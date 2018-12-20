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الرئيسية | حوادث | إرهاب "شمهروش" يُفزع المغاربة .. والدانمارك: فيديو "النحر" صحيح‬

إرهاب "شمهروش" يُفزع المغاربة .. والدانمارك: فيديو "النحر" صحيح‬

إرهاب "شمهروش" يُفزع المغاربة .. والدانمارك: فيديو "النحر" صحيح‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:00

اتضّحَ المسار الإرهابي الذي اتخذهُ حادث مقتل سائحتين اسكندنافيتين، تبلغان 24 و28 عاما، في منطقة جبال الأطلس السياحية التي تلْقَى رواجاً كبيراً لدى المتسلّقين في جنوب المغرب، حيثُ جرى اعتقالُ أربعة أشخاص، من بينهم شاب (33 سنة) ينتمي إلى منظمة متطرفة.

ووفقاً لارس لوكه راسموسن، رئيس وزراء الدنمارك، فإنَّ "هذا الهجوم الوحشي لا معنى له لأنه يستهدفُ الأبرياء، ونحنُ نواجهه باشمئزاز وإدانة"، مضيفاً في بيان نشرتهُ وسائل الإعلام النرويجية NRK: "لقد خسرت مارين يولاند ولويسا فيسترغر جيسبيرنس حياتهما بشكل مفاجئ ووحشي بسبب هذا الحادث".

ويضيفُ رئيس الوزراء: "لقد دافعنا عن أفكارنا وتضامنا مع عائلتي الضحيتين وأصدقائهما، وهم في حالة حزن"، كما أكد على إرادة بلاده "مساعدة السلطات المغربية"، موردا: "نحن مقتنعون بأن السلطات المغربية ستبذل كل ما في وسعها لكي تكونَ الأمور على ما يرام".

رئيس الوزراء الدنماركي، من جانبه، خلال مؤتمر صحافي، ردا على أحدث المعلومات حول جريمتي القتل، قال: "ما كانَ يجب أن يكون إجازة أصبح كابوسا. قُتلت امرأتان بطريقة وحشية"، وزاد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الدنماركية: "إننا نتفاعل مع الأحداث بكثير من الفزع والاشمئزاز والحزن العميق. أفكاري وذهني مع عائلتي الشابتين. لا أظن أنني أستطيع أن أصفَ ما تختبرانه حاليًا".

وفي صفحتها على "فيسبوك"، أوصتْ سفارة مملكة الدنمارك في المغرب مواطنيها بالتعقل في حالة السفر إلى المغرب، موردة: "تقوم السلطات المغربية بالتحقيق في الروابط الإرهابية المحتملة في قضية قتل امرأة دنماركية وأخرى نرويجية في منطقة توبقال الجبلية، بالقرب من مراكش. كما هو واضح من تقرير سفرنا للمغرب، ندعوك إلى توخي المزيد من الحذر عند السفر إلى البلاد".

وقالت السفارة الدنماركية لمواطنيها المتوجهين إلى المغرب: "يمكن الاتصال بوزارة الخارجية على الرقم +45 33 92 12 إذا كانت لديك أي أسئلة. دليل السفر متاح أيضا هنا".

وقال مسؤولون دنماركيون اليوم إنه يشتبه في قيام "داعش" بقتل امرأتين إسكندنافيتين في المغرب، وأكدوا أن أحدهم قطع رأس شابة، مضيفين أنَّ "الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي صحيح ومنطبق مع مواصفات الضحية".

وتم العثور على مارين يولاند، 28 عاما، من النرويج، ولويزا فيستيرجر جيسبرسن، 24 عاما، من الدنمارك، ميتتين بالقرب من قرية إمليل في جبال الأطلس الكبير بالمغرب يوم الإثنين.

وقالت السلطات المغربية إن أحد القتلة المشتبه بهم على الأقل "متطرف"، ما أثار مخاوف من أن الحادث البشع كان عملاً إرهابياً.

