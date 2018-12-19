24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء" (5.00)

  2. قطع الأشجار يثير غضب جمعويين نواحي ابن أحمد (5.00)

  3. العثماني يحرك الوزراء لتفادي ضياع أرشيف الإدارة (5.00)

  4. نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)

  5. "المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | غازات مجهولة تثير احتجاجا بمدرسة في تازة

غازات مجهولة تثير احتجاجا بمدرسة في تازة

غازات مجهولة تثير احتجاجا بمدرسة في تازة
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:19

احتج، مساء اليوم الأربعاء، أمهات وآباء تلاميذ مدرسة بني مرين بحي القدس 2 بمدينة تازة على استمرار تعرض أبنائهم لخطر الاختناق الجماعي جراء ما يقولون استنشاقهم لغاز مجهول المصدر يتسرب إلى مؤسستهم التعليمية بين الفينة والأخرى.

وجاء تنظيم هذا الاحتجاج، الذي شارك فيه أيضا تلاميذ هذه المؤسسة التعليمية بالشارع المقابل لمدرسة بني مرين، بسبب تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق في مصدر الغاز الغامض الذي باشرته السلطات، وفق عمر قشمار، الناشط الإعلامي والجمعوي بتازة.

وأبرز قشمار، في تصريح لهسبريس، أن حوادث الاختناق في صفوف تلاميذ هذه المؤسسة ما فتئت تتكرر منذ السنة الماضية، "على الرغم من فتح تحقيق في ملابسات وقوع هذه الاختناقات".

في غضون ذلك، سخرت السلطات المختصة، بالموازاة مع تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، مختبرا متنقلا لقياس تلوث الهواء، محمولا على شاحنة مجهزة بالوسائل الضرورية، حيث تم قياس جودة الهواء بفضاء هذه المؤسسة وبمحيطها.

يذكر أن آباء تلاميذ مدرسة بني مرين بتازة يرجحون أن يكون تسربا للغاز من إحدى وحدات تعبئة قنينات الغاز، القريبة من هذه المؤسسة التعليمية، سبب اختناق أبنائهم؛ غير أن الوحدة الصناعية المذكورة تنفي ذلك جملة وتفصيلا. وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات المعنية، العام الماضي، عن عدم وجود أي تسرب للغاز من هذه المنشأة المجهزة بأجهزة إنذار عن تسرب الغاز.

وكان عامل إقليم تازة قد عقد، منذ أسبوعين عقب تعرض تلاميذ المؤسسة التعليمية المذكورة لحادث اختناق جماعي، لقاء مع ممثلي جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة بني مرين. وقد جرى، على إثر اللقاء، اتخاذ عدة تدابير عاجلة، همت، على الخصوص، تشكيل لجنة مختلطة للوقوف على تدابير السلامة المتخذة من لدن الوحدة الصناعية لتعبئة قنينات الغاز، وإخضاع عينة من هواء المدرسة ومحيطها للخبرة التقنية اللازمة، فضلا عن إجراء تحاليل مخبرية على دم عينة من تلاميذ المؤسسة المعنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.