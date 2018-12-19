24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء" (5.00)

  2. مصوّر فيديو "دركي سطات" يواجه تهمة التشهير (5.00)

  3. متهم بقتل السائحتين مُتطرف .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش" (5.00)

  4. قطع الأشجار يثير غضب جمعويين نواحي ابن أحمد (5.00)

  5. العثماني يحرك الوزراء لتفادي ضياع أرشيف الإدارة (5.00)

قيم هذا المقال

4.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم

جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم

جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم
هسبريس من الرباط
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 20:53

أفاد مصدر مقرب من التحقيق في قضية قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، بأن فرضية الطابع الإرهابي لهذه الجريمة الشنيعة تبقى قائمة وغير مستبعدة، وبأن التحقيق متواصل لتكوين القناعات النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لما حصل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة هم أربعة، واحد تم توقيفه على بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وثلاثة آخرون تم تحديد هوياتهم وجارٍ البحث لتوقيفهم.

ويجري حاليا تداول مقطع فيديو يظهر تنفيذ الجريمة الشنيعة بنحر إحدى السائحتين ببرودة دم، وهو ما علق عليه مصدر هسبريس بالقول إن "الشريط المنشور لا يمكن الجزم بصحته من عدمها حاليا، لأن الخبرات التقنية المتواصلة هي التي ستحمل الجواب النهائي على هذه المسألة".

وتفيد مصادر الجريدة بأن المتورطين الأربعة هم شباب ينحدر أغلبهم من بعض الأحياء الشعبية ودواوير مدينة مراكش، ويزاولون مهنا حرة، مثل التجارة والنجارة، تم توقيف أحدهم من طرف السلطات الأمنية، بينما البحث جار على قدم وساق لاعتقال الثلاثة الآخرين.

وتم العثور، أول أمس الاثنين، في إقليم الحوز على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية، وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، والأمن الوطني، صباح أمس، من توقيف مشتبه فيه في جريمة قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة شمهاروش في دائرة إمليل في إقليم الحوز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (91)

