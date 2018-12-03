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الرئيسية | حوادث | أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة

أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة

أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:00

ذكر مصدر مطّلع على سير التحقيقات في "جريمة شمهروش" بأن المشتبه بهم الثلاثة الموقوفين في مراكش، اليوم الخميس، قد ضبطوا لدى محاولتهم مغادرة المدينة.

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بمعية معطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتنسيق مع الشرطة في مراكش، قد ساهمت بنجاعة في هذه العملية.

"الأظناء الثلاثة تم إيقافهم وسط حافلة للنقل الوطني، صباح اليوم الخميس، حين كانوا يهمون بمغادرة مدينة مراكش على متن هذه المركبة"، يردف مصدر هسبريس.

وامتنع المطلع على سير التحقيقات عن إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص "جريمة شمهروش"، مؤكدا أن عمل المحققين متواصل وأنه "سيتم إخبار الرأي العام بكل التفاصيل في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - abdou الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:12
الاعدام لكل من سولت له نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم في مغربنا الحبيب وتحية خالصة لكل من يسهر على امننا والسلام
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193
2 - منير الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:13
اين اختبأت الجمعيات التي تنادي بالغاء عقوبة الاعدام والحق فالحياة بأي حق قتلوا هؤلاء المجرمون السائحات وحرموهم من الحق في الحياة وقتلوا معهم السياحة في منطقة امنة من وطننا العزيز يجب تنفيذ عقوبة الاعدام في حق هؤلاء الكفرة ومعاقبة الجمعيات التي تنادي بالغاء العقوبة
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248
3 - البيضاوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:13
سماهم على وجوههم!
لاحظوا كيف ان الشر والاجرام يتطاير من عيونهم ...
هولاء المجرمون يجب ان يحاكموا بالاعدام..
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171
4 - هسبريس الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:13
يجب السلطات المعنية ان تحكم عليهم بالاعدام امام الناس
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146
5 - إيمان من كطالونيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:14
انتما اي نوع من البشر حتي تقتلوا ناس أبرياء وبطريقة وحشية همجية انتم اصلا مرضى نفسيين.. نطلب من المغاربة داخل المغرب بتنظيم وقفات تضامنية مع أسر الضحيتين واتمنى ان تكون بإعداد كبيرة. هؤلاء لا يمثلون لا المغرب ولا المغاربة والإسلام مجرد وحوش آدمية.
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139
6 - Abdellah baroudi الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:15
سيماهم على وجوههم... تنتمى يكون العقاب من جنس العمل يفعل بهم كما فعلوا بفتاتين
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99
7 - Hdidan الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:17
La peine de mort pour ces animaux sauvages
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80
8 - الموت لهم الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:17
العذاب والموت البطيء لهؤلاء الكفرة الوحوش القتلة...
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95
9 - Amine الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:18
الإعدام ثم الإعدام مايمكنش نعيشو السفاحين و المجرمين المحكوم عليهم بالمؤبد بفلوس الضرائب ديالنا
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106
10 - zaki from Germany الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:20
وجوه الحبس....نطالب بتنفيد عقوبة الإعدام في ساحة جامع الفنا كما كان يقع في الماضي ....لقد ذبجو منطقة باكملها ،اناس طيبون يعيشون باش ما قسم الله....الان مع فصل الشتاء و هروب السياح من هذه المنطقة....الله يكون فعون اخوتنا هناك....مرة أخرى تعازينا الحارة لاسرة الضحيتين البريئتين و كل اصدقائها و معارفهما.
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74
11 - مجرمون الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:20
مكتوب على وجوههم الإجرام بحال مثل هذه الوحوش البشرية يجب القضاء عليهم لأنهم لايستحقوا الحياة ولا الحرية يجب إعدامهم فلا شفقة ولا رحمة مع مثل هؤلاء ...
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59
12 - مراكشي الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:21
لعنة الله على القتلة المتوحشين ..والرحمة والغفران للضحيتين المغدورتين .
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59
13 - souad الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:22
وقفة إجلال و تقدير للعناصر الأمن الوطني و الدرك الملكي
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64
14 - مع الاعدام الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:24
العز والنصر لجهازنا الامني برمته المشهود له بالكفاءة العالية والاعدام ثم الاعدام للمجرمين خفافيش الظلام ودعاة الظلامية الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء في حق فتاتين بريئتين كل ذنبهما انهما امنتا لبلدنا وجاءتا لزيارته ....ولكن بعون الله بلدنا سيبقى آمنا ومؤمنا ضدا عن سفاكي دماء الابرياء والسفاحين باسم الاسلام والاسلام منهم براء
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53
15 - galenstraat الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:25
الاعدام قليل في حقهم مما اقترفوه من فعل اجرامي
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48
16 - علال الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:25
اتمنى اعادة فتح سجن تازمامارت و رميهم فيه الى ان يرث الله الارض و من عليها.
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38
17 - ramos الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:25
الله يأخذ فيهم الحق كيم شوه لبلاد. الدين بريء من هاد الكفرة بالله
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37
18 - zemmouri الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:26
المجرمون اصحاب هذا الفعل الشنيع اتمنى من الله ان يعاقبوا اشد عقوبة الا وهي الاعدام هدا عقاب الدنيا اما عقابهم في الاخرة فهو معروف
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37
19 - Mel الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:27
السلام عليكم سيماهم في وجوههم وجوههم لا تبشر بالخير وجب في حقهم الرجم حتى الموت في ساحة عمومية امام المسؤولين
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38
20 - 36مجنون الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:28
سلام.
هدو إلى كانو هما المجرمين خاصهم الإعدام
يكون الإعدام موت البطئ حتى يتعدبو مزيان
باش يكونو عبرة الأخرين
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36
21 - HAMZA MAGHRIBI 7OR الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:30
شياطين اعود بالله