وهذا الصباح، قالت دائرة المخابرات الدنماركية PET في بيان إنها اطلعت على شريط على الإنترنت يظهر مقتل إحدى الشابتين، وهو صحيح ومطابق للأوصاف المتوفرة، وإن عملية القتل يمكن أن تكون مرتبطة بـ"تنظيم الدولة".

وقال مصدر في الشرطة المغربية اليوم إنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الهاربين من مراكش، وكانوا متوجهين إلى أكادير بعد عملية مطاردة مكثفة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على رجل يشتبه في انتمائه إلى جماعة إسلامية متطرفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - أقديم عبدالصمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:04
إنه فيديو مقزز...أبطاله وحوش آدمية من صنف قابيل ...و ضحاياه من صنف هابيل
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70
2 - إيمان من كطالونيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:08
ندين بأشد العبارات هاذه الجريمة النكراء و نتضامن مع أسر الضحيتين..
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105
3 - ولد سيدي يوسف بن علي الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:08
يجب الحكم بالإعدام على الجناة حتى يكونوا عبرة لأمثالهم. الارهاب لا دين له.
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107
4 - ASAM الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:08
لقد شاهدت الفيديو و هو حقيقي و لا غبار عليه و لا يحاول أي أحد أن يقنعنا انه مفبرك لقد دمعة عيني و توقف عقلي عن التفكير من شدة الصدمة
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77
5 - زكريا الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:09
فعلا الفيديو صحيح فقط المغرب من يريد نفيه لبشعته
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36
6 - البعمراني الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:12
ما رأي. المنادون. بألغاء الاعدام. ماهي ااعقوبة التي يستحقون هؤلاء. هل من العدل ان يزهقوا ارواح اشخاص. ليست بينهم عداوة. ونحن نبقي على حياتهم
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93
7 - رشيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:12
يجب على السلطات الأمنية و الداخلية و رجال القوات المسلحة التدخل السريع من أجل غربلة المنطقة في الجبال و الكهوف للقضاء على جميع الإرهابين فقد أصبحوا كالجرثومة التي تريد الفتك بمغربنا الحبيب
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63
8 - trump الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:15
لو كانت الحدود مع الجزائر مفتوحة لكنتم ستلصقونها في الجزائر مثل ما جرى في 1994.
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-140
9 - abderrahim الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:16
