غازات مجهولة تثير احتجاجا بمدرسة في تازة

رشيد الكويرتي من فاس

احتج، مساء اليوم الأربعاء، أمهات وآباء تلاميذ مدرسة بني مرين بحي القدس 2 بمدينة تازة على استمرار تعرض أبنائهم لخطر الاختناق الجماعي جراء ما يقولون استنشاقهم لغاز مجهول المصدر يتسرب إلى مؤسستهم التعليمية بين الفينة والأخرى.

وجاء تنظيم هذا الاحتجاج، الذي شارك فيه أيضا تلاميذ هذه المؤسسة التعليمية بالشارع المقابل لمدرسة بني مرين، بسبب تأخر الإعلان عن نتائج التحقيق في مصدر الغاز الغامض الذي باشرته السلطات، وفق عمر قشمار، الناشط الإعلامي والجمعوي بتازة.

وأبرز قشمار، في تصريح لهسبريس، أن حوادث الاختناق في صفوف تلاميذ هذه المؤسسة ما فتئت تتكرر منذ السنة الماضية، "على الرغم من فتح تحقيق في ملابسات وقوع هذه الاختناقات".

في غضون ذلك، سخرت السلطات المختصة، بالموازاة مع تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، مختبرا متنقلا لقياس تلوث الهواء، محمولا على شاحنة مجهزة بالوسائل الضرورية، حيث تم قياس جودة الهواء بفضاء هذه المؤسسة وبمحيطها.

يذكر أن آباء تلاميذ مدرسة بني مرين بتازة يرجحون أن يكون تسربا للغاز من إحدى وحدات تعبئة قنينات الغاز، القريبة من هذه المؤسسة التعليمية، سبب اختناق أبنائهم؛ غير أن الوحدة الصناعية المذكورة تنفي ذلك جملة وتفصيلا. وكشفت تحقيقات أجرتها السلطات المعنية، العام الماضي، عن عدم وجود أي تسرب للغاز من هذه المنشأة المجهزة بأجهزة إنذار عن تسرب الغاز.

وكان عامل إقليم تازة قد عقد، منذ أسبوعين عقب تعرض تلاميذ المؤسسة التعليمية المذكورة لحادث اختناق جماعي، لقاء مع ممثلي جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة بني مرين. وقد جرى، على إثر اللقاء، اتخاذ عدة تدابير عاجلة، همت، على الخصوص، تشكيل لجنة مختلطة للوقوف على تدابير السلامة المتخذة من لدن الوحدة الصناعية لتعبئة قنينات الغاز، وإخضاع عينة من هواء المدرسة ومحيطها للخبرة التقنية اللازمة، فضلا عن إجراء تحاليل مخبرية على دم عينة من تلاميذ المؤسسة المعنية.