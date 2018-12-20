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الرئيسية | حوادث | فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش"

فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش"

فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش"
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:50

كشف رومان كايلت، باحث فرنسي في الحركات الإسلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المغاربة المتورطين في جريمة قتل السائحتين سبق أن بايعوا زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي.

ونشر حساب على موقع "تويتر" يدعى "Wikidawla" فيديو يظهر أربعة أشخاص يبايعون تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إن "الشريط الحصري يتعلق بالأشخاص الذين قتلوا السائحتين في المغرب".

وردد أحدهم، في شريط الفيديو، آيات قرآنية تدعو إلى قتل الكفار والمشركين، قائلا: "إننا نقول لخليفة المسلمين إن له جنودا في المغرب الأقصى لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وإنهم ماضون لنصرة دين الله".

وقال صاحب الحساب "ويكي دولة"، في تصريح لهسبريس، إن تسجيل الفيديو كان قبل تنفيذ جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، وأضاف أن "منفذي العملية قاموا بذلك نصرة لإخوانهم في منطقة الهجين بسوريا".

وكان الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعلن أنه في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، ألقي القبض على أحد المشتبه بهم، الذي ينتمي إلى جماعة متطرفة.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل في منطقة الحوز، تمكن، بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح بلاغ للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (90)

1 - جبلي ابن الجبل الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:01
الغريب في الأمر كيفاش تسرب فيديو قطع رأس سائحتين أجنبيتين قبل إلقاء القبض على المتهمين ؟؟ من سرب الفيديو و كيف حصل عليه ؟؟ كدبالي مسرحية مطبوخة على الصعيد العالمي و ليس المحلي
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230
2 - أحمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:04
كاين شي ناس غيتجبدلهوم الودنين بسباب هاد الفيديو..كيف لم يتم القبض عليهم مباشرة بعد نشرهم لهذا الشريط؟ وهل هذه أول مرة تطلع في السلطات عليه؟؟؟
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166
3 - ياسين الفكيكي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:04
رحم الله الضحيتين وكان في عون اهاليهم.و رسالتي للمعلقين الذين سيقولون ان هؤلاء لا يمثلون الاسلام إذا كنتم تؤمنون بقتل المرتد وقطع يد السارق ورجم الزاني وسبي النساء والجزية وقتل كل مخالف والاكراه على المعتقد وتغليف النساء ناقصات العقل والدين في خيمة سوداء مخافة الافتتان بهن وبمعانقة الحور العين جزاء قتل الكافرين ...فما مشكلتكم مع داعش اذن؟ أ وليس هذا ما تقوم به داعش أي تطبق حرفيا تشريعات ونصوص كتب الفقه والتراث والتي هي نفس التشريعات والنصوص التي تؤمنون بها؟ وبالتالي فمن الواضح ان مشكلتكم الوحيدة مع داعش هي انها فضحت شريعتكم وكيف يتم تطبيقها. أي بخلاصة داعش هي منظومتكم الفقهية والتراثية والتشريعية التي اخترعها فقهاء العصر العباسي ونسبوها لدين الله عز وجل دين الرحمة والإنسانية والامن والسلام وحولوه الى ماركة مسجلة تحمل علامة الايزو والجودة في الإرهاب والقتل والتدمير والتكفير والرجعية والتخدير. فأرجوكم كفى نفاقا وتوقفوا عن تكرار لازمة انهم لا يمثلون الإسلام لأنهم فعلا لا يمثلون اسلام الله عز وجل ولكنهم بكل تأكيد يمثلون اسلامكم اسلام الإرهاب وسفك الدماء الذي ضجت منه البشرية
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-249
4 - karim الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:04
La peine de mort s’il vous plaît
Et rien que la peine de mort
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164
5 - غيور على وطنه الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:07
الإعدام تم الإعدام تم الإعدام للحيوانات الناطقة المتوحشة سماهم في وجوههم الشريرة قمة الجهل و الغباء يقتلون من أجل حور العين
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194
6 - البرنس الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:07
مغربي عمري 35 سنة، تركت الاسلام منذ 10 سنوات فهل تقبلونني بينكم ؟ سأتابع تعليقي لأرى ان كان الدعشوش الصغير لازال يقطن عقولنا
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-523
7 - safir الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:07
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ،ديننا الحنيف بريء من امثال هؤلاء القتلة المجرمين الذين يشوهون صورة الاسلام والمسلمين، حسبنا الله ونعم الوكيل
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215
8 - ali الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:08
يجب توجبه ضربات جديدة ومؤلمة للدواحش.
يجب تصفية كل داعشي وعدم محاكمتخ وسجنه لان ذلك يكلف الدولة اموال وجهد يضيع هباء منثورا.