النطيحة وما أكل السبع ....كيف سولت لكم أنفسكم الغدر بمن أعطيناهم عهد الأمان بالدخول إلى بلدنا آمنين ? كيف سولت لكم أنفسكم بنحر فتاتين لاحول لهما ولا قوة...أمن الشهامة والرجولة أن تغدر بمن حل عندك ضيفا لأنه شعر بالأمن في بلدك وجاء زاائرا مستكشفا....أي أفكار مظلمة حاقدة تلك التي أشربتها عقولكم فقادتكم إلى قطع رأس بريئتن لاوزر لهما فيما يقع حول هذا العالم المجنون من حروب وتدمير....أترجون أن يفعل بالمسلمين في ديارهم مثل مااقترفته أيديكم الآثمة ....يالكم من جهلة مجرمين لا تقدرون لا مصلحة البلاد ولامصالح العباد...ألاترون أن الله حرم سب المشركين سدالذريعة سبهم الله عدوابغير علم...ستقولون أن دولهم تفتك بالمسلمين نساء وأطفالا وشيوخا فلناالحق ان نعاملهم بمثل مايعملون ...قبح الله رأيكم وماتصنعون فنحن لسنا على سنتهم في الحرب سائرون لا نقتل طفلا رضيعا ولا شيخا كبيرا ولا نساء مستضعفين ...فبالقيم عنهم نتميز ...وبرحمة الإسلام نسير في العالمين ..فسحقا لكم إلى يوم الدين
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96
10 - مغربي حر الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:17
السلام على جميع المغاربة. لقد قلت كلمتي في هذه الجريدة منذ اليوم الأول و علقت على الحادث و أعطيت قراءة مغايرة تماما لما ورد في كثير من التعليقات.أعتقد أن الجريمة مدبرة من خصوم المغرب و ربما تم استعمال انفصاليي الداخل من قبل جبهة البوليزاريو الارهابية بدعم من مخابرات العسكر الجزائري...يجب أن نحلل الأمر بكل دقة و عمق..أعتقد أن الحادث الارهابي وراءه شرذمة البوليزاريو المدعومة من نظام العسكر الجزائري و التي تريد ضرب السياحة في المغرب و شحن الرأي العام النرويجي و الدانماركي و التأثير على مراكز القرار في البلدين قصد اتخاذ مواقف في صالح الانفصاليين ..ومن الممكن توظيف اشخاص لهم ميولات دينية متطرفة في الحادث للتغطية عن الجهات التي تقف وراء الجريمة و لاظهارها على أنها عمل "جهادي" يحمل بصمات الفكر الأصولي المتطرف .من المستبعد جدا أن يتعلق الأمر في هذه الحالة بحادث عرضي كالسرقة مثلا . و من المستبعد جدا كذلك أن يتورط سكان المنطقة فيه ذلك لأنهم الخاسر الأكبر من الجريمة البشعة التي أدينها بشدة و ألعن من خطط لها و نفذها .فهي جريمة في حق مواطنتين بريئتين أحبتا المغرب .واختارتا السفر اليه .
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-26
11 - مسلم سابقا الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:17
الاديان عبر التاريخ و لحدود هذه الساعة هي منبع الحقد و الكره و سفك الدماء.. كفانا تحريفا للوقائع... فالنتحلى بالشجاعة و الننتقد ما وجدنا عليه اباءنا و اجدادنا... الدين هو نفسه سكين دو حدين لين و حنون من جهة و سفاح قاتل من جهة اخرى... اضغط على الابهم ديسلايك اسفله لتؤمد انك ضد الحياة و التعايش..
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-49
12 - ABDELMAJID الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:18
مرة أخرى الإرهابيون مغاربة ويقتلون بالمغرب وليس خارجه. إلى متى ياوزير الأوقاف ستسكت؟ خطبة الجمعة لايسمعها أي مصلي.الناس يحضرون للجمعة لأنها فرض ولايسمعون خطبكم. ماذا تفعل لمحاربة الإرهاب؟ الداخلية تُحارب التطرف وأنت تُحدثنا عن أن الإسلام دين الإعتدال وتسأل الناس ماهو الإعتدال لاأحد يُجيبك!!! الدستور المغربي يقول أن المغاربة أشاعرة وقليل من الشعب يعرف مايقول الأشاعرة. وبعضهم يُكفر الأشاعرة. أيها الوزير فِقْ وأرشد فليس الداخلية ولا البوليس من يُحارب التطرف بل أنت من سيُحاربه لأن الأفكار والتطرف يُحارب بالحجة كما فعل الصحابة والسلف ضد الخوارج.فأنت المسؤول على محاربة التطرف.
