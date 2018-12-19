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كُتّاب وآراء
جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم
أفاد مصدر مقرب من التحقيق في قضية قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، بأن فرضية الطابع الإرهابي لهذه الجريمة الشنيعة تبقى قائمة وغير مستبعدة، وبأن التحقيق متواصل لتكوين القناعات النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لما حصل.
ووفق المصدر ذاته، فإن الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة هم أربعة، واحد تم توقيفه على بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وثلاثة آخرون تم تحديد هوياتهم وجارٍ البحث لتوقيفهم.
ويجري حاليا تداول مقطع فيديو يظهر تنفيذ الجريمة الشنيعة بنحر إحدى السائحتين ببرودة دم، وهو ما علق عليه مصدر هسبريس بالقول إن "الشريط المنشور لا يمكن الجزم بصحته من عدمها حاليا، لأن الخبرات التقنية المتواصلة هي التي ستحمل الجواب النهائي على هذه المسألة".
وتفيد مصادر الجريدة بأن المتورطين الأربعة هم شباب ينحدر أغلبهم من بعض الأحياء الشعبية ودواوير مدينة مراكش، ويزاولون مهنا حرة، مثل التجارة والنجارة، تم توقيف أحدهم من طرف السلطات الأمنية، بينما البحث جار على قدم وساق لاعتقال الثلاثة الآخرين.
وتم العثور، أول أمس الاثنين، في إقليم الحوز على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية، وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض.
وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، والأمن الوطني، صباح أمس، من توقيف مشتبه فيه في جريمة قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة شمهاروش في دائرة إمليل في إقليم الحوز.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (91)
اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا ارحم الراحمين
الإرهاب لا دين له
الجهل والقرقوبي والكبت والتوحش هذا ما كاين
جزء كبير من شباب المغرب معطل مقرقب فاقد للاهلية
فلننتظر منهم اكثر من هذا
فالقتل ليس من شيمنا
فاعذرونا ولا تؤاخذونا
بما فعله سفهاء منا
تحية كبيرة للامن وكل من توصل للارهابيين في وقت وجيز.
عندما تقوم الدولة باعتقال خلايا ارهابية الكل ينتفض،ضدها بحكم ان لا ارهابيين بيننا وان المخزن يخرق حقوق الانسان وان المخزن يستغل الارهاب لتصفية المناضلين و قمع الشعب ببلا بلا....
ماذا الان من معه الحق
و لا لتحويل المفاهيم الارهاب ارهاب كيف ما كان الاشخاص و لا يرتبط بمجموعة بعينها
كل من يقتل الناس بدون ذنب فهو ارهابي كيف ما كان بلحيته ام بدونها مسلم او مسيحي او يهودي
نحن بريؤون من هؤلاء الهمج الحيوانيون
من لخر كايبانلي المشكل مافينا مافيهم المشكل كاين فالكتاب ديال بودا
أما فيما يخص هؤلاء القتلة والذين يستبيحون دماء الأبرياء فهذا ليس بالدين أيها الجهلة، المرجوا أن تقوم العدالة بإعدام هؤلاء الدواعش لأنهم عالة على المجتمع المغربي والاسلامي....
بينما أمير المؤمنين يقوم بإنشاء مراكز للتفقه في الدين نجد هؤلاء يأتون من حيث لا ندري؟ المرجوا البحث عن مثل هؤلاء الأوباش أينما حلوا وارتحلوا.
وكفانا مثل هذه الأخبار لأنها ليست في مصلحة المغرب ولا المغاربة في العالم.. وشكراً
شخصيا علمت أنه تم إيقاف 3 مشتبه فيهم في منطقة دوار القايد قرب تامنصورت لاشتباههم في الجريمة و كلهم متطرفون معرفون للأمن أحدهم كان قد حاول السفر إلى سوريا سابقا عن طريق تركيا.
المرجو أن تخرج السلطات الوطنية بتصريح لما جرى و أن لا نكتفي بسماع الأخبار من الخارج
الله يدوز هذا المحنة على خير و تعازينة لعائلتي الضحيتين.
والفقر و الحرمان و البطالة التي يعاني منها معظم الشباب ولى من يحذث
ما حصل فوق ما يمكن أن يتصور العقل, هؤلاء وحوش
Incident & truly #sorry for what happened in Morocco
بدم بارد مع حمل الهاتف و التصوير و التشهير، يكاد المرء يتوقف قلبه من هول الحادث، لعنلله على المجرمين أين ما كانوا و كيف ما كانوا، الذين لا يعرفون إلا القتل
ادن الفيديو لا أساس له من الصحة ادا كان فيه قطع الراس
الدم المغربي رخيص جدا بالمقارنة مع باقي الجنسيات .
لكن هدا لا ينفعي ضرورة معاقبة أولائك الإرهابيين و لما لا تعذيبهم بتقطير البلاستيك المشتعل على جلودهم وكلما تبرأ يكررون نفس الأمر الى الأبد .
هذا هو جزاء هؤلاء المجرمين الظالين .
اين الافلام الهندية التي يروجون لها هاهوما كيدبحون وكيصور ف نفس الوقت
فصل الرأس عن الجسد عمل داعشي بامتياز...
لو كانت جريمة قتل عادية لتم قتلهما والهرب وليس فصل الرأسين لترهيب الناس...
الدعشنة اجتاحت المغرب ولولا الحملات الاستباقية والاعتقالات التي تقوم بها المخابرات لَتحول المغرب الى حمامات دم لكثرة الدواعش الذين يعيشون بيننا...
اعدموهم واعدمو كل من حرضهم على فعلهم وكل من يتعاطف معهم... لالحقوق الانسان مع الدواعش
Voilà les dégâts de l'islamisation de la société marocaine
تيمية الى بلادنا والسماح للإخوان المفلسين بإنشاء حزب ديني ولجماعة من أتباع
شيوخ الخرافات من تخريب العقول كان جريمة كبرى في حق المغرب
هو ثأر بالنسبة لهم.
وتقتله بدم بارد لا تعاليم دين تأمرك بذلك و لا أخلاق بشر و لا أقسم أنه تخونني الكلمات لوصف هؤلاء مصاصي الدماء
صدمة كبيرة بحق....
تعازينا الحارة لأسرتي الشهيدتين