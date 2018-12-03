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كُتّاب وآراء
أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة
ذكر مصدر مطّلع على سير التحقيقات في "جريمة شمهروش" بأن المشتبه بهم الثلاثة الموقوفين في مراكش، اليوم الخميس، قد ضبطوا لدى محاولتهم مغادرة المدينة.
وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بمعية معطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتنسيق مع الشرطة في مراكش، قد ساهمت بنجاعة في هذه العملية.
"الأظناء الثلاثة تم إيقافهم وسط حافلة للنقل الوطني، صباح اليوم الخميس، حين كانوا يهمون بمغادرة مدينة مراكش على متن هذه المركبة"، يردف مصدر هسبريس.
وامتنع المطلع على سير التحقيقات عن إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص "جريمة شمهروش"، مؤكدا أن عمل المحققين متواصل وأنه "سيتم إخبار الرأي العام بكل التفاصيل في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
لاحظوا كيف ان الشر والاجرام يتطاير من عيونهم ...
هولاء المجرمون يجب ان يحاكموا بالاعدام..
هدو إلى كانو هما المجرمين خاصهم الإعدام
يكون الإعدام موت البطئ حتى يتعدبو مزيان
باش يكونو عبرة الأخرين
Seulement un e chose faut que l’enquête atteint son but juste afin d'arriver aux criminels soupçonner de culpabilité et qui mérite d'être puni sévèrement . Mais la recherche doit être bien vérifie jusqu'à ce que l'enquête atteigne sa cible avec certitude est destiné à trouver les vrais auteurs
اللهم إن هذا لمنكر .
لا لحكم المؤبد يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بأقصى سرعة لأن أي تأخير سيحمل الدولة مصاريف يومية على هذه المكروات
خاص الدولة تقول لينا كيفاش ممكن نعاونوها باش ما يبقاوش بحال هاد الكائنات فالمجتمع ديالنا.
على الجميع ان يقدموا التعازي لاهلهن ليست بالسهل المرور على الجميع
هده المساله تخص جميع المغاربه نحن لسنا مجرمين نحن مسالمين وهاده الحاله منفرده
rt peine de mort à ces chiens ragés
جميع المغاربة ويتأكد من سولت له نفسه بإعادة مثل
هاته الجريمة الوحشية الإعدام ثم الإعدام
إنها ليست من شيم المغاربة الكرماء
و مرتكبيها يجب أن يأخذوا أقسى جزاء.