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25
13 - تجفيف ينابيع الظلام والإرهاب الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:19
الكاريكاتير لخص كل شيء و لصاحبه كامل الدعم و التنويه...جريمة شمهروش الإرهابية الدموية تؤكد أن الإرهاب و التطرف و الظلام و التكفير معشعش في بلادنا و لم يتم تصديره إلينا و أن المنفذين هم مغاربة للأسف لكن لم نبحث عن المحرض و المنظر و المدعم و المساند لهذا النوع من الإرهاب التكفيري الظلامي ؟؟؟؟ الآن اتضح أن مقولة تجفيف ينابيع الظلام والإرهاب و التطرف و التكفير اثبتت صحتها على ضوء هات الجريمة الشنعاء بضرورة اجتثات حاخاماتهم و شيوخهم و منابرهم و مصادرة كتبهم و مؤسساتهم و تطهيرها منهم و رفع الغطاء السياسي و الأيديولوجي و المذهبي عنهم..
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11
14 - هل حان الوقت لتضميض الجراح؟ الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:19
هل حان الوقت لتطبيق الدستور و القانون و تفعيل دور المؤسسات الرقابية و تنزيل قانون تجريم الإثراء الغير مشروع المتعثر منذ سنوات و إحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء بقوة الدستور و القانون و المؤسسات و تطبيق القانون و (الأوامر الملكية)،بالفعل مش بالكلام بس،لاسترداد المال العام للاستثمار في بناء الإنسان و المستشفيات و الجامعات و المدارس و الشركات و إطلاق أوراش جدية لبنية تحتية تحترم كرامة الإنسان،هكذا تدار الأمور في سبيل الله و الوطن و الشعب،إن كنتم فعلاً وطنيين بحق و صادقين فعلاً و مخلصين و أوفياء و أمناء و أصحاب إرادة و أخلاق و مبادئ و قيم حميدة،و قول و فعل و هو الإسلام الرفيع، بالإرادة و الوطنية و الديمقراطية نرفع من شأن الوطن و ليس تلويك الكلام فقط،و الله المستعان.
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4
15 - ياسين الفكيكي الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:19
حين تحشو رأس الطفل بأن من يخالفه كافر حلال دمه و غنم ماله و سبي عرضه وان النبي ارسل بالسيف و امر بان يقاتل البشر حتى يؤمنوا به و بأن اليهود و النصارى هم المغضوب عليهم و الضالين و فتاوي ابن تيمية بحرمة تهنئتهم و اضطرارهم الى اضيق الطريق و حين تدرسه احاديث بان المسلمين يوم القيامة سيأخذ الله ذنوبهم التي كالجبال ليلقيها فوق ظهور اليهود و النصارى و حين تسمح بمنظري الارهاب و شيوخ الظلام يصولون و يجولون في الاعلام يكفرون المثقفين و المتنورين بل تستدعيهم لالقاء محاضرات في فن كراهية الاخر و اقصائه و حين تسمح لهم بالخطابة فوق المنابر و فتح دور تدريس الفكر الناسف و حين و حين و حين .... فماذا تنتظر الا مثل هذه الجرائم ممن غسل دماغهم واصبحوا وبالا على الناس و الكوكب ثم يأتيك من يقول الاسلام بريئ من هؤلاء وانهم لا يمثلون الاسلام! كلا الارهاب له دين هو اسلام الفقهاء و التراث وليس اسلام رب العالمين ومن اراد القضاء على بعوض التطرف فليجفف المستنقعات من نصوص فقه و حديث و سيرة ملطخة بالدم و العار و الانحطاط. اسأل الله الرحمة للضحيتين و الصبر لأهلهما و ادعو الله بالعذاب الشديد في الدنيا و الاخرة للمجرمين
