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الرئيسية | حوادث | حوادث المدن تسقط 26 قتيلا و1976 جريحا

حوادث المدن تسقط 26 قتيلا و1976 جريحا

حوادث المدن تسقط 26 قتيلا و1976 جريحا
هسبريس - و.م.ع
الخميس 20 دجنبر 2018 - 02:53

لقي 26 شخصا مصرعهم وأصيب 1976 آخرون بجروح، إصابة 75 منهم بليغة، في 1540 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 16 دجنبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 31 ألف و312 مخالفات، وأنجزت 10.126 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 21 ألف و186 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و673 ألف و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4755 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5235 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 136 مركبات.

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