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22
22 - زهير الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:30
الإعدام لهؤلاء الإرهابيون، أتمنى ذلك بعد أسابيع و ليس بعد عشرات السنين .. قالك المغرب دولة الحق و القانون، يدخلوهم للسجن ياكلوا و يشاربوا و يتعالجوا !! والله الجزاء الأنسب لهؤلاء هو تعذيبهم حتى الموت !
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30
23 - Edi الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:30
إن لله وإن إليه راجعون ؟؟؟؟؟؟. يجب جعل من هؤلاء الكفار السفلة عبرة للجميع ......يجب رميهم بالرصاص أمام العالم......ويجب تقديم إعتدار رسمي للدولتين وتعويض العائلتين وسن قانون رسمي بإعدام بكل من يتعدى على السائحين المرجوا النشر وشكرا hespress
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32
24 - Mourad الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:31
الله يسلط عليكم عذاب الدنيا قبل الاخرة
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23
25 - جرادي الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:33
نتمنى ان يكونو فعلاهم هم القاءمون بالجريمة الشنعاء، ليس فقط في حق الفتاتين، بل في حق الشعب المغربي والانسانية جمعاء .لكي لا يفلت الجناة الحقيقيون لارتكاب المزيد من الجراءم .ونتمنى ان تتدخل السلطات المغربية للتحقيق في وفاة المواطن المغربي بفالنسيا باسبانيا والمواطنة المغربة (الخادمة) بالديار السعودية .نحن الشعب المغربي شعب تسامح وتعايش، شعب مسالم مضياف وكريم هكذا علمنا ديننا :الاسلام .نشجب بقوة الجريمة النكراء ونتبرأ من هؤلاء المجرمين ولا موضع قدم لهم بيننا، ولتتضافر الجهود للكشف عن كل من تسول له نفسه الاندساس بيننا وتشويه سمعتنا وبلدنا وديننا .
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20
26 - bensalem noumane الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:34
يجب الحكم عليهم بل الاعدام مادا فعلت لهم الفتاة مسكينة
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21
27 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:37
فاءق التقدير و الاحترام للاجهزة الامنية التي تبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام باحترافية و الكفاءة العالية من اجل حماية الوطن و المواطنين من هول كوارث هؤلاء المجرمين الضالين إرهابيين الذي يحاولون بين الفنة و الاخرى المس بامن واستقرار المغرب و المغاربة و التشويش على الامن و الاستقرار الذي ننعم به و على المكاسبات التي حققها الوطن بمختلف المجالات مع العلم ان مثل هذه الأعمال الاجرامية ارهابية تلحق اضرار بالغة بالسياحة احد روافد اقتصاد الوطني كما ان دول كبرى لها امبراطوريات امنية عجزت امامها والتي هزها الارهابيون في عقر الدارها مرات تلوى ولالتالي الف الف تحية و التقدير وإجلال للاجهزة الامنية الراءدة بالجميع المقاييس في اجثاث هذه الافة الخطيرة وعلى سرعة القبض على هؤلاء ارهابيين.
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11
28 - عبدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:37
اولاا و قبل كل شيئ نتقدم بأحر التعازي للعائلة وأصدقاء الضحاية الإعتداء الجرمي والارهابي، المغرب بلد السلم والاستقرار في كل مكان، وندعوا القضاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفعل لا مقبول من الشعب المغربي المعروف بجوده وكرمه.
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11
29 - الاعدام الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:38
نطالب بالاعدام علانية كي تهدأ النفوس.
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27
30 - افران الاطلس المتوسط الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:38
فقط الا يكون ظلم او لي دار الذنب استحق العقوبة . لكن البحث يجب ان يكون مدقق حتى يصل التحقيق الى الهدف المطلوب مع اليقين . لان المقصود هو العثور على الجناة الحقيقين الذين يستحقون العقاب
