ملابس مزورة تتسبب في ترحيل مغربي من إسبانيا

متابعة من خالد ملوك

أمر القضاء الإسباني بترحيل مهاجر مغربي نحو بلده الأصلي ومنعه من دخول التراب الأيبيري لمدة عشر سنوات، بعدما توبع بارتكاب جريمة "انتهاك قوانين حقوق الملكية لماركات عالمية للملابس الرجالية".

وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأنه شحنة ملابس بعلامات مزورة ضبطت داخل مقر إقامة المغربي "م، ف" البالغ من العمر 28 سنة، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بإدخاله السجن لمدة عام، قبل أن يتم استبدال العقوبة بإجراء الطرد والمنع من العودة إلى إسبانيا لمدة عشرة أعوام.

ووفقا لما جاء في منطوق الحكم القضائي فإن السلعة المحجوزة، التي تتضمن العديد من الملابس الداخلية والفساتين ذات العلامات التجارية المختلفة و204 من الأحذية لعلامة "أديداس" الرياضية، ستتلف؛ فيما قدرت القيمة المالية للثياب المعروضة للبيع بـ91 ألف يورو.