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6
16 - مغربي لاديني حاقد الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:20
هذه نتيجة الغزو السلفي والوهابي الذي غزانا من المشرق عبر قنوات الصرف الديني والكتب الصفراء الداعشية من التراث المقدس .. هذه نتيجة الصحوة الإسلامية التي نشرت وروجت لثقافة الكراهية والعنف والبغضاء والتحريض على الآخرين... هذه هي نتيجة ثقافة الرجوع الى الإسلام هو الحل... فصل الرأس عن الجسد عمل داعشي بامتياز.
الدعشنة اجتاحت المغرب ولولا الحملات الاستباقية والاعتقالات التي تقوم بها المخابرات لَتحول المغرب الى حمامات دم لكثرة الدواعش الذين يعيشون بيننا... اعدموهم واعدمو كل من حرضهم على فعلهم وكل من يتعاطف معهم...
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7
17 - baa الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:23
Salam ; je voudrais juste dire que peut être (c’est des gens qui souffre de problème psychologique grave), quand a relier ce fait a l’extrémisme, ça arrange le régime et on même temps le dédouane, parce que si ses pauvres bougres avait trouvé les institutions qui les prenaient en charges rien de tous cela ne serais arrivé. Donc l’état essaye de cacher la réalité des choses en faisant passer ce crime comme commis par des terroristes, non mesdames et messieurs ses individus sont seulement le résultat d’une politique qui ne prête aucune attention aux gens avec de graves problèmes mentaux , et SVP ne mélanger pas tous l’islam et loin de tous cela .
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1
18 - From Scandinavia الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:24
ان هذا الفعل الإجرامي المتطرف الذي اعتمدته هذه المجموعة الإرهابية الضالة والتي تتبنى أفكارا مظلمة جعلت المغرب المعروف باستقراره وحب الاسكندافيين له في وضعية ليست مألوفة. لكن شيم وقيم الإنسان المغربي وحسن استقباله للأجانب قد تخفظ من نظرة الكل قد تكون قبيحة تجاه المغرب والمضاربة.
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6
19 - mmmmmmmm الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:24
هاد الوحوش الإعدام قليل في حقهم ولن يشفي غليل ذويهم ولا غليل المغاربة
فينكم يا من تنادون بإسقاط حكم الإعدام من القانون..
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10
20 - FROM RIF الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:26
نعلة الله على المجرمون الى يوم الدين وكيف ما كان النوع ديالهم .
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5
21 - ...... الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:27
كيف تقولون أن الارهاب لا علاقة له بالاسلام؟ والثرات الإسلامي المقدس مليء بالتحريض على قتل الكفار
الثرات الإسلامي يحرض على قتل المسلم تارك الصلاة، ويحرض على قتل المرتد، (من غير دينه فاقتلوه) فمابالك بالكفار