Seulement un e chose faut que l’enquête atteint son but juste afin d'arriver aux criminels soupçonner de culpabilité et qui mérite d'être puni sévèrement . Mais la recherche doit être bien vérifie jusqu'à ce que l'enquête atteigne sa cible avec certitude est destiné à trouver les vrais auteurs
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-5
31 - ع الحق الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:38
إذا ثبت انهم المسؤولون عن هذا العمل الإرهابي الشنيع فيجب على القضاء المغربي ألا تأخذه رحمة في هؤلاء الارهابيين الذين يشوهون سمعة الاسلام والمسلمين. لأن الاسلام بريء من هؤلاء القتلة.
اللهم إن هذا لمنكر .
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11
32 - raads الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:40
الإعدام شيء هين لهاته الحيوانات البشرية
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22
33 - assadik الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:41
تفوو على وجوه الشر الكبت و الإرهاب
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20
34 - المغرب وطني الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:41
تغيرت ملامحهم قليلا في الصور الحديثة مقارنة بالصور القديمة بسبب حلق اللحية و اللباس. ملامحهم فيها الشر و الغدر.
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17
35 - Majhol الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:41
المرجو من القضاء ان بإرسال الأضناء إلى الدنمارك لتتم محاكمتهم وشكرا اللهم هذا منكر
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-4
36 - رشيد 73 الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:41
ياربي السلامة كمامر الويل معامن عايشين.
لا لحكم المؤبد يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بأقصى سرعة لأن أي تأخير سيحمل الدولة مصاريف يومية على هذه المكروات
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19
37 - مغربي حر الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:43
هل هذه الوجوه لها ارتباط بتنظيم القاعدة داعش ؟؟؟؟؟ أم مجانين مدفوع لهم من أعداء الوطن لزعزعة الاستقرار. لعن الله الظالمين والخونة رحم الله الإنسانية كيف تذبح الضحية بهذا الشكل البشع أين تعلمتم الذبح أيها الكلاب الضالة.
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12
38 - Hamid الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:45
كمامر الويل.
خاص الدولة تقول لينا كيفاش ممكن نعاونوها باش ما يبقاوش بحال هاد الكائنات فالمجتمع ديالنا.
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39 - walid الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:45
سيماهم على وجوههم.لإعدام لهؤلاء الإرهابيون، أتمنى ذلك بعد أسابيع و ليس بعد عشرات السنين
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3
40 - باينة في كمامرهم الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:46
البَلادَة باينة في وجوههم، العياذ بالله على بشر. شوهتوا المغاربة في العالم وشوهتوا هذا الدين. بزاف عليك تكون مغربي وبزاف عليك تكون مسلم. الاسلام يحرم القتل ويحرم قتل النساء والأطفال والرهبان و العزل حتى في الحروب، فما بالك بمن أتاك ضيفا في بلدك؟! هذا هو إكرام الضيف؟؟ من أدراك أيها الوحش أن إحداهن تسلم مما ترى من كرم الناس وحسن معاملتهم فتكون أفضل منك وممن علموك! لعنة الله على من يثير الفتن في كل مكان.
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4
41 - youssef de sygh. الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:46
الاعدام ارحم لهم لازم لهم من شيئ اكتر وأخطر
على الجميع ان يقدموا التعازي لاهلهن ليست بالسهل المرور على الجميع
هده المساله تخص جميع المغاربه نحن لسنا مجرمين نحن مسالمين وهاده الحاله منفرده
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3
