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الرئيسية | حوادث | محاولة للهجرة السرية تنتهي بـ11 جثة في إسبانيا

محاولة للهجرة السرية تنتهي بـ11 جثة في إسبانيا

محاولة للهجرة السرية تنتهي بـ11 جثة في إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:48

عثرت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية على جثث 11 مهاجرا غير نظامي، ينتمون إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على متن قارب تقليدي تم اعتراضه، اليوم الخميس، قبالة سواحل ألميريا بجنوب شرق إسبانيا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المتحدث باسم مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية أنه تم، خلال هذه العملية ،إنقاذ 33 مرشحا سريا آخر كانوا على متن نفس القارب التقليدي الذي كان البحث جاريا عنه خلال اليومين الماضيين .

وأوضحت المصادر ذاتها أن تحديد موقع هذا القارب تم من طرف سفينة كانت قد غادرت ميناء "قرطاجنة" بجهة مورسيا، جنوب شرق إسبانيا، من أجل المشاركة في حملة علمية قبل أن يبلغ طاقمها مصالح الإنقاذ البحري بمكان هذا القارب.

وقد نقل المهاجرون السريون الذين تم إنقاذهم إلى ميناء ألميريا ،حيث تكفلت بهم فرق المتطوعين التابعة لمنظمة الصليب الأحمر.

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