اتمنى من السلطات ورجال الأمن أن تنضف المجتمع المغربي من كل تلك الجراثيم التي تريدنا أن نرجع الى " الدين الصحيح"
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-2
22 - مغربي مسلم ومسالم الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:27
تضامني وتعازي الحارة إلى عائلة الضحاية ونحن كشعب مغربي نتبرء من هاذ السفلة المجرمين كتبرء الذئب من دم يوسف عليه السلام. وهاذا الحادت ليس من شيامنا واخلاقنا كمغاربة نحن شعب رحيم وكريم ومنفتح على جميع الديانات السماوية. بشهادات جميع شعوب العالم. ونتمنى أن لا تحتسب هذه الجريمة على عاتيقينا والحكم بالإعدام المستعجل للحتالة
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7
23 - hicham الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:28
نطالب بتنفيذ الاعدام في حق كل من تبث ضلوعه في هذه الجريمة المقززة وليس الحكم بالاعدام دوم تنفيذه
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6
24 - يوسف الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:28
والله لم اقدر من مشاهدة الفديو ليس بشر انهم حيوان اتمنى ان يطبق عليهم اشد العداب وبعد دلك الاعدام امام الملا .
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4
25 - مهاجر الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:28
قضيت مدة طويلة في المانيا معظم الجرائم المرتكبة من طرف اشخاص ذو خلفية اسلامية...اروبا كانت كلها امن وامان البنت تخرج مع 2 الليل مكاينش لقرب ليه ...حتى قدم الهمج لاروبا الذين لا يمكن لهم التعايش مع الاخرين دون فرض معتقداتهم وايديولوجيتهم السامة..كل يوم قتل إرهاب قطع للرؤوس دمار الخ .. وحوش تتربصون بالانسانية
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11
26 - salime الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:29
المغاربة جميعا وبدون استثناء سوف يدعون الى اعدام هؤلاء الارهابيين الذين نحروا هاتان السائحتان الاجنبيتان اما اذا تعلق الامر بالمغاربة الذين يذبحون من طرف المجرمين سوف تخرج علينا الجمعيات وبعض الاحزاب والنشطاء لطلب العفو عنهم .يا له من نفاق وازدواجبة العقل المغربي؟
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4
27 - ashraf الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:30
قمة البشاعة و القسوة و التطرّف لم يكن لهما اَي ذنب فقط جاؤوا للسياحة ... شخصيا كمغربي أتقدم بخالص تعازي لعائلة الضحيتين و للشعبين الدنماركي و النرويجي و لكل شعوب العالم "الإنسانيين" هؤلاء المجرمون لا يملكون درة من الانسانية .. يجب معاقبتهم بدون رحمة ... و على السلطات المختصة العمل على القضاء على منابع التطرّف ... بكل أنواعه ..
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3
28 - سلسم الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:31
الفيديو صحيح والسلطات المغربية تحاول تغطية الشمس بالغربال، راه لي عطا الله عطاه صافي بلا ما تبقاو تكذبو على عباد الله وبدل الكذب والتضليل حاولوا ان تتعلموا من الاخطاء وتصححوا الوضع الامني المتدهور وان تزيلوا الافكارالمتطرفة التي تزخرب بها كتب التراث الديني الذي لم يعد صابحا لهذا الزمن وان تشددوا ااعقوبات، سؤال اخير لمنظمتي امنستي. هيومان رايتس وبيادقهم في المغرب، الا يجوز تطبيق عقوبة الاعدام على هؤلاء الوحوش الادمية؟ الا تستحق هذه الحثالة عقوبة الاعدام؟؟
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1
29 - ولد حميدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:32
بعد فعلتهم الشنيعة خصنا دبا يشوفو خيزو و ما احلاه فلا رحمة مع الذئاب البشرية
أجسام بغال و عقول الصراصير اما العصافير فتفكر احسن منهم
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6
30 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:33
التربية الاسلامية من الابتدائي الى الثانوي وتعريب التعليم اتى بثمار فدرة . هدا ما جناه علينا متعصبو اللغة والدين.
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4
31 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:38
الأمن كله في الحسيمة ياسادة في كل شارع تجد سيارة شرطة بجانبها سيارة قوات المساعدة،نسوا المناطق الأخرى لزرع الأمن فيها والنتيجة امامكم،الذبح أبشع جرائم على الإطلاق
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9