يجب ارهاب الدواعش لانه الحل الوحيد لردعهم
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94
9 - بوحاطي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:08
يا ربي السلامة على وجوه هادو هما ليبغاو يعزو الاسلام و بهاد الافعال المسلم الحقيقي من سلم الناس من لسانه و يده
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88
10 - ضد الارهاب الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:09
يجب أن يلقوا القبض على جميع عناصر هده الخلية الارهابية أكيد يوجد أشخاص أخرون معهم ، الله يحفظ جميع الناس من شر هؤلاء السفاحين أما الاسلام بزاااااف عليهم.
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82
11 - عبد اللّٰه الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:10
السلام عليكم هنا فين كاندوخو كايقوليك راه كان فيديو فيه هاد العناصر كيبايعو
و علاش ماديكلاريوش هاد الشيئ قبل ماتوقع الواقعة
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39
12 - الدكالي ع الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:10
هد الكفار المجرمون لا دين لهم الاسلام لم و لم يامر بقتل الابرياء يجب اعدامهم
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42
13 - هشام الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:10
بعد الذي حدث اظن انه ينبغي للتو اعادة التفكير في سياسة امنية جديدة . ميزانية محترمةتضمن المزيد من الموارد البشرية المؤهلة . اعادة انتشار رجال الامن في اماكن يحتمل وقوع ذلك فيها و لم لا الاستعانة بغير رجال الامن في اطار التعاقد .
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54
14 - محمد سعيد KSA الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:10
السلام عليكم

سيأتي اليوم الذي يكتشف فيه المغرب بأن المقاطعة التي قامت بها أربعة دول عربية لقطر كانت لها مبراراتها، ربما سيمر وقت طويل ليعرف المغاربة كيفية نشوء مثل هذه الجماعات الإرهابية وكيف تمول من قبل الحليف الذي يمثل أنه الحمل الوديع مع أنه فمنذ أقل من عام فقط أيد هذا الحليف القطري الموقف الإيراني من الصحراء المغربية والأيام بيننا.
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-117
15 - sarah الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:11
Nos pensées vont aux victimes et a leurs familles
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38
16 - بلغوتي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:11
الاعدام تم الاعدام لا للارهاب في بلدنا المغرب الحميم
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47
17 - mehdi الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:12
سواء سولت لهم أنفسهم،سواء باعوا لجهات خارجية،السؤال:أشنو غيقولوا قدام الله؟ياااااربي تاخظ فيكم الحق بصح كيف شوهتوا كلمة الله(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)وشوهتوا هاذ الدين.غير الله لي قادر غليكم يااااااااااربي
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31
18 - ملاحظ مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:13
الآن فهمت لماذا السيسي زج بتلك النماذج للسجن وحكم على بعضهم بالإعدام...
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27
19 - تبا لكم الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:13
هادو لي تيحكمو على الناس بالاعدام باسم الدين علاش مايتعدموش علاش يتحبسو عشرين و ثلاتين عام واكلين شاربين ناعسين.العدل هو تسلب منهم حياتهم كيف سلبوها لواحد أخر من غير هادشي راه ماغاديش يتردعو.شوهو بالدين و بالبلاد و داكشي لي كايتبنا فسنوات تايجي واحد راسو خاوي تيريبو.لبنات لي تقتلو بالغدر المستوى ديالهم جامعي هادو الى قلبنا غادي نلقاو لمخير فيهم واصل الاعدادي.الله يعفو علينا من هاد الاشكال والله يحمي هاد لبلاد من كل شر
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39
20 - med naji الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:17
مواطنون مغاربة يتمكنون من إلقاء قبض على المجرمين الثلاثة بداخل حافلة للركاب عوض اقافهم من الأمن المغربي...فهل سيكافء السيد وزير الداخلية المواطنين الذين أبانوا عن شجاعتهم و بسالتهم حتى تعم المواطنة جميع المغاربة
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27
21 - Rachid الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:17
السؤال :اين هي هده الجماعة المتطرفة ولمادا لم يتم محاصرتها ونسفها
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19
22 - mohamed tetouani الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:18
في البداية قالوا ان المتهمين بالقتل ربما من المتشردين
ثم ظهرت فرضية العمل الارهابي
ثم ظهر شريط فيديو لعملية القتل
القاء القبض على القتلة المفترضين
فيديو اخر يشير الى انتمائهم لتنظيم داعش ومبايعتهم للبغدادي
يبدو ان العملية تتجه نحو الغموض اكثر منه الى الوضوح
الايام المقبلة كفيلة بالوصول الى حقائق اخرى
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28
23 - اسكندر الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:19
السرطان واضح، على الدولة تحمل مسؤوليتها في مواجه الخطاب الديني المنتشر في كل مكان و الحد منه ،و دعم المفكرين و التنويريين ،المقاربة الأمنية لا تكفي وجب تغيير المناهج الدراسيه الدينية باخرى ثقافية و أخلاقية وطنية ،و معاقبة كل من ينشر خطاب ديني للعامة فيه اي تحريض على العنف ،الموضوع أصبح خطير جدا و الشعب مغربي أصبح تحت تخدير الافيون من المتعلم الى غير المتعلم
انشري يا هسبريس لو كنت حرة
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21
24 - ادم الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:20
اكره حاجة عندي هما الارهابيين دمرهم الله و صحاب التعليقات ديال المؤامرة العالمية الله يهديهم ..
وعلاش كدا كدا .. و كيفاش كدا قبل كدا ..
باااز

