الأمن يحجز 400 مليون سنتيم في منزل بسبع عيون

هسبريس من مكناس

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بعين تاوجطات، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الأربعاء، شخصا (ع.ش)، في نهاية عقده الرابع، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.

وأفادت مصادر هسبريس بأنه جرى توقيف المشتبه فيه بمنزله الكائن بحي الداخلة بمدينة سبع عيون، مبرزة أن العناصر الأمنية تمكنت، إثر مداهمة المنزل، من حجز مبلغ مالي يزيد عن 400 مليون سنتيم بالعملة المغربية والأجنبية، يرجح أنه من عائدات الاتجار بالمخدرات، إلى جانب بندقية صيد وسيارة خفيفة ودراجة نارية.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه بعد انتقال العناصر الأمنية إلى منزل ثان في ملكية المشتبه به، متواجد بمركز مولاي يعقوب، تم ضبط بداخله حوالي 300 كيلوغرام من مادتي "الكيف" و"الطابا" سنابل.

ووفق مصادر الجريدة، فإن الشخص الموقوف كان مبحوثا عنه بموجب أكثر من 40 مذكرة بحث على الصعيد الوطني لأجل الاتجار بالمخدرات.

وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين في هذه القضية.