24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/12/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:25
|13:30
|16:04
|18:26
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء"
- الصدمة تلجم سكان إمليل .. وشهود: قتلة السائحتين "متشردون"
- تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالناظور
- بشرائيل الشاوي تمثل الرابطة العربية بأوروبا
- ترامب: أمريكا هزمت "الدولة الإسلامية" في سوريا
نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)
"المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)
حميش يدعو إلى الدفاع عن العربية ضد حملات "التهجين والتبخيس" (5.00)
- مُتطرف وراء قتل السائحتين .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش" - (189)
- إدارة ترامب ترمي "الاستفتاء بالصحراء" إلى مجلس الأمن القومي - (124)
- جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم - (108)
- "أساتذة متعاقدون" يشلون المدارس ويخرجون في مسيرات جهوية - (92)
- البرلمان يغلق باب الحوار الاجتماعي .. زيادة الأُجور تتحول إلى سراب - (84)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
المخدرات توقع بشاب إسباني في "باريوتشينو"
الخميس 20 دجنبر 2018 - 02:25
تمكنت عناصر شرطة الحدود بالحي الصيني (باريوشينو ) من إيقاف شخص، في الثامنة عشرة من عمره، حاول إدخال كمية من المخدرات إلى مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية.
إخضاع الشاب المعني للتفتيش، بعد ارتياب الأمنيين في أمره، مكنهم من حجز 500 غرام من الحشيش التي كان ينوي إدخالها إلى الثغر المحتل.
وقد جرى وضع الموقوف، الحامل للجنسية الإسبانية، رهن تدابير الحراسة النظرية مباشرة بعد تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.