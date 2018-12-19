جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم

هسبريس من الرباط

أفاد مصدر مقرب من التحقيق في قضية قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة إمليل بإقليم الحوز، بأن فرضية الطابع الإرهابي لهذه الجريمة الشنيعة تبقى قائمة وغير مستبعدة، وبأن التحقيق متواصل لتكوين القناعات النهائية والوقوف على الدوافع الحقيقية لما حصل.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأبحاث تشير إلى أن عدد المشتبه فيهم الضالعين مباشرة في ارتكاب هذه الجريمة هم أربعة، واحد تم توقيفه على بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وثلاثة آخرون تم تحديد هوياتهم وجارٍ البحث لتوقيفهم.

ويجري حاليا تداول مقطع فيديو يظهر تنفيذ الجريمة الشنيعة بنحر إحدى السائحتين ببرودة دم، وهو ما علق عليه مصدر هسبريس بالقول إن "الشريط المنشور لا يمكن الجزم بصحته من عدمها حاليا، لأن الخبرات التقنية المتواصلة هي التي ستحمل الجواب النهائي على هذه المسألة".

وتفيد مصادر الجريدة بأن المتورطين الأربعة هم شباب ينحدر أغلبهم من بعض الأحياء الشعبية ودواوير مدينة مراكش، ويزاولون مهنا حرة، مثل التجارة والنجارة، تم توقيف أحدهم من طرف السلطات الأمنية، بينما البحث جار على قدم وساق لاعتقال الثلاثة الآخرين.

وتم العثور، أول أمس الاثنين، في إقليم الحوز على جثتي سائحتين أجنبيتين، إحداهما من جنسية نرويجية، وأخرى دنماركية، تحملان آثار عنف على مستوى العنق باستعمال السلاح الأبيض.

وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعاون وتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، والأمن الوطني، صباح أمس، من توقيف مشتبه فيه في جريمة قتل سائحتين أجنبيتين في منطقة شمهاروش في دائرة إمليل في إقليم الحوز.