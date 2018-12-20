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الرئيسية | حوادث | هذه محجوزات المشتبه بهم في جريمة شمهروش

هذه محجوزات المشتبه بهم في جريمة شمهروش

هذه محجوزات المشتبه بهم في جريمة شمهروش
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:35

أوضح مصدر مقرب من سير التحقيقات في قضية مقتل سائحتين ضمن "جريمة شمهروش"، من الجنسيتين النرويجية والدانماركية، أن "الحديث عن صحة شريط الفيديو، المتداول حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص قتلهما، مسألة سابقة لأوانها".

وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، أن "الخبرة الرقمية التي تباشرها المصالح التقنية المختصة هي الكفيلة بتقديم نتيجة قطعية حول هذا الموضوع"، وفق تعبيره.

وحصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على صورة لما حجزه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لدى المشتبه بهم الأربعة، بما في ذلك أسلحة بيضاء مفترض استعمالها في "جريمة شمهروش".

كما أردف مصدر هسبريس: "خبراء الشرطة التقنية والعلمية يعكفون حاليا على إجراء المطابقات الضرورية، والقيام بعمليات التدقيق التقني، وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بمجريات البحث الميداني الذي لازال جاريا في القضية".

وشدد المصدر ذاته على أن "المؤكد حاليا هو أن فريق المحققين، التابع للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن من استجلاء حقيقة هذه النازلة في ظرف قياسي، وتم توقيف جميع المشتبه في ضلوعهم مباشرة ضمن ارتكاب هذه الجريمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مغربية حرة الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:42
بعض التعاليق ف مواقع التواصل خصهم العصى هذا يعتبر عمل فردي ليس له علاقة بالاسلام الخطأ فينا نحن لاننا ما لازم نفكرو بهد الطريقة من أسبوع واحد ف باريس قتل 3 اشخاص بالسلاح و فأمريكا من شهر لقو فتاتين سعوديات مقتولات لم يربط احد هذا الشيء بالدين المسيحي ف كيف لنا نحن كمسلمين نربطو عمل فردي لوحوش ضارية مجرمة فارة من العدالة و تختبأ بالجبال قامت بهد الجريمة بالإسلام كلشي احنا نربطوه بالدين خلو الدين بعيد و شيء آخر كيف لسائحتين بالذهاب لوحدهما لمنطقة نائية بأعالي الجبال و المبيت ليلا هناك النساء بالمغرب لا يقدرن على السفر لوحدهن حتى من مدينة لمدينة فكيف بالمبيت في العراء و المنطقة مقطوعة مليئة بالوحوش الضارية و اغلب المناطق النائية المعزولة يستخدمها المجرمون الهاربين من العدالة و القضاء في الاختباء في الكهوف للاسف ارتكبو خطأ في المجيء بدون فريق و بدون مرشد سياحي عل الاقل.
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174
2 - عابر سبيل الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:43
يجب تنفيد القصاص في حق مقترفي هذه الجريمة الشنعاء والضرب بأيدي كل من سولت له نفسه المساس بإستقرار هذا الوطن الغالي و العزيز
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74
3 - HAMZA Bentbib الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:44
على ما أظن المشتبه بهم كانوا يرعون الأغنام في المنطقة و تربصوا بالضحيتين و عند إشباع رغباتهم الجنسية .. قرروا قتلهن .. هما قاتلينهم قاتلينهم .. قالوا اللهم ندبحوهم و نديرو التراجيديا .. و نقولوا هذا إنتصار لإخواننا المسلمين .. و الاسلام بريء منهم و من أفكارهم .. و السلام
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17
4 - اكس يون الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:44
الشكر الجزيل لعناصر مكتب التحقيقات والدرك الملكي ولعناصر الامن الوطني
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62
5 - Abdellah baroudi الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:45
فقط عندي سؤال واش عدنا شي حكومة ولا لا؟
لم اسمع حتى ولو تعليق بسيط من العثماني أو الخلفي فقط غير يعزيو أسرة الضحايا....
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54
6 - أسية الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:48
السلام عليكم. الفيديو متداول مفبرك هناك مواقع خاصة تباع فيها فديوهات قتل بكتير من طرق وهيا وحشية. طلبي وحيد هوا أن تكون هناك قوانين ترجم هذا أفعال أصبح نقل البيانات وأشرطة وفبركتها أمر سهل. لي بغا يدير شي حجة كيدرها عادي مكين غير كوبي وصور ونشر لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
7 - رشيد 73 الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:50
لا لحكم المؤبد يجب تنفيذ عقوبة الإعدام بأقصى سرعة لأن أي تأخير سيحمل الدولة مصاريف يومية على هذه المكروبات
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46
8 - مغربي حر الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:51
على القضاء اعطاءهم أقصى العقوبات حتى يكونون عبرة للآخرين وتحية للأمن بصفة عامة
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31
9 - غيورة على بلادها الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:51
الاعدام لمثل هؤلاء الاوباش اتركونا نعش بسلام.
المغرب بلاد الأمان والسلام وسيبقى كذلك بإذن الواحد الأحد
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29
10 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:51
الجهل هو وقود التطرف... اللهم الطف بنا و بابنائنا
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26
11 - Rachid Tanger الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:53
جريمة بشعة .لقد صدمت بهذا الحدث المروع.لعنة الله على مرتكبي هذه الجريمة النكراء إلى يوم الدين.اللهم آمين.
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32
12 - Med.x الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:55
يجب اعدامهم في نفس المكان .لتكون العدالة عادلة.ولتكون عبرة لاي شخص .
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23
13 - الحجاج بن قدور الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:57