1 - الاعدام الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:02
شفت الفيديو وندمت .قلبي ضرني لا حول ولا قوة الا بالله.اشنو ذنبهم مساكن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - احمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:02
لاحول ولا قوة الا بالله.
اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
3 - إيمان من كطالونيا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:04
مهما كانت الدوافع فهي جريمة فضيعة قام بها أشخاص وحوش مرضى نفسيين. طبقوا عليهم الإعدام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
4 - مغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:06
مع هاد الحالة ديال عدم الامان لولينا فيها خاصنا جوج بوليس لكل مواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
5 - H MEN الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:06
هناك مواقع مغربية نشرت 3 صور لملتحين بدعوى انهم من ذبحو السائحتين لانهن 'اعداء الله' وسط صمت حكومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
6 - فلسطيني الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:07
عملية ذبح السائحتين في المغرب عمل إرهابي همجي بربري ، لا يمت للإسلام ولا لإخلاق المسلمين ولا العرب ولا للانسانيه ولا المغرب بأية صلة ولا للشعب المغربي وأصالته وضيافته وأخلاقه.
الإرهاب لا دين له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
7 - ADAM الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:07
خلاصة الكلام قوله تعالى في كتابه العزيز ( أدا المؤودة سئلت لأي دنب قتلت )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
8 - said الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:07
ما كاين لا ارهاب ولا يحزنون
الجهل والقرقوبي والكبت والتوحش هذا ما كاين
جزء كبير من شباب المغرب معطل مقرقب فاقد للاهلية
فلننتظر منهم اكثر من هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
9 - العبدي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:07
يجب تنظيف محيط مراكش من مثل هؤلاء ، التسول وسط ساحة جامع الفنا و جليز ، و سرقة محفظة الجيب و التحرش و الالتصاق الجنسي في وسط الازدحام اصبحت من عادات المراكشيين كالطنجية و اللوبية ، عادات حمراوية ، نسأل الله أن تمر هذه الجريمة بسلام على المملكة و أن لا يتم استغلالها كوسيلة ضغط من طرف الاعداء و المتربصين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
10 - السلاوي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:08
هل هناك شك ..الكل راى الفيديو ... قتل على الطريقة الداعشية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
11 - شمهروش الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:09
ملي كنسمعوا "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" يعني واحد سمع من واحد اولا واحد شاف واحد أولا واحد داز و جابت ودنيه بلي سمع جوج كيهضروا على ... الى غير ذلك لأن أغلب القراء الكرام لما يلمحون هذا الإسم يظنون أنها أبحاث تقنية مبنية على علم ثابت يعتمد عليه في التحقيق لكن بكل بساطة هو أربع كلمات يمكن تلخيصها فيكلمة تبركيك أو الحضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
12 - مغربي حرررر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:09
لا شفقة على المجرمين وكل من وراءهم ، ولا للأحزاب الاسلامية ولا للجماعات التي تعتبر مصدرا لتطعيم الاحزاب بالشباب الملتحي كيفما كان نوعها كونها تساهم بطريقة او اخرى بتفريخ الارهابيين لضرب المؤسسات والاقتصاد الوطني وزعزعة أمن المواطنين..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
13 - Tarik الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:09
الا كان الشريط لي متداول هو نيت ديال الجريمة و ماشي شي فبركة،غير نترحمو على المغرب، الفيديو عنيف و بشع و ميمكنش يكون بنادم طبيعي باش يقتل و يصور من غير الا كان دافع ديال التطرف..... روينة كبيرة وا حمادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
14 - عادل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:10
شاهدت الفيديو. صراحتا يعجز اللسان عن التعبير تعازييا الحارة للاهل الضحيتين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
15 - Abdellah de USA الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:11
الحقيقة أن المجتمع المغربي بكل مكوناته و بمؤسساته حتى السامية منها،تحتاج إلى وقفة تأمل،،، الحدث الأخير لا يجب أن يمر مرور الكرام،الأوضاع تزداد مأساوية، والمشكلة وغير المفهوم أن الناس تطبعوا مع الجريمة،واعتادوا عليها،وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، لا بد من من دراسات إجتماعية في أفق تغيير جذري،ؤهادشي كلنا نتحمل مسؤوليته ملكا وحكومة وشعبا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
16 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:11
كفى لسياسة التخويف ...والسير مع حملة صناعة عولمة الاٍرهاب ...؟!؟ولقد قالت ام احد الضحيتين ان المغرب يعيش فوضى ...؟!؟انها الفوضى في تدبير السياسات العامة عن قصد خاصة في المجال الامني الذي يهمل المناطق المهمشة بالمغرب .. والمناطق الجبلية الذي تعرف السياحة الطبيعية ويهتم بالأحياء الراقية ..خاصة التي يقطنها خدام الدولة ..باختصار كفى من تعليق الفشل على صناعة ارهاب مفتعل؟!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
17 - halim الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:11
عذرا لجميع شعوب و أمم الوجود ،
فالقتل ليس من شيمنا
فاعذرونا ولا تؤاخذونا
بما فعله سفهاء منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
