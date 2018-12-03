أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة

هسبريس من الرباط

ذكر مصدر مطّلع على سير التحقيقات في "جريمة شمهروش" بأن المشتبه بهم الثلاثة الموقوفين في مراكش، اليوم الخميس، قد ضبطوا لدى محاولتهم مغادرة المدينة.

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته للعموم، أن جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بمعية معطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والتنسيق مع الشرطة في مراكش، قد ساهمت بنجاعة في هذه العملية.

"الأظناء الثلاثة تم إيقافهم وسط حافلة للنقل الوطني، صباح اليوم الخميس، حين كانوا يهمون بمغادرة مدينة مراكش على متن هذه المركبة"، يردف مصدر هسبريس.

وامتنع المطلع على سير التحقيقات عن إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص "جريمة شمهروش"، مؤكدا أن عمل المحققين متواصل وأنه "سيتم إخبار الرأي العام بكل التفاصيل في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.