الله يرحم الضحيتين
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18
25 - محقق مكناس الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:23
سلام يأسفني ان تقاع هذه جريمة باشعة و التي تمتاز بي طباع سياسي محظ مو طبع إرهابي لضزب إسلام في المغرب بل ضرب مصالح اجنبية وتهديد مغربي لي لذوائر سياسية اوروبية و ذولية ونحن اصلا لا نعلم لحد الان من هوا مفجر مقهى اركانة في مزاكش و فنذق فراح في الذربيضاء من هو جهاز القائم علي هذه مخالفات وخروقات ولصالح مان يشتغل اما عن قتل ونحر إحدى سائتحتين فا والله حرام علي من خطط و من نفذ حسبي الله ونعمة وكيل ودعا و طني
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-3
26 - مافاهم والو الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:24
ما تنتظر من جيل يردد امام العالم وفي المدرجات وبصوت واحد وعال فبلادي ظلموني..الم تستوعب الحكومة بعد ان الامية والحال الاجتماعي المزري هو سبب الكراهية والتطرف والارهاب الم يحن الوقت بعد لاصلاح التعليم اصلاحا حقيقيا تكون معه الدراسة الزامية واجبارية على غرار التجنيد الاجباري قد اجزم ان هناك خلايا نائمة نوم الدئب تنتظر الفرصة المواتية ونحن عنها غافلون يجب احدات شرطة سياحية تقوم بدورها في المناطق السياحية النائية بدلا من نشر عناصر شرطة الزي بالشوارع الكبرى و تسخير الشرطة السياحية لتامين كبريات الفنادق بالمدن الكبرى مهمتها احتساء المشروبات الكحولية والتجول بين الحانات..15 عنصرا امنيا بسيارات رباعية ودوام كامل كافية لتامين كل تلك المناطق ورصد المشتبه بهم
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14
27 - sohail الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:24
اذا كانت فعلا لدى الدولة المغربية النية في الحد من مثل هذه الجريمة عليها الحكم على المجرمين في الساحة العمومية بالاعدام امام الملأ لحفظ ماء وجه الشعب المغربي امام الشعوب التي تؤمن بحق الحياة للانسان ولانصاف عائلتي الضحيتين ولتفادي هدم كل ما بناه المغرب سياسيا واقتصاديا
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13
28 - محمد الزموري الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:25
إلى البرنس تركت الإسلام اوتركك هذا شأنك والإسلام بريء مما يفعله هؤلاء القتلة الكافرون الإسلام يحرم قتل النفس ويدعو إلى التعايش والسلم ونبذ العنف والكراهية.
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36
29 - باعمراني الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:26
فيديو يظهر فيها القتلة الإسلاميين وهم يبدون ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي...لا شئ جديد نفس الأحداث والصور وطريقة القتل وقطع الرؤوس تتكرر في جميع البلدان التي يتواجد فيها المسلمون ..الإسلام أصبح يخيف البشرية ...يجب إصلاح الاسلام و إعادة قراءة النصوص ومعالجتها .
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-7
30 - From oslo الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:28
عقلية جد صلبة ومختلفة.
هل أوجب علينا الإسلام قتل لا مسلم يااعداء الله؟
ألم تقل الآية الكريمة :إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،أن أكرمكم عند الله اتقاكم.
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8
