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كُتّاب وآراء
إرهاب "شمهروش" يُفزع المغاربة .. والدانمارك: فيديو "النحر" صحيح
اتضّحَ المسار الإرهابي الذي اتخذهُ حادث مقتل سائحتين اسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلْقَى رواجاً كبيراً لدى المتسلّقين في جنوب المغرب، حيثُ جرى اعتقالُ أربعة أشخاص، من بينهم شاب (33 سنة) ينتمي إلى منظمة متطرفة.
ووفقاً لارس لوكه راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، فإنَّ "هذا الهجوم الوحشي لا معنى له لأنه يستهدفُ الأبرياء، ونحنُ نواجهه باشمئزاز وإدانة"، مضيفاً في بيان نشرتهُ وسائل الإعلام النرويجية NRK: "لقد خسرت مارين يولاند ولويسا فيسترغر جيسبيرنس حياتهما بشكل مفاجئ ووحشي بسبب هذا الحادث".
ويضيفُ رئيس الوزراء: "لقد دافعنا عن أفكارنا وتضامنا مع عائلتي الضحيتين وأصدقائهما، وهم في حالة حزن"، كما أكد على إرادة بلاده "مساعدة السلطات المغربية"، موردا: "نحن مقتنعون بأن السلطات المغربية ستبذل كل ما في وسعها لكي تكونَ الأمور على ما يرام".
رئيس الوزراء الدنماركي، من جانبه، خلال مؤتمر صحافي، ردا على أحدث المعلومات حول جريمتي القتل، قال: "ما كانَ يجب أن يكون إجازة أصبح كابوسا. قُتلت امرأتان بطريقة وحشية"، وزاد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الدنماركية: "إننا نتفاعل مع الأحداث بكثير من الفزع والاشمئزاز والحزن العميق. أفكاري وذهني مع عائلتي الشابتين. لا أظن أنني أستطيع أن أصفَ ما تختبرانه حاليًا".
وفي صفحتها على "فيسبوك"، أوصتْ سفارة مملكة الدنمارك في المغرب مواطنيها بالتعقل في حالة السفر إلى المغرب، موردة: "تقوم السلطات المغربية بالتحقيق في الروابط الإرهابية المحتملة في قضية قتل امرأة دنماركية وأخرى نرويجية في منطقة توبقال الجبلية، بالقرب من مراكش. كما هو واضح من تقرير سفرنا للمغرب، ندعوك إلى توخي المزيد من الحذر عند السفر إلى البلاد".
وقالت السفارة الدنماركية لمواطنيها المتوجهين إلى المغرب: "يمكن الاتصال بوزارة الخارجية على الرقم +45 33 92 12 إذا كانت لديك أي أسئلة. دليل السفر متاح أيضا هنا".
وقال مسؤولون دنماركيون اليوم إنه يشتبه في قيام "داعش" بقتل امرأتين إسكندنافيتين في المغرب، وأكدوا أن أحدهم قطع رأس شابة، مضيفين أنَّ "الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح ومنطبق مع مواصفات الضحية".
وتم العثور على مارين يولاند، 28 عاما، من النرويج، ولويزا فيستيرجر جيسبرسن، 24 عاما، من الدنمارك، ميتتين بالقرب من قرية إمليل في جبال الأطلس الكبير بالمغرب يوم الإثنين.
وقالت السلطات المغربية إن أحد القتلة المشتبه بهم على الأقل "متطرف"، ما أثار مخاوف من أن الحادث البشع كان عملاً إرهابياً.
وهذا الصباح، قالت دائرة المخابرات الدنماركية PET في بيان إنها اطلعت على شريط على الإنترنت يظهر مقتل إحدى الشابتين، وهو صحيح ومطابق للأوصاف المتوفرة، وإن عملية القتل يمكن أن تكون مرتبطة بـ"تنظيم الدولة".
وقال مصدر في الشرطة المغربية اليوم إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الهاربين من مراكش، وكانوا متوجهين إلى أكادير بعد عملية مطاردة مكثفة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على رجل يشتبه في انتمائه إلى جماعة إسلامية متطرفة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
الدعشنة اجتاحت المغرب ولولا الحملات الاستباقية والاعتقالات التي تقوم بها المخابرات لَتحول المغرب الى حمامات دم لكثرة الدواعش الذين يعيشون بيننا... اعدموهم واعدمو كل من حرضهم على فعلهم وكل من يتعاطف معهم...
فينكم يا من تنادون بإسقاط حكم الإعدام من القانون..
الثرات الإسلامي يحرض على قتل المسلم تارك الصلاة، ويحرض على قتل المرتد، (من غير دينه فاقتلوه) فمابالك بالكفار
اتمنى من السلطات ورجال الأمن أن تنضف المجتمع المغربي من كل تلك الجراثيم التي تريدنا أن نرجع الى " الدين الصحيح"
أجسام بغال و عقول الصراصير اما العصافير فتفكر احسن منهم
راه خاص يكون إعدام أمام الملء.
والا غادي نكونو كنكبو الما فالرملة.
واقول للسيد العثماني الذي قدح من بيان فرع لحزبه.
مع الاسف م مظاهر العنف والتطرف اصبحت عادية لاننا ركزنا على الكراسي.
مراكش مدينة احبها لكن عندما تتحول فيها ترى اكتساحا لابناء المغراوي
في كل أنحاء المغرب الغير النافع في حق الفقراء و الأحياء الشعبية و المهمشة و لا نسمع أو نرى أي تذخل و بلبلة و أبحاث و ضجة لأنهم حسب القانون المغربي و المسؤولين المغاربة مواطنين من الدرجة الرابعة
هذا كله ليس بسبب الإرهاب بل الرعب
و مسببات الرعب الفقر و الجهل و التفقير و التحقير و التهميش و الحكرة
الدولة المغربية أهملت الشعب وافقرته و جوعته
لا سكن لائق لا تطبيب مجاني لا تعليم مجاني لا شيء و غلاء المعيشة
طبعا كل هذا سيولد شعب حاقد عن وطنيته و عن أي بشر أفضل منه ماديا
نعم لاقتسام الثروة و التعلم و القانون فوق الجميع و سنرى الحال و خير دليل تركيا سنغافورة كوريا الشمالية
« مــــــن قــتــل مــعــاهدا لــــم يـــرح رائــــحـــــة الجــــنـــــــــة»
سؤالي رغم معركة خيبر مع اليهود و رغم ما فعلوه من أجل إيداء الرسول .كيف يموت رسول الإسلام محمد رسول الله وعلى ذمته دين ليهودي متمثلا في ذرعه الذي كان يحارب به
و أخيرا روى البخاري (1356) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِه ِ، فَقَالَ لَهُ: (أَسْلِمْ)، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ) .
يجب على الامن ان يقوم بعمله. المواطن اصبح غير امن في بيته وفي الشارع
اين هو الأمن الذي يتبجح به المسؤولين المغاربة.
الواحد اشهد قبل ما يفيق.
هذا باختصار شديد.