله.

وبخصوص متابعة حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أكد الفصيل الطلابي، في بيان توصلت به هسبريس، أن "ملفات الاغتيال السياسي تشكل نقطة سوداء في تاريخ المسلسل الديمقراطي المزعوم وإدانة صارخة لمستلزماته"، وفق الصياغة.

ودعا المصدر ذاته إلى "النضال من أجل كشف الحقيقة الكاملة ومحاكمة الجناة المجرمين، والنضال من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ورفع المتابعات عن المناضلين وعودة المنفيين".

وأضاف البيان ذاته أنه "لا يمكن الحديث عن أي انتقال ديمقراطي في وقت لازال الجناة المجرمون دون متابعة أو عقاب لأزيد من ربع قرن على الجريمة النكراء، وخيرة مناضلي شعبنا في المعتقلات السياسية أو ملاحقون".

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