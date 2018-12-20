إيداع سارق أسلاك نحاسية في سجن ورزازات

هسبريس من ورزازات

تمكنت عناصر المركزين الترابيين للدرك الملكي بإمرزكان وتزناخت، بإقليم ورزازات، من إلقاء القبض على عنصر من عصابة متلبسا بسرقة أسلاك نحاسية للهاتف، فيما تمكن باقي شركائه من الفرار.

وأوضح مصدر هسبريس أن هذا التدخل مكن من حجز كمية مهمة من النحاس الخاص بأسلاك الهاتف، مشيرا إلى أن العملية تمت بتنسيق بين المركزين الترابيين المذكورين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية جاءت بعد رصد الشخص الموقوف وبعض شركائه الذين مازالوا في حالة فرار، وتم إلقاء القبض عليه بعد إتمامه عملية السرقة.

وأورد المصدر أن بعض عناصر العصابة المذكورة تمكنوا من الفرار، مؤكدا أن عملية ملاحقتهم مستمرة، وأن الموقوف تم تقديمه أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات، الذي أحاله على السجن المحلي، من أجل محاكمته وفق التهم الموجهة إليه.