31 - مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:28
الاعدام لهؤلاء المجرمين و امام الملا ليكون عبرة لكل من يريد ان يشوه سمعة هدا البلد الامن و الذي يؤمن بدين التسامح و استقبال الراي المخالف .نعم المغرب المضياف و المعروف بالكرم .اهلا و مرحبا لسياحنا الاجانب نحن ننعم بالاستقرار و الامن تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله و حفظه.
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6
32 - القذارات الفكرية و الخرافية الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:29
المسلمون لا يقبلون بشخص مرتد و يؤمنون بانه يجب ان يطبق عليه الحد و اذا افطر احد في رمضان قد يتم تعنيفه و ربما قتله ... وكتب السلفيين المشارقة تباع بشكل عادي و قنواتهم الطائفية الارهابية تبث 24 ساعة في اليوم ..كل هذا و البعض لا زال يتساءل من اين اتي هذا التطرف و الارهاب ..
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12
33 - نفس الملاحظة الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:29
سؤال المطروح،شكون لنشر الفيديو؟!!!وكيفاش الفيديوا تسرب بهاد السرعة قبل القاء القبض على المتهمين؟
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7
34 - المهدي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:30
أتمنى ان يطّلع قسم الاعلام والصحافة بسفارتي النرويج والدانمارك بالرباط على تعليقات المواطنين وإدانتهم الشديدة على وسائل التواصل وينقلوها لبلدهم حتى يعرف الجميع ان المغاربة يتبرؤون من هؤلاء المجرمين القتلة وأن تعمد السلطات الى إقامة نصب تذكاري رمزي مكان خيمة الضحيتين للتأكيد على أننا شعب مسالم وأننا أيضاً ضحايا هؤلاء الإرهابيين الذين لم ولن يفلحوا في هدم الحضارة وترويع كل محب للحياة وأن يعتبر كل مغربي نفسه مسؤولاً عن سلامة البلد وأن يبلغ دون تردد عن أي تحرك مشبوه .. أنا شخصياً لن أتردد في ابلاغ السلطات عن أي ميكروب يتربص بالبلد وإن أرادوا أن يسمٌوني برگاگ أقول لهم : نعم فهادي أنا فايت بركاك لهيه وشيخ البركاكة گاع ولعنكم الله الى يوم الدين ..
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11
35 - Oujdi الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:30
الئ تعليق رقم 6
حتئ واحد ماأجبرك تكون مسلم ولاأحد يرغمك علئ شيء
المهم انك تعيش ازمة نفسية رهيبة لن جدك راحتك والله ثم والله انت تعيش اسوأ ايام حياتك
والله غني عن الحامدين
هسبريس انشري من فضلك
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5
36 - karil الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:31
هؤلاء المجرمين يعيشون بأجسادهم في المغرب لكن و جدانهم في مكان آخر ، لماذا يستوردون نمط تدين وهابي عنيف مختلف تماما على التدين المغربي الأشعري المعتدل ؟ أتمنى أن يستعيد علماء المغرب المبادرة و أن يقفوا في وجه هذا الاستلاب
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8
37 - مغربية الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:31
لا حول ولا قوة الا بالله ! المغرب بريء من هؤلاء السفاحين .والمغاربة كافة شعب مسالم ومضياف ويقبل الاخر والتعايش مع كل الاجناس والديانات .ولا يرضى بتاتا بهذه الهمجية والوحشية .يجب ان تطبق في حق هؤلاء الوحوش اقصى العقوبات
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5
