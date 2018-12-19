انفجار "بوطا" يرسل امرأة إلى مشفى القصر الكبير‎

هسبريس من القصر الكبير

نقلت سيدة إلى المستشفى المدني بالقصر الكبير بعد إصابتها بحروق جراء انفجار أسطوانة غاز، صباح اليوم، بمنزلها الكائن بحي الأندلس.

واستنفر الحادث مصالح الشرطة والوقاية المدنية التي انتقلت إلى المكان، حيث سجلت تضرر البناية السكنية بشكل كبير وانهيار بعض الأجزاء الداخلية.

مصالح السلطة المحلية قررت منع السير والجولان قرب المنزل المهدد بالانهيار؛ وذلك في انتظار اتخاذ قرار بشأنه.