جمارك فرخانة تحبط تهريب خمور من مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي "فرخانة" من إفشال محاولة تهريب كمية من الخمور المستقدمة من مدينة مليلية المحتلة.

تفتيش السيارة الخفيفة، المرقمة بإسبانيا، مكّن الجمركيين من العثور في أماكن متفرقة على 47 قنينة خمر من نوع "ويسكي"، كان سائق العربة ينوي ترويجها بالناظور والنواحي.

وقد أحيل السائق على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، حيث وضع رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.