32 - نبيل الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:38
اللهم إرحمهما برحمتك الواسعة و إرزق أهلها و اهل الدنمارك والنوريج الصبر والسلوان.خبر يدمي القلب ويبكي العين المملكة المغربية والإنسانية جمعاء بريئة من هذه الجريمة النكراء يارب ترحمهم وترزقنا والأهل ديالهم الصبر
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4
33 - المكتب الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:39
جمعيات حقوق الانسان. تدافع عن الانسان. راه خاصهوم يفرقوا بين الانسان و اللاانسان. راه نهار تطرح موضوع حقوق الانسان. السلطة مشات هبتها . ولا الشرطي و الدركي و رجل السلطة كيتسب.
راه خاص يكون إعدام أمام الملء.
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0
34 - ولد البادية الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:40
بعد مغرب الأربعاء البارحة بينما انا بمقهى البادية وكعادتي غالبا ما اجلس وحيدا ، فجأة جائني شاب حوالي 26 سنة و طلب مني شعلة و جلس خلفي يتطلع لهاتفي خلسة ، من خلال لكنته عرفت انه مراكشي و لن اهتم حينها ، جائني صديق وجلسنا بعيدا و كان الشاب ينظر الي بجنب نصف عين ، عدت لبيتي و ما تذكرت هو اين سيبيت و ما سيأكل نسيته ، وفجأة قلت في نفسي هل له علاقة بجريمة شمهروش ? اتصلت بصديق لي و حكيت له فذهب للمقهى و بحثو عنه و لا اثر له ، لم اذق طعم النوم قمت للفجر و فطرت و توجهت للمقهى لاجده وسط بعض الأصدقاء قالو لي ها هو ، و كانت سيجارة تلو الاخرى بيديه و اخدته استنطاقه على انفراد و اذا بي اتوصل بصورة لاحد المجرمين كانت نفس الملامح اتصلت باعوان السلطة ، اكدو لي الشبه و اتصلت بالدرك اكدو نفس الشبه ، شاب بكامل قواه العقلية و البدنية و لباس لا باس به بدون بطاقة هوية ما تفسير ذالك ? استنطقوه و اخدوه للمخفر ، كنت أشد حبا و عطفا لعابري السبيل لكن بعد جريمة شمهروش لا و لا ولا الا من ارتاح له الضمير
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-1
35 - Wajdi الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:41
Salam à tout le monde moi à mon avis c'est des Algériens
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-2
36 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:41
هذه نتائج نشر فيديوهات العاريفي و الخاريفي و عبد الكانيفي و الشعراوي و البوخاريري و تداولها بين الناس دون إعلان حضرها على القنوات الوطنية و تحذير من ينشرها ما يلوم غير راسو و كذا نتائج إعطاء مسرح محمد الخامس لعبد الكافي و النابلسي و دعاة الفتنة تجار الدين من مصريين و وهابيين و غيرهم اللذين دمرو بلدانهم و اتجهو صوب بنادم المكلخ عندنا و الدولة حالا رجليها و مخلياهم قنابل موقوتة آدمية منومة محششة بالدين و لا ترى غير قتل الناس و الموت سبيلا لتصل للجنة و الوعد ب 70 حوريات... شوهو البلاد في العالم كلو و راه حوتة كتخناز شواري في عصر العولمة، على الدولة منع اللحي و لباس السلفيين للرجال و القرآن في الحوانت و الطاكسيات و الطوبيسات و لباس الغراب المبرقع على النساء و منع الحجاب على الطريقة الشرقية و منع لبس الزيف و تغطية الشعر على البنات تحت 18 سنة و توجيه المغاربة من جديد لثقافتهم الغربية و الحد شوية مع الخليجيين و فرض الفيزا على كل الدول العربية ابتداءا من مصر نحو الشرق و إرجاع لغة التعليم للفرنسية كما كان أو الإنجليزية.العقل السليم يفكر أن القضية لا بد لها علاقة مع رفض المغرب زيارة قتلة خاشقجي
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37 - سكزوفرين الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:41
قبل ان نطالب بالاعدام ارى انه يجب استئصال الورم الذي ينتج مثل هؤلاء الإرهابيين.
والا غادي نكونو كنكبو الما فالرملة.
واقول للسيد العثماني الذي قدح من بيان فرع لحزبه.
مع الاسف م مظاهر العنف والتطرف اصبحت عادية لاننا ركزنا على الكراسي.
مراكش مدينة احبها لكن عندما تتحول فيها ترى اكتساحا لابناء المغراوي
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38 - متتبع الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:42
رئيس وزراء يتكلم ويعقد ندوة صحفية فاينك يا رئيس حكومتنا العثماني..
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39 - الحقيقة المخفية عاجل الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:44
هذه الجرائم و الفظائع تقع يوميا

