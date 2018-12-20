هذه محجوزات المشتبه بهم في جريمة شمهروش

هسبريس من الرباط

أوضح مصدر مقرب من سير التحقيقات في قضية مقتل سائحتين ضمن "جريمة شمهروش"، من الجنسيتين النرويجية والدانماركية، أن "الحديث عن صحة شريط الفيديو، المتداول حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص قتلهما، مسألة سابقة لأوانها".

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، أن "الخبرة الرقمية التي تباشرها المصالح التقنية المختصة هي الكفيلة بتقديم نتيجة قطعية حول هذا الموضوع"، وفق تعبيره.

وحصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على صورة لما حجزه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لدى المشتبه بهم الأربعة، بما في ذلك أسلحة بيضاء مفترض استعمالها في "جريمة شمهروش".

كما أردف مصدر هسبريس: "خبراء الشرطة التقنية والعلمية يعكفون حاليا على إجراء المطابقات الضرورية، والقيام بعمليات التدقيق التقني، وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بمجريات البحث الميداني الذي لازال جاريا في القضية".

وشدد المصدر ذاته على أن "المؤكد حاليا هو أن فريق المحققين، التابع للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن من استجلاء حقيقة هذه النازلة في ظرف قياسي، وتم توقيف جميع المشتبه في ضلوعهم مباشرة ضمن ارتكاب هذه الجريمة".