18 - يوسسسسسسف الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:12
الارهاب ظاهرة عالمية .وما الالتجاء الى هذه الطريقة الجبانة في منطقة سياحية الا برهان على فشل الارهابيين في المساس بالمغرب.
تحية كبيرة للامن وكل من توصل للارهابيين في وقت وجيز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - طارق الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:12
رأيت الفيديو المتداول و أستطيع الجزم مع عدم وجود خبرة لدي في هذا المجال أنه يتعلق بالجريمة. لأنهن بريئات لم يؤدين أحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - نون الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:12
بسم الله الرحمان الرحيم نطلب منكم أن أعطونا الخبر الصحيح سابقا صرحتوا لأنهم متشردون ولأن حرفيين مهدا العبت في الأخبار لهدا يجب عليكم بسرد الحقيقة والسلام عليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
21 - amal montreal الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:14
ليس إرهابيا ولا كن انعدام الآمن نحن زرنا المغرب و سرقونا أما أعين الامن في مدينة الرباط بحي يعقوب المنصور . لا أحد يتحرك الشرطة تحمي الاحياء الرقية . أما الشعب فهو في محنة بين باعة الحشيش و ا لمشرملون فأي أنت أيها المسؤول؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
22 - مواطن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:14
هذا هو البرهانةعلى ان الدواعش مازالو يعششون بيننا .
عندما تقوم الدولة باعتقال خلايا ارهابية الكل ينتفض،ضدها بحكم ان لا ارهابيين بيننا وان المخزن يخرق حقوق الانسان وان المخزن يستغل الارهاب لتصفية المناضلين و قمع الشعب ببلا بلا....
ماذا الان من معه الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
23 - نجيب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:15
لا حول ولا قوة الا بالله كاليه مقداك فيل زادوه فيلة حنا مضىبربين غير مع ريوسنا زدونا هاد هيماج لي كيوفو دين بالمقلوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
24 - مغربي أوروبي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:15
هامايجينا من غسيل الأدمغة و إعطاء مسرح محمد الخامس لكل من بغا ينشر الفكر التدعشي من الفقهى ديال الشرق و من تسمية شوارع أگادير بأسماء أماكن فلسطينية و منين كنقولو يا عباد الله حافضو على التقافة المغربية المعتدلة و تشبتو بيها و خليوكوم من التدعش و خاص يتمنع البرقع المشرقي و اللي بغات را الجلابة و اللتام ديال المغاربة و خليونا من اللحايا راه ماشي من التامغرابيت ديالنا و راه مايجينا من المشارقة غير الهمجية و الإرهاب كتقولو علمانيين ماشي مسلمين... اشنو دنب هاد البنيوتات مساكن مازال كيقراو جاو ضايفين عندكوم دبحوهوم الهمج و لن و لن و لن أثق أن مغربي يذبح بنات أوروبيات ماعدا إيلا كان إرهابي متشبع بفكر خوتو اللي مأترين فيه كيتحكمو فيه بالطيليكوموند من الشرق، المغاربة كيموتو على الأوروبيين و حتى إيلا اغتاصبو ميقطعوش ليهوم ريوسهوم و الله منتيق أن مغربي يقتل وحدة زعرا غير إيلا ما كان إرهابي و ممكن يكون مخلص گاع أو ماشي مغربي اللي دارها... نتمنى المخابرات المغربية تورينا حنت إيديها من جديد. شفت واحد محمد سعيد ksa غابر ياكما ضارب دويرا في المغرب؟؟؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
25 - Abdou الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:16
Il n'y a ni terrorisme ni rien 4 jeunes pauvres ont profité de cette occasion de voler les biens de ces 2 européenne et peut être les violer ils les ont égorgé pour ne pas être identifié
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
26 - المغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:17
من غير المستبعد ان يخرج بوق جماعة ارهابية تتبنى الحادث ولو لم يكن ارهابيا لمجرد البروبغاندا. الدلاءل وحدها ستبين الحقيقة من الاشاعات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
27 - هزلة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:17
لا يمكن الاستغراب مادام البلد يسيرمن طرف جماعة خرافية وشعب امي لايعرف ابسط حقوقه وادارات صورية ومخزن ينشر الفقر ثم الجهل والجهالة وفقهاء البلاط اكلخو الشعب و لصالح البلاط ففي وضع البؤس هدا شئ طبعي ان نرى يوميا هكدا فضاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
28 - حماذي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:18
هذه هي نتيجة الجهل و الأمية الفكرية و التدين المتعدشش المنتشر بيننا و الممثلون ديالوا لي موجودين كوزراء و كبرلمانيين و حرفيين و بين كل أطياف المجتمع و لا غرابة أن المغاربة من أكثر الجنسيات التي سافرت لسوريا و العراق للإنتماء للإرهابيين المتأسلمين...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
29 - مواطن عادى الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:18
ناري اش هدشي لا لا رجاع فحالي ايطاليا انا مرتي وبنتها ايطاليا وقلت نستقر هنا لضروف عائلية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
30 - محمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:19
كيف ذلك هل الارهاب يرتبط باشخاص ام ماذا هذا عمل ارهابي كيف ما كان الاشخاص
و لا لتحويل المفاهيم الارهاب ارهاب كيف ما كان الاشخاص و لا يرتبط بمجموعة بعينها
كل من يقتل الناس بدون ذنب فهو ارهابي كيف ما كان بلحيته ام بدونها مسلم او مسيحي او يهودي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - معطي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:19