38 - إليك ياسين الفكيكي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:33
أخي أطلب منك تعلم الدين بفهم الكتاب والسنة النبوية الشريفة. اما ما كتبته في تعليقك فهو "شلاضة" تريد بها باطلا
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0
39 - Sen fen الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:34
قال المتحدث ان فيديو المبايعة بث على موقع تويتر. إذن فين كانو رجال السي الخيام لما نشر هاد الڤيديو و أنتم المعروف عنكم أنكم تلقون القبض على الارهابيين قبل حتى تفكيرهم في قيام بعمل ما؟
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12
40 - Casa tumlilt الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:35
هذا ليس إجرام احترافي أو خطأ، بل إجرام اخد طاقته من خطابات فقهاء الدولة التي تعتمد على سياسة التكليخ و التعريب والأسلمة العمياء. الدولة تتحمل كل المسؤولية لانها لا تريد مواطن بثقافة إنسانية كونية متنورة بل سياسة أن كل من ليس عربي مسلم فهو كافر يستخف بحياته وعرضه تماما كما كان يفعل الغزات في زمن الخلافة و قبلها. هذه الثقافة مازالت تزرع عبر الخطابات الدينية المغرضة و تستفيد منها الدولة لأنها تسكت الحقوقيين المتنورين الديمقراطيين المناضلين ضد التسلط والفساد الذي يختبؤ وراء الدين وتقديس الأشخاص والطاعة العمياء لالسلطة. وهذا لايمكن أن يستمر إلا ببقاء الشعب على ثقافة الطقوس و القصص الخرافية بعيدا عن التنوير والعقل والمنطق وطرح السؤال و الاندماج في الثقافة الكونية الديموقراطية المبنية على التدريس العلماني العقلاني الحر والمبدع.
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6
41 - Wahab الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:36
هل نصره دين الله بالقتل وترويع الامنين .. اقسم بجلال الله اذا كان هذا الكلام صحيحا بأنهم يزعمون ان النصر هو ترويع وقتل العزل فهذا دليل علي انهم جهلاء لايفقهون اي شي عن ديننا الحنيف.. ماذا فعلتا هاتان البريئتان ؟ الم يعلم هؤلاء السفله ان حبيب الخلق سيدنا محمد نهي عن ايزاء الزمي والطفل والنساء والكهل, بل نهي عن قطع شجره وعن اي فساد..لكن هادو فسدو في الارض وروعوا الامنين وأساءو للدين الطاهر النقي من هذه الشرزمه التي تحسب علي المسلمين. مأرايناه في الفيديوا لايصدق .. والله مصدووم ... قتل ب دم بارد
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2
42 - غير داوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:37
نعم رايت فيديو في تويتر مبايعة مجرم بغدادي صراحة يجب معاقبة الشرطة القضائية في هده تغرة أمنية استغلها مجرميون
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7
43 - youssef الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:38
من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا هذا هو ديننا الحنيف يتمثل فيه الإيحاء والتعايش . مع الإشارة هذه حكومة الكوارث
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2
44 - تعليق الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:38
هاؤلاء لايمثلون الإسلام وهده الأفعال قد تروق للبعد لدوافع سياسية
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-6
45 - مغربي لاديني الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:39
الى 1 جبلي

