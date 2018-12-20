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الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بشاب إسباني في "باريوتشينو"

المخدرات توقع بشاب إسباني في "باريوتشينو"

المخدرات توقع بشاب إسباني في "باريوتشينو"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 02:25

تمكنت عناصر شرطة الحدود بالحي الصيني (باريوشينو ) من إيقاف شخص، في الثامنة عشرة من عمره، حاول إدخال كمية من المخدرات إلى مدينة مليلية، الخاضعة للسيادة الإسبانية.

إخضاع الشاب المعني للتفتيش، بعد ارتياب الأمنيين في أمره، مكنهم من حجز 500 غرام من الحشيش التي كان ينوي إدخالها إلى الثغر المحتل.

وقد جرى وضع الموقوف، الحامل للجنسية الإسبانية، رهن تدابير الحراسة النظرية مباشرة بعد تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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