42 - مواطن الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:50
يجب تطبيق الإعدام استثناءا أمام الملأ على هؤلاء المجرمين الدين شوهوا صورة الإسلام ويريدون تشويه صورة المغرب وضرب مقوماته الاقتصادية والاجتماعية المشهود لها بالقيم السمحة
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5
43 - sara الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:53
tahiya pour nos agents de securités
rt peine de mort à ces chiens ragés
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0
44 - abde italia الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:54
فاجعة لم أتصورها فى المغرب لى اسف .ما على الدراك والشرطة أن يلقو القابض على من كان شريك او مقارب من المجريمين القتل بل هدو اقترافو جرائم أخرة
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2
45 - jarjil الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:55
وحوش بشرية يجب إعدامهم أمام الملأ حتى يطمئن
جميع المغاربة ويتأكد من سولت له نفسه بإعادة مثل
هاته الجريمة الوحشية الإعدام ثم الإعدام
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2
46 - مغربي-01 الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:58
يجب على السلطات ان تصدر فيهم حكم بالاعدام امام الملاء و تقطع رؤسهم’ هكذا لتبقى عبرة لمن لا يعتبر و لكل من سولت له نفسه ان يفعل نفس الشيء.
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2
47 - siham الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:58
اتمنى ان يطبقوا فيهم الاعدام ولا علاقة لهم بالدين فقط الغيرة وحب الانتقام هما الدافع لجريمتهم البشعة هادو محال حتى كيصليوا.
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1
48 - أقديم عبدالصمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:59
حادث شمهروش جريمة شنعاء
إنها ليست من شيم المغاربة الكرماء
و مرتكبيها يجب أن يأخذوا أقسى جزاء.
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2
49 - مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:59
الإسلام حرم قتل النساء حتى في الحرب ولو اعتبروها من أعداء. فلايجب قتلهم ماداموا مسالمين في رحلة للاستكشاف والترفيه. أعداء الله لا يمكن التسامح معهم افسدوا على بلادنا نعمة الأمن والأمان وسيلقون مصيرهم بادن الله الواحد الأحد.
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1
50 - المغربي الحر الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:05
يجب تعميق البحث جيدا حتى نعرف من هي الجهات التي ورائهم هل داعش ام جهات أخرى تريد إلحاق الأذى بالمغرب.
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1
51 - ديما مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:09
القرقوبي او مايدير باقي تشوفو اكتر من هاد الشي الى ماحربناش هده الافة ولعنة الله على موروجيها في هاد البلد الامين ناهيك عن الكريساج ليلا ونهارا للان هاد المدمنين غير مدركين بما يقومون به كلنا مساولون بما يقع من تخريب عقول الشباب ابتدا من الاسرة تم التربية تم المسؤولون او الحكس صحيح
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52 - ياسين bim الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:20
التحقيق ثم التحقيق ثم الإعدام في الشارع لكي تكون العبرة
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2
53 - اعتقال حاخامات الظلام الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:23
يجب تجفيف ينابيع الظلام والإرهاب و التطرف و التكفير و اجتثاث و استئصال حاخاماته و شيوخ هذا الفكر المتشدد..
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54 - اين اختبأت الجمعيات الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:24
اين اختبأت الجمعيات التي تنادي بالغاء عقوبة الاعدام والحق فالحياة????!!!
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