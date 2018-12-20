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كُتّاب وآراء
هذه محجوزات المشتبه بهم في جريمة شمهروش
أوضح مصدر مقرب من سير التحقيقات في قضية مقتل سائحتين ضمن "جريمة شمهروش"، من الجنسيتين النرويجية والدانماركية، أن "الحديث عن صحة شريط الفيديو، المتداول حاليا على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص قتلهما، مسألة سابقة لأوانها".
وأضاف المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، أن "الخبرة الرقمية التي تباشرها المصالح التقنية المختصة هي الكفيلة بتقديم نتيجة قطعية حول هذا الموضوع"، وفق تعبيره.
وحصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على صورة لما حجزه المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لدى المشتبه بهم الأربعة، بما في ذلك أسلحة بيضاء مفترض استعمالها في "جريمة شمهروش".
كما أردف مصدر هسبريس: "خبراء الشرطة التقنية والعلمية يعكفون حاليا على إجراء المطابقات الضرورية، والقيام بعمليات التدقيق التقني، وهذه المسألة لها ارتباط وثيق بمجريات البحث الميداني الذي لازال جاريا في القضية".
وشدد المصدر ذاته على أن "المؤكد حاليا هو أن فريق المحققين، التابع للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، تمكن من استجلاء حقيقة هذه النازلة في ظرف قياسي، وتم توقيف جميع المشتبه في ضلوعهم مباشرة ضمن ارتكاب هذه الجريمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
لم اسمع حتى ولو تعليق بسيط من العثماني أو الخلفي فقط غير يعزيو أسرة الضحايا....
المغرب بلاد الأمان والسلام وسيبقى كذلك بإذن الواحد الأحد
svp !
كانو غاديين لأكادير باش يكملوا جهادهم ومحاربة "أعداء الله" هذه العبارة التي قالوها عند ذبحهم للفتاتين المسالمتين ... هذه العبارة التي يكررها الملايين من أمثالهم في أمتنا
التطبيع مع قطع الرقاب في الأحكام هو السبب..
عندما نكف عن ثقافة التكفير وثقافة نعث الآخرين بأعداء الله هذاك النهار يمكن نسلمو من الارهاب أما الآن الدعشنة اجتاحت المغرب.
هذه هي نتيجة ثقافة الكراهية والبغضاء