حشومة وعار باقي كاتروجو للمسرحيات والمؤامرات

هناك عدة احتمالات لسؤالك .. كيفاش...

احتمال :
صورو جريمتهم لثوتيقها والافتخار بها وارسلو الفيديو عبر الواتساب لواحد من العصابة او الجماعة للتباهي ولكي ترضى عنهم داعش, والاخرين هم من نشروو الفيديو . العملية تحتاج اقل من دقيقة.. فكرو شوية يا هاذ القوم

هذا الغباء والترويج للمؤامرات وخلقكم لعدو وهمي يتامر عليكم هو من احد العوامل التي ادت الى انتشار ثقافة الكراهية والبغضاء
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9
46 - سني لا وهابي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:39
تحصيل حاصل للفكر الوهابي الابن تيمي التكفيري الإجرامي العفن
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5
47 - قايد راسو الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:40
تحية طيبة للاجهزة الامنية.
اين هي الجمعيات الجبانة التي تنادي بإلغاء عقوبة الاعدام؟ هيا أخرجوا يا ذئاب في صورة إنسان!
سوف تخرج احدى الجمعيات للدفاع عن حقوق القتلة، وستخرج جمعية اخرى تنادي بعكس الجمعية الاولى، وما على القضاء الا ان ينتظر من هي التي ستنتصر لينظر في الحادثة ....
والدة احدى الضحيتين قالت إن المغرب يعيش في فوضى!!!!
سؤال للمواطنين المغاربة كانوا مسؤولين او رعايا: ما هو تنقيطكم لأم الضحية؟ اسألوا قلوبكم واعترفوا بأحوالكم. لولا الشرطة والدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة لكانت النساء تغتصب امام اولادهن وازواجهن.
المطلوب من الجهاز الامني مزيدا من الصرامة والضغط على المجرمين حيثما وجدوا، لاتكترثوا لآراء الجمعيات المسترزقة، والمطلوب من المشرع ان يضاعف العقوبات ، والمطلوب إدراج الاعمال الشاقة في العقوبات.
التقدير والاجلال للأمن والدرك والجيش والقوات المساعدة.
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5
48 - abdellah 44 الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:40
بداية أدين هذا الفعل الاجرامي المحرم في الاسلام بكل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة وأعلم أن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده ونيابة عن المغاربة أتقدم بالتعازي الى عائلة الفتاتين
لكن أتساءل كيف يمكن لهذا النوع من الوحوش أن تتواجد بيننا وهي تستمد فكرها الارهابي المقيت من الخارج ومن مراكز لم تعد خافية على أحد وتخدم مصالح واضحة لا يراها الا الأعمى
لماذا يتم استهداف النساء دون الرجال وبذالك الشكل الوحشي
لماذا مراكش وعلى بعد أيام من رأس السنة الميلادية
يبدوا أن المستهدف الحقيقي هو المغرب وأمن المغرب والسياحة المغربية وسمعة المغاربة كشعب متسامح مضياف يتقبل الأخر
أخيرا تحية تقدير واجلال للأمن المغربي الساهر على أمن ها البلد الذين استطاعوا القبض على الوحوش في وقت قياسي والذين سينالون جزاء أفعالهم النكراء والبلهاء
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-1
49 - امزال الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:43
رحم الله الضحيتين لم اخجل يوما من جنسيتي وديانتي مثلما اخجل الآن الجهل انتشر في المجتمعات الإسلامية
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50 - واشين الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:43
الغريب هو كيف افلت هؤولاء من قبضة رجال الخيام لأنهم واضح ان لهم علاقة بالتنظيم الإرهابي داعش.. المزيد من الحيطة والحذر ومراقبة المناطق النائية
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5
51 - ولد علي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:44
ضروري ولازم الحكم بالاعدام على هؤلاء المجرمون انهم وحوش وليس هناك حلا آخر غير الأعدام نعم الاعدام
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6
52 - slaxos الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:44
الى 3 - ياسين الفكيكي
كذلك في نصوص الانجيل و التوراث هناك ما ذكرته عن القران
المشكلة ليست في الكتب السماوية و انما في من يؤولها على مزاجه
يجب ان ننبذ العنف و كراهية الاخر سواء اكان مسلما نصرانيا يهوديا ....
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8
53 - ديما مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:48
حسب تناقل الاخبار والمعطيات...والله اعلم...م
رميطة عالمية الطبخ....مطبوخة في المطبخ العالمي المعروف...حفض الله مغربنا...او ديما مسلمين
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54 - عشماوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:49