ينبغي تفعيل عقوبة الإعدام..وعدم الإلتفات إلى حقوقيي المجرمين الذين يدعون إلى إلغائها رحمة بالجناة الذين لهم حق الحياة بينما ضحاياهم الأبرياء لا حق لهم فيها...لقد إنقلبت الموازين !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - احد أبناء المنطقة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:20
- هاد المجرمين راه مقتلوش غير هادوك وحدهم بل قتلوا المنطقة كلها بأبنائها ونسائها وشويخها وكل شيء فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
33 - مواطن الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:20
يجب تنفيد حكم الإعدام في حق مرتكبي هذه الجريمة الشنعاء. سياح أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم أرادو رؤية جمال وطننا الحبيب . انوه باليقضة لرجال الأمن تحية وتقدير للمجهوذات التي يبدلونها من أجل ضمان أمننا .لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - الهمجية الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:20
الإخوان وصلني فيديو ديال هاد الجريمة راه هادو اللي إرتكبوها خاصهم الإعدام قسما بالله ما مسلمين حيت المسلم مكيديرش هاد الفعايل فتيات بريئات .
نحن بريؤون من هؤلاء الهمج الحيوانيون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
35 - Saad الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:20
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حشووووومة داك طريقة باش ماتو والله اش هد لبرودة عند هد ناس وشنو دافع ولهدف من هدشي رآه صراحة كون كانو كاميرات منتشرين في الأماكن المخصصة لسياح وناس لعزيز عليها تسلق الجبال وتكون وحدة أمنية ليكتراقب مكناش غانوصلو لهدشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
36 - نبيل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:21
كمغربي مقيم بالخارج لاأشعر بالامن في المغرب وبمجرد وضع قدمي في المطار لاأثق حتى في رجال الشرطة والفرق بين بلدان الإقامة والمغرب يبدو جلياً لمن سافر وأقام في دول عديدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
37 - البجعدي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:22
أين هو الخيام ؟؟؟ أين هو الحموشي؟؟؟ ممكن يبحثون عن القمل في دقون الملتحي !!! انتشر الإجرام المذابح في كل المدن كيف ستفعلون لحمايت السياح ؟؟؟ من المستحيل تطبيق قاعدة السلطات " حماية الأغنياء و الحكام " وترك الشعب يتقاتل بينهم ...الإجرام ينتشر بسرعة سيصل فريبا للسلطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
38 - assrat الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:22
صراحة عند مشاهدتي الفيديو إقشعر بدني الإعدام قليل في حق هؤلاء المجرمين أتمنى لهم موتا بطيئا على هذا الفعل الإجرامي الشنيع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
39 - السلاوي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:22
الفيديو المتداول ، الجريمة داخل منزل ... والجتث وجدت في الجبل ... كما نرى في الصورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
40 - نوفل الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:23
دبا هادو قراو فالقرآن ( واذا لقيتم الذين كفرو فضرب الرقاب..) وفهموها هاكا كيف شفتو فالمقطع.. المشكل دبا انه كاين اللي كايفهم الآية كيف فهموها هاد ولاد القحاب وكاين اللي كيفهمها ان القتال كان شحااااال هادي ومابقاش دبا... اللي كايفهموها كيف فهموها هاد اللحايا راهم كاااايكترو كيف بطبيعة الحال كايكترو حتى اللي كايفهموها العكس.. يعني بين ايدينا كتاب مقدس يفهمه البعض فهم ارهابي والبعض الآخر يفهمه فهم سلمي... ومادام عزيزي هذا الكتاب مقدس عندنا ستستمر مثل هذه الجرائم وربما غادي تزيد تكبر وتولي جرائم اكثر بشاعة..
من لخر كايبانلي المشكل مافينا مافيهم المشكل كاين فالكتاب ديال بودا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
41 - Morgen الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:23
المرجوا من السيد وزير الداخلية أن يعطي تعليماته لكي يتم تشديد الاجرائات في المناطق السياحية وإنشاء مراكز قرب للتدخل السريع مع إمكانية وضع رقم خاص للشرطة السياحية تخص كل منطقة وتعميمها على السياح سواءاً مغاربة أو أجانب...
أما فيما يخص هؤلاء القتلة والذين يستبيحون دماء الأبرياء فهذا ليس بالدين أيها الجهلة، المرجوا أن تقوم العدالة بإعدام هؤلاء الدواعش لأنهم عالة على المجتمع المغربي والاسلامي....
بينما أمير المؤمنين يقوم بإنشاء مراكز للتفقه في الدين نجد هؤلاء يأتون من حيث لا ندري؟ المرجوا البحث عن مثل هؤلاء الأوباش أينما حلوا وارتحلوا.
وكفانا مثل هذه الأخبار لأنها ليست في مصلحة المغرب ولا المغاربة في العالم.. وشكراً
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
42 - Amine kech الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:24
المخابرات النرويجية كانت سباقة للإعلان قبل المغربية.
شخصيا علمت أنه تم إيقاف 3 مشتبه فيهم في منطقة دوار القايد قرب تامنصورت لاشتباههم في الجريمة و كلهم متطرفون معرفون للأمن أحدهم كان قد حاول السفر إلى سوريا سابقا عن طريق تركيا.
المرجو أن تخرج السلطات الوطنية بتصريح لما جرى و أن لا نكتفي بسماع الأخبار من الخارج
الله يدوز هذا المحنة على خير و تعازينة لعائلتي الضحيتين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
43 - السياحة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:24
الله الله على المغرب هاد العام السياحة في اللائحة السوداء أسفل السافيلين إن لله وإن إليه راجعون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
44 - Hamid الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:24
ما حدث للضحيتين امر جد محزن، المجرمون لعنة الله عليهم انصاف الرجال قمة في الجبن و الهمجية. قال عز و جل "مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً". هاؤلاء المجرمون قتلونا جميعا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
