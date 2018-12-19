خفر السواحل ينقذ مهاجرين سريين بساحل الناظور

هسبريس من الرباط

تدخلت وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية من جديد لتقديم المساعدة لمرشحين للهجرة السرية بعرض ساحل الناظور.

التدخل تم في الساعات الأولى من صياح اليوم، وتم بموجبه إنقاذ 196 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم نساء وأطفال.

المرشحون للهجرة كانوا على متن أربعة قوارب، وقد تم نقلهم سالمين إلى ميناء الناضور.