اني رايت رؤوسا قد اينعت و هو لصاحبها،لو طبق حكم الاعدام في المغرب ،لقطعت قروض ص،ن،الدولي،و انخفض الاجرام ب90•\.
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18
14 - ابو ملاك الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:57
كل التعازي لعائلة الضحايا على الحكومة أن تقدم استقالتها على الفور هذا إن دل على شيء فإنما يدل على......
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10
15 - befff الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:00
عتقو الروح اعباد الله اش هاد البلد واش هدا هو الامن لي نقدمه كبلد سياحي للغرب المتحظر نحن في خطر فمابالكم بالاجانب كلو العصا وغادرو المغرب بدون رجعة المغرب ليس بلد سياحي ليس فيه احد اهم مايجلب السياحة الامن تم الامن باي باي العملة الصعبة المغاربة بتصرفاتهم يقضون على انفسهم بممارسة الارهاب ادا شمرو سواعدكم للحرث او تموتون جوعا ايها @#&
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-8
16 - lyon الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:01
Le peuple marocain demande aux autorités d'exécuter ces criminels
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14
17 - مسلم مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:06
نتمنى ان تنزل السلطات اشد العقوبات على هؤلاء المجرمين اولا على قتل الابرياء وثانيا على تشويههم لصورة الاسلام في اعين غير المسلمين وعلى تشويههم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يشوهون صورة اللحية والملتحين المتدينين ويجدر الاشارة الى ان هناك بعض المعلقين من من يريدون تصفية حساباتهم الشخصية والنفسية بالطعن في كل شخص ملتحي وهذا امر متناقض مع اصحاب الفهم السليم للامور ولكن هؤلاء يمثلون انفسهم فقط ولا يلزم ان يطعن اي شخص في من يشبههم في مظهرهم كما انه لو ان القتلة كانو غير ملتحين فلن يجوز لاي شخص ان يقول ان غير الملتحين كلهم قتلة ومجرمين وهذا امر يجب الالتفات اليه لان اللحية من دين الاسلام وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم واما جريمتهم فلا علاقة لدين الاسلام بها بل الدين الاسلام يامرنا بعكس ما يفعل هؤلاء المجرمين
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18 - Abdo الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:10
نطالب الإعدام باتنفيذ في حق هؤلاء المجرمين
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14
19 - muwaten الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:12
توقيف المتهمين في وقت قياسي أمر محمود ولكن الأجدر محاربة الجريمة قبل وقوعها. فإن لم نظمن الأمن والسلامة للمواطنين فلن نستطيع أن نحمي الزوار والسياح الذين تليهم السلطات أهمية أكبر من ما تليه لمواطنيها !
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20 - la guillotine الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:19
mettez en marche la guillotine ,
svp !
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3
21 - الحسين الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:28
نريد ان نسمع من الجمعيات التي تسمي نفسها الحقوفية والمدافع عن حقوق الإنسان والحقوق الكونية والتي تناهض احكام الاعدام في المغرب ما رأيهم في هذه النازلة.
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11
22 - رشيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:32
ما رأي من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام في حق من يعتدي على الأبرياء كيفما كانت جنسياتهم وهم سياح؟
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9
23 - ب.مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:32
عندي ملاحظة صحيح لايستطيع المغرب حماية كل سائح الى بلدنا واي دولة في العالم لاتستطيع حماية السيائح لكن هناك اشياء على الامن القيام بها بمعنى الاصطلاحي الامني ضربة استباقية على الامن المغربي أن يحرص ويعتمد على قدراته الذاتية والبشرية ان يقوم بجولات استطلاعية على الهضاب والجبال وداخل المدن خاصة في الليل هذه الخرجات تعتبر في حد ذاتها رسالة للمجرمين على الاقل تخفف من الضحايا وان الامن حاضربقوة ثم لاننسى دور الكامرات المتطورة نحن مازلنا نعاني من الارهاب وحمد الله ان بعض المغرورين بهم عادوا الى رشدهم لكن هذه العملية وخاصة انها جاءت مع راس السنة الميلادية امر يجب اخد في الحيطة والحذر الشديد لان المغرب مبتى بالحساد ولانعلم من اين تاتي رماحهم المسمومة نسأل الله العافية والامان لمملكتنا إنه سميع الدعاء
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6
24 - أحمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:39
الإعدام تم الإعدام، علاش غندلخم للسجن ياكلو ويشربو ويتداواو على حساب الشعب؟
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13
25 - ........... الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:56
السكاكين والقرآن !! مشهد من عصور الجهل والظلمات، زمان كانت السيوف عاين باين، ذاك الزمن الذي يريد البعض الرجوع اليه، أصحاب الرجوع الى الله والاسلام الحقيقي واتباع السلف الصالح...

كانو غاديين لأكادير باش يكملوا جهادهم ومحاربة "أعداء الله" هذه العبارة التي قالوها عند ذبحهم للفتاتين المسالمتين ... هذه العبارة التي يكررها الملايين من أمثالهم في أمتنا
التطبيع مع قطع الرقاب في الأحكام هو السبب..

عندما نكف عن ثقافة التكفير وثقافة نعث الآخرين بأعداء الله هذاك النهار يمكن نسلمو من الارهاب أما الآن الدعشنة اجتاحت المغرب.

هذه هي نتيجة ثقافة الكراهية والبغضاء
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2
26 - mostafa الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:13
هذه الخلية لا بد لها من مرجعية فكرية وجهادية... أليس لأيادي الغدر الجزائرية المتربصة بالاستقرار ببلدنا دور في هذه العملية كما كان لها في أطلس إيسني مثلا.؟؟؟.
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-2
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