45 - الحقبقة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:25
موضوع جريمة الساىحتين اصبح شغلنا الشاغل
والفقر و الحرمان و البطالة التي يعاني منها معظم الشباب ولى من يحذث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
46 - Mohamed الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:26
Ce n'est par hasard un sacrifice satanique franc maçon a proximité du sanctuaire du roi des démons chamharouch au sommet du haut Atlas...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
47 - مغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:26
يجب على الشعب المغربي أن يخرج إلى الشوارع تنديدا بهذه الجريمة الشنعاء,
ما حصل فوق ما يمكن أن يتصور العقل, هؤلاء وحوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
48 - BENSLIMANE الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:26
كيفما كان الدافع للجريمة يجب على المسؤولين على الأمن أخذ عبرة و درس قصد حماية المواطنين أولا ثم السياح ثانيا و ذلك بتثبيت كاميرات المراقبة بازقة المذن و بالأماكن العمومية و كذلك مضاعفة جولات الشرطة و الذرك المكلفة بالتدخل السريع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
49 - soussi الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:26
من يتأمل في إتشار الإجرام وأسبابه في المغرب سيصل إلى نتيجة واحدة وهي أن رجال الأمن كبارهم وصغارهم إنصرفوا إلى جمع المال والبحث عن الهمزة كمال يقول عامة المغاربة ، فالشرطة والدرك يتدخلون عادة بعد وقوع الجرائم وليس قبلها بالبحث والتحري ومحاربة المجموعات الإجرامية والسبب الثاني هو القضاء المرتشي الذي يحمي الفاسدين والمجرمين ولمحتالين ذوي الجيوب المملوءة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - anass lh الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:26
أعتقد الهدف من الذبح و القتل هوا من أجل أعمال الشعودة ، لأن توجد عبارات تدل على الشعودة ، كيقول ليه ، الغراض غادي يتقضى دابا ، أ وقعت العملية حدى شمهروج ، مكان محكمة الجن حيث تمارس فيه الشعودة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
51 - simo الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:28
ميكونش هاد الحادث عندو علاقة بداك التصريح ديال حزب العدالة و التنمية "اعتقال حامي الدين سوف يدخل المغرب في رعب "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
52 - Abou Walid الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:28
وحوش يستحقون حكم الإعدام مع تنفيذه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
53 - العلوي التطواني الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:28
لماذا أمريكا الديموقراطية تطبق الاعدام يوميا والمغرب مازال يرضخ للجمعيات الحقوقية ، طهروا المجتمع المغربي من الميكروبات ، لأن الامر اصبح خطيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
54 - وطني غيور الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:28
آثار عنف على مستوى العنق ، مقطوعات الرؤوس ، هل يستقيم الاثنان ، اثبتوا على كلام واحد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
55 - Kamal الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:29
الإرهاب يضرب من جديد، الفيديو ديال نحر وصل الواتساب و نتوما باقي ما عرفتوش الدافع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
56 - كريم سعد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:29
من شاهد الفيديو يعرف ان الدافع ديني بالأساس و العمل إرهابي لان مثل هاته الأفعال الإجرامية التي لا تمت للإنسانية بصلة لا يقوم بها الا الدواعش الإسلاميين....الفيديو جد صادم ويرددون كلمة كفار و الله أكبر كم من مرة ...على السلطات القيام بالواجب وحصر الدين في المساجد فقط....يجب تربية أطفالنا على القيم الإنسانية السمحاء و العلمانية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
57 - Ū'h Ådnān الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:29
As a Moroccan , I’m deeply shocked about the
Incident & truly #sorry for what happened in Morocco
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
58 - mohamed الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:30
راه ماشي قتل راه دبح بالسكين ونزع الراس بدم بريد لا حول ولا قوة الا بالله جريمة بشعة جدا انصحكم بعدم مشاهدة الفيديو حيت ماغاديش تنعسو وغادي تسد ليكم الشهية وغادي تمرضو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
59 - الضرب بيد من حديد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:30
ليستا من الجنود و لا من المرتزقة حتى يتغاضى المرء عن الأمر، لكن الأمر يتعلق بشابتين مسالمتين في مقتبل العمر رياضينين تمارسان هوايته تسلق المرتفعات، اي نوع من البشر سيقدم على هذه الفعلة
بدم بارد مع حمل الهاتف و التصوير و التشهير، يكاد المرء يتوقف قلبه من هول الحادث، لعنلله على المجرمين أين ما كانوا و كيف ما كانوا، الذين لا يعرفون إلا القتل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
60 - ادم الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:31
غريب ان يكون نوع من هدا البشر بيننا،نحتاج لدراسة تحليلية عميقة لظاهرة يلزم اعادة تكوين المجرمين من داخل السجون والاخد بالعقوبات البديلة كالاستغال لبناء المؤسسات العمومية وتوفير سجون من خاص بهده الفئة اللانسانية اصبح السجن بهده الطريقة كفترة لاستراح محارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