بأي ذنب قتلت ؟؟
سؤال ثقيل يطرحه كتاب الله العزيز
هل يستطيع هؤلاء المتحجرة عقولهم الإجابة عنه؟
لا أظن ذلك .....
الإعدام للقتله.
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55 - رأي آخر الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:50
داعش تطبق الإسلام حرفيا وإذا كانت بلادنا تفتخر بإسلام منفتح ومعتدل فهي واهمة أو تريد إيهام جهة ما.
الإسلام دستور أنشأ منذ 14 قرنا ولم يتم ذلك بالإجماع بل على رأس ألاف الرؤوس والجثث...
نحن على مشارف 2019 وعلينا أن نقطع مع تعليم الدين في المدارس بل يجب تدريس نظرية التطور وباللغة الإنجليزية. أما من يريدون إرتياد مدارس دينية فيجب عليهم البحث عنها في أماكن خاصة معلومة للدولة ومقيدة بقيود صارمة.
إذا كان الحكم هو ترك الشعب يعتنق خرافات أجداده فهو إستغلال لسذاجة الناس . الحكم هو الجرأة المناسبة في الوقت المناسب.
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56 - من تخوم الريف الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:51
مهما كانت الظروف و مهما كانت المعتقدات لا يحق لأي كان أن يسلب الآخر حقه في الحياة. بهذه الطريقة الداعشية فإن الله العظيم (و أستغفره على ما سأقوله) لن يكون له شغل يوم القيامة، هؤلاء الإرهابيون يقومون الآن في دار الدنيا بمحاسبة الناس فماذا عسى الله فاعله يوم القيامة؟ فعلا هم حمقى و فهموا دينهم خطأ، هنا هولنديون أسلموا و هم الآن أفضل منا في كل شيء، لم يجبروا على اعتناق الإسلام و لم يضع أحد خنجرا على قفاهم، فقط آمنوا بهذا الدين و تقبلوه طوعا.
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3
57 - محمد م الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:51
إما أن يكون جهل بالدين أو عمل مدبر لقد عاش النصارى واليهود في حكم الإسلام ولم نرى مثل هده الأفعال الوحشية
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-4
58 - هشام الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:52
يجب التعامل بصرامة مع المجرمين يعني الاعدام ثم الاعدام ولا غير والعبرة لمن يريد ان يعتبر
ثم تغطية هده الاماكن االبعيدة بدوريات امنية
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59 - خبر كان الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:54
هناك ذياب ناءمة نسبيا تتجول في مناطق سياحية تنتظر الفريسة وتراقبها الى ان تحين الفرصة وتظفر بالفريسة بشتى أدوات القتل . هذه الذئاب ليس لها قلب ولا المشاعر ، غريزتها هي تفنن في القتل البشع.
الأمن والمخابرات تحاول بشتى الطرق القضاء عليها.
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60 - مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:00
كما يوجد يمين متطرف يوجد مسلمون متطرفون نتمنا أن يزول هده الجراثم الجاهلة بالدين
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61 - احمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:00
لماذا يتم دائما إقحام الاسلام في مثل هذه الجرائم والاسلام بريء كل البراءة.
القتلة لا علاقة لهم بالاسلام ويلزمهم الاعدام قبل أي محاكمة.
في ما يخص ماقاله الباحث الفرنسي على أن المتورطين سبق لهم أن بايعوا الدولة الاسلامية فلماذا لا تتوفر DST على هذه الدلائل وتكون قد حاصرتهم قبل تنفيد الجريمة؟
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62 - لا للغباء الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:00
بعض التساؤلات واللايكات عليهم تدل على أن هذه الأمة مازال غايخرج فيها العجب، غباء لامثيل له!
تصوير فيديو وارساله لأي شخص يتم في خلال ثواني
باراكا من التساؤلات الغبية هذا هو حالكم

إذا كنتم جهلاء أغبياء، قومو بتصوير أي مشهد وأرسلوه عبر الانترنيت وسترون كيف يُرسل وينشر في خلال ثواني
وفرو تساؤلاتكم الغبية أووووفففف على بنادم اخخخخ زيدو كرهونا فيكم زيدو

الارهابين باينين ومن حرضهم باين والكتب التي يقرؤونها باينة والعالم بأسره عاف آشنو هو الدافع
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7
63 - jamal الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:02
الاسلام بريء من مثل هده الافعال ونحن براء من الافعال الارهابية التي تغزو البلد الحبيب
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64 - عبدالله الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:03
كون كنت المغرب كون وقفت وقفة ديال التعازي امام قنصلية الضحايا والله الى عار ، كيف مساكن غادين يحسو عاءلتهