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الرئيسية | حوادث | خفر السواحل ينقذ مهاجرين سريين بساحل الناظور

خفر السواحل ينقذ مهاجرين سريين بساحل الناظور

خفر السواحل ينقذ مهاجرين سريين بساحل الناظور
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:20

تدخلت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية من جديد لتقديم المساعدة لمرشحين للهجرة السرية بعرض ساحل الناظور.

التدخل تم في الساعات الأولى من صياح اليوم، وتم بموجبه إنقاذ 196 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال.

المرشحون للهجرة كانوا على متن أربعة قوارب، وقد تم نقلهم سالمين إلى ميناء الناضور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراقب المجتمع الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:44
نعم و الكل صار يهرب الى الجهة الاخرى بحثا عن العيش الكريم و حياة ذات بعد انساني ... اليوم الصندوق النقد الدولي يدفع اموال طائلة للمغرب من اجل وقف الهجرة ولكن السؤال اين تصرف تلك الاموال !!!
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2 - سعيد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:50
لا حول و لا قوة إلا بالله، اهو جهل ام طمع أعمى من طرف المهربين، في هاذا الوقت من السنة تكون المياه شديدة البرودة و من بقي فيها أكثر من ساعة يصاب بما يسمى علميا (الايبوترمي ) برودة جميع الأعضاء الحيوية مما يؤدي إلى الوفاة بعد ساعة او اقل ،،،
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