61 - wood الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:31
ليس هناك تعريف محدد للارهاب ، فكل جريمة يمكن ان تصبغ بالإرهاب حسب المزاج و الأهداف و الدليل على ذلك ان عدد من الجرائم التي تمت في اوروبا او امريكا و ٱرتكبوها غير مسلمين إما تم إعتبارها جرائم عادية او ما يسمونها جرائم كراهية او عنصرية ، و في جميع الأحوال فإن الإرهاب هو صناعة أجهزة المخابرات و المستفيد منه هي الانظمة الاستبدادية بتشديد فبضتها و تبرير إستمرارها !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
62 - خالد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:31
حسب مسؤول أمني نرويجي عاين الجثتين صرح بأنه لا وجود لقطع الراس
ادن الفيديو لا أساس له من الصحة ادا كان فيه قطع الراس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
63 - محفوظ صحراء الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:32
شي فظيع ومولم الى هده الدرجة قتل اناس امينين وبهده البرودة يجب الى يبقى الاعدام حبر على ورق يجب تطبيقه عل كل مجرم استباح حياة الناس يجب على المشرع المغربي اعادة النظر فهده الاحكام التي اصبحت تفرغ لنا الاجرام ويجب اعادة الاشغال الشافة لكل مجرم ومشرمل سولت له نفسه التعدي على الغير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
64 - الحمدوشي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:32
جريدة "Daily mail " الانجليزية اعلنت ان الساحتان اغتصبتا قبل قتلهما من طرف شباب كانو مخيمين بجانبهن .مال وزير الداخلية تزيزن?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
65 - Abride الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:32
يجب اجتثاث هذه الكائنات الغير البشرية من المجتمع المغربي، بإعدام الإرهابيين واجتثاث منابعهم،اين هي الدولة من محاربة الفكر الظلامي المتغلغل في المجتمع المغربي، ألا يمكن إعادة التجربة المصرية لمحاربة الإرهاب في المغرب؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
66 - bouthirit الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:32
كمغربي يحب وطنه وان يبقى في سلام . اعتقد ان فرضية تدخل قوى اجنبية في القضية واردة . خصوصا المنافسين للسياحة المغربية . كالدول الغربية أو المجاورة . إخراج الفيديو هدفه لا يمكن أن يكون داعشي فهو يهدف إلى الإخلال بالسياحة المغربية و الاطاحة بالاقتصاد المغربي السياحي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
67 - بوعيون الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:32
العملية ارهابية والبحث جاري على ثلاثة دواعش وهناك فيديو مسرب يظهر فيه كيفية قطع الرؤوس والتكبير ب"الله اكبر" . لا يجب السكوت عن ما تداولته كثير من المواقع حول العملية الارهابية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
68 - سيكليسي حر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:33
المئات من المغاربة يموتون بهذا الشكل يوميا في الأحياء الشعبية ولا تقوم القيامة مثل ما حصل للسائحتين الامريكيتين .
الدم المغربي رخيص جدا بالمقارنة مع باقي الجنسيات .
لكن هدا لا ينفعي ضرورة معاقبة أولائك الإرهابيين و لما لا تعذيبهم بتقطير البلاستيك المشتعل على جلودهم وكلما تبرأ يكررون نفس الأمر الى الأبد .
هذا هو جزاء هؤلاء المجرمين الظالين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
69 - ابن شمال افريقيا الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:33
المغرب بلد الامن والامان قال،
اين الافلام الهندية التي يروجون لها هاهوما كيدبحون وكيصور ف نفس الوقت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
70 - حائر الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:34
فل يقالو ما يريدون المخابرات الجزائرية وراء الحادث لضرب السياحة بالمغرب و الحكومة ليست لها الجرأة للإعلان عن ذلك ... فجارة السوء دائما ما كانت مرتعا للإرهاب و الإرهابين فلا يصعب على مخابراتهم تجنيد إرهابي و ملأه بالحقد تجاه المغرب كبلد لسياحة الجنسية إلخ لتنفيد عمل مماثل و الماضي شاهد على ذلك ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
71 - mbarek الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:34
الإعدام ثم الإعدام مع الإرهابيين والمجرمين حسبيا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
72 - jary الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:34
اما ارهابي او مختل عقلي نشرح ليكم مزيان باش تفهمو الا كان مكرط فهو مختل عقلي الا كان ملتحي فهو ارهابي فهمتوا دبا الفرق فين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
73 - مغربي لاديني الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:34
هذه نتيجة الغزو السلفي والوهابي الذي غزانا من المشرق عبر قنوات الصرف الديني والكتب الصفراء الداعشية من التراث المكدس .. هذه نتيجة الصحوة الإسلامية التي نشرت وروجت لثقافة الكراهية والعنف والبغضاء والتحريض على الآخرين... هذه هي نتيجة ثقافة الرجوع الى الإسلام هو الحل...
فصل الرأس عن الجسد عمل داعشي بامتياز...
لو كانت جريمة قتل عادية لتم قتلهما والهرب وليس فصل الرأسين لترهيب الناس...
الدعشنة اجتاحت المغرب ولولا الحملات الاستباقية والاعتقالات التي تقوم بها المخابرات لَتحول المغرب الى حمامات دم لكثرة الدواعش الذين يعيشون بيننا...
اعدموهم واعدمو كل من حرضهم على فعلهم وكل من يتعاطف معهم... لالحقوق الانسان مع الدواعش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
74 - Omar33 الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:35
Quelle honte suprême paix à leurs âmes et soutient totale aux familles des victimes