في كل أنحاء المغرب الغير النافع في حق الفقراء و الأحياء الشعبية و المهمشة و لا نسمع أو نرى أي تذخل و بلبلة و أبحاث و ضجة لأنهم حسب القانون المغربي و المسؤولين المغاربة مواطنين من الدرجة الرابعة

هذا كله ليس بسبب الإرهاب بل الرعب

و مسببات الرعب الفقر و الجهل و التفقير و التحقير و التهميش و الحكرة

الدولة المغربية أهملت الشعب وافقرته و جوعته

لا سكن لائق لا تطبيب مجاني لا تعليم مجاني لا شيء و غلاء المعيشة

طبعا كل هذا سيولد شعب حاقد عن وطنيته و عن أي بشر أفضل منه ماديا


نعم لاقتسام الثروة و التعلم و القانون فوق الجميع و سنرى الحال و خير دليل تركيا سنغافورة كوريا الشمالية
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40 - روقية الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:46
ما يحز في قلبي ويقفز الى ذهني هي تلك الجمعيات التي تنادي ليل نهار وفي كل المنابر السمعية والبصرية الداخلية والعالمية بإلغاء عقوبة الإعدام. فماذا يستحق في نظرهم هؤلاء الوحوش ؟؟؟ حتى الاعدام رحمة في حقهم.
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41 - من شرق الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:47
واش نتوما نية ؟!!!!!! ما يصدق هادشي غير نية!
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42 - donkichotte الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:47
قتلتو زوج بنات وهاكدا نصرتم الإسلام وستدخلون الجنة وستتزوجون الحور العين والله لا شميتو ريحتها ،لست أنا القائل وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
« مــــــن قــتــل مــعــاهدا لــــم يـــرح رائــــحـــــة الجــــنـــــــــة»
سؤالي رغم معركة خيبر مع اليهود و رغم ما فعلوه من أجل إيداء الرسول .كيف يموت رسول الإسلام محمد رسول الله وعلى ذمته دين ليهودي متمثلا في ذرعه الذي كان يحارب به
و أخيرا روى البخاري (1356) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: " كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِه ِ، فَقَالَ لَهُ: (أَسْلِمْ)، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: (الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ) .
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43 - Aziz Csnada الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:48
سؤال لماذا الامن المغربي ينتظر حتى تفع الكارثة ويتحرك بهده السرغة. المئات من المجرمين يتجولون يوميا في الشوارع ويههددون المواطنيين بالسيوف ولا حياة لمن تنادي... من هنا يجب البدء من هنا يتطور المجرمون عندما يتجولون بحرية من هنا تكبر افكارهم الاجرامية...
يجب على الامن ان يقوم بعمله. المواطن اصبح غير امن في بيته وفي الشارع
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44 - Karim holanda الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:49
نستنكر هذه العملية الاجرمية باشد العبارات ونطالب باعدام المجرمين ونتضامن مع اسر الضحايا انالله وانا اليه راجعون
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45 - جام مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:50
الإجرام في كل مكان . الأحياء الشعبية و الراقية و الطرق السيارة و حتى أعلى قمم الجبال.
اين هو الأمن الذي يتبجح به المسؤولين المغاربة.
الواحد اشهد قبل ما يفيق.
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46 - Samir r الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:51
البلاد ومنذ القرن السابع ميلادي ليست بخير
هذا باختصار شديد.
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47 - فريد تك الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:53
الاعدام لا يكفي لهولاي المجرمين ويستحقون مختلف اشكال العذاب في الدنيا قبل الاخرة.
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48 - ملاحظ الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:55
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الوحشية في أكبر تجلياتها حتى الحيوان لا يقدر أن يقتل من هو من فصيلته بتلك الوحشية. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أتمنى أن يغفر الله لهما ويدخلهما جنته إنه عليم بدات الصدور.
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49 - مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:01
رد على الشخص :مسلم سابقا.لاعلاقة للدين بالارهاب و الجراءم،و انت مريض مرض نفسي لن ترتاح و انت مسلم او على دين اخر او حتى ملحد.عليك زيارة طببب psychosociologue
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50 - Ahmed الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:02
لا مكان لهؤلاء القتلة بيننا. طهروا البلاد منهم وممن يقف وراءهم بلا رحمة ولا شفقة وجففوا منابع الإرهاب أينما وجدت. إن مثل هذه الأفعال لا تبعث على الإطمئنان مع كامل الأسف. أنحني إجلالا واحتراما لعائلتي الضحيتين ألبريئتين.
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51 - Sifaw amazigh الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:03
الارهاب لن ينتهي باعتقال اولائك الاشرار فالفكر الداعشي اخترق صفوف المغاربة وأخد يستشري بشكل مخيف لذا نتمى أن تقوم الجهات الامنية المختصة بشن حملة واسعة النطاق لاعتقال حملة الفكر الداعشي واحدا تلو الآخر وانزال اقصى العقوبات بحقهم ومحاربة الفكر الداعشي التخريبي الهدام ولو تدرجيا حتى ترتاح الانسانية من شره
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52 - أبو أيمن و زياد الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:08
قال تعالى ( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه ) . لقد اقشعر جلدي و تملكني غضب شديد و أنا أشاهد الشريط على أحد المواقع . يجب تطبيق أقسى العقوبات في حق هؤلاء القتلة . نحن آسفون للإنسانية عما حصل . جريمة لا تغتفر أبدا في حق آدميين عزل أبرياء .
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