Voilà les dégâts de l'islamisation de la société marocaine
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
75 - غير داوي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:37
داعش إرهابي هو مسؤول يجب اعدامهم امام ناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
76 - أطلسي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:37
الأمن في المدن ضعيف مابالك في أعالي جبال الأطلس هذا أمر خطير يجب إعادة المنظومة الأمنية في المغرب بأكمله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
77 - متابع الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:37
المجرم اثناء ذبحه للسائحة يقول هذا ثأر لاخواننا في هجين...وهجين هي آخر معقل لداعش بدير الزور في سوريا حيث يتلقى التنظيم الارهابي اقسى الضربات...يعني كاين شي حاجة على الامن ان يبحث فيها ويكشف كل خيوط الجريمة المروعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
78 - Mann الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:38
الثالوث الذي ينخر المغرب، لو نتخلص منه أنا على يقين سنصبح خلال ظرف وجيز في مصاف الدول المتقدمة، و الثالوث هو : أولا الفساد كالرشوة و الزبونية و باك صاحبي و لخواض بشكل عام ... ثانيا الاسلاميون بكل مشاربهم من الإرهابيين الى المعتدلين و ثالثا الشماكرية و قطاع الطرق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - ضد الإرهاب ضد الجريمة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:39
أيا كانت الدوافع فهذا عمل إجرامي مقيت ومرتكبوه يجب أن ينالوا أشد الجزاء ولا أشد جزاء هو الإعدام نحرا فكما تدين تدان والسلام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
80 - bounakhalla الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:39
سوف نندم ولن ينفعنا الندم عندما نكتشف أن السماح بدخول الوهابية وفتاوى ابن

تيمية الى بلادنا والسماح للإخوان المفلسين بإنشاء حزب ديني ولجماعة من أتباع

شيوخ الخرافات من تخريب العقول كان جريمة كبرى في حق المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
81 - مسلم مغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:41
انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوة الا بالله هؤلاء المجرمين يشوهون دين الاسلام بهذه الاعمال الوحشية الاجرامية التي هي في الاصل لا علاقة لها بدين الاسلام وهؤلاء المجرمين يشوهون دين الله وسنة النبي لا ادري من اين اتو بهذه الاشياء ومن امرهم بقتل الابرياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
82 - simo soussi الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:43
لقد شاهدت مقطع الفيديو قيل قليل . تألمت كثييييرا لهاته الوحشية الغير المسبوقة بوطننا العزيز . و التي تدل على وجود خلايا نائمة . تتربص لمزيد من سفك الدماء . الاعدام يا اخوان الاعدام . و الله حراااااام . اقشعر بدني من هول ما رأيت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
83 - Meri الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
الله يرحمهم مساكن ويصبر اهلهم الحكومة خاصها دير خدمتها ولا غادي الشعب يتقلب عليهم بكثرة القتل والإجرام او بزاف هذا الشي انا بغيت شي وزير ولا والي يصرا فيه هاد الشي الي ساكتين على حق الشعب هما واكلين شاربين ومحمين والشعب غادي وكايتشرمل وا ش هاد مغريب ولا مخريب لا الإجرام للا القتل لي قتل يتقتل الي سرق يقطعوا يدو ويكون الحق في بلادنا والحكم يكون قاطع .راه الشعب عيا يصبر راه غادي ينوضو الشعب كامل تفو عليها حالة ولينا عايشينها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
84 - شمهروش الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
المستهدف من جريمة قتل السائحتين الاسكندينافيتين هو السياحة المغربية و تدميرها و منع السياح الأجانب من القدوم و المجيء للمغرب واختياره كقبلة سياحية ونحن على أبواب احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة ؛ وعليه ففرضية العمل الإرهابي تبقى قائمة مالم توجد فرضية أخرى تدحضها و تفنذها... لأن بشاعة و وحشية هاته الجريمة و تنفيذ المجرمين أو القتلة حتى لا نقول الظلاميين الإرهابيين التكفريين لجريمتهم بدم بارد تبقى محل تساؤل؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
85 - عبد المجيد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
غريب هدا البشر كيف يجرء إنسان على فعل هدا العمل الإجرامي الشنيع لا حول ولا قوة إلا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
86 - Aziz الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
في بلد عدد المساجد 1000 مرة عدد المدارس و الجامعات و المعاهد، فتح الأبواب لشيوخ الوهابية لإلقاء المحاضرات و فرغ سمومهم، عدم حرية المعتقد للمغاربة و خلط الدين بالسياسة......ماذا تنتظرون من غير تفريخ الدواعش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
87 - علماني الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:45
الدافع إرهابي أكيد و الفيديو لي فمواقع التواصل هو الدليل.
هو ثأر بالنسبة لهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
88 - انا وطني الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:47
انا اسفة ما أراه في بلدي ﻻ يشرفني الا تدرون انه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا على الحكومة أن تعدم هؤلاء المجرمين أو تقطع أيديهم و ارجلهم من خلاف شوهتو البلاد والعباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
89 - عبدالله الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:48
لعنة الله على القتلة تجار الدين الارهابيين الانذال ... كيف تسول لك نفسك أن تذبح إنسان أغراه جمال بلدك و جاء لينفق ماله و يقتات معه المرشد السياحي و صاحب البقالة و صاحب المواصلات و ....و .....
وتقتله بدم بارد لا تعاليم دين تأمرك بذلك و لا أخلاق بشر و لا أقسم أنه تخونني الكلمات لوصف هؤلاء مصاصي الدماء
صدمة كبيرة بحق....
تعازينا الحارة لأسرتي الشهيدتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
90 - محمد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:52
ايها القظاء ايها القظاء ايها القظاء ايها الحكام هل السجن كافي في حقهم اياكم واياكم واياكم الحكم عليهم بشرع الله الله ثم ولله ثم الله تحاسبون امام الواحد القهار فأذا حكمتم عليهم بالسجن الحكم بالقتل ثم القتل ثم القتل امام الناس كي يرو الجميع العبرة لمن يعتبر هاذا هو الحكم ارجعوا الى القرأن الكريم السن بالسن العين بعين واش هادوا لي قتلوا هاد الناس يا أمت محمد و بتصوير من هم يارب ومن هم يارب هل القتل لا يجوز في حقهم انا شخصيا كنطلب ونزاوك في صاحب الجلالة و القظاء المغربي الحكم بالقتل امام الناس والله ثم والله الا بكيت على هاد الجريمة يا صاحب الجلالة يا محمد السادس انا مزاوك فيك انا كرغب فيك الا ما احكم عليم بالقتل امام الناس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
91 - Elharti الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 21:54
إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 91 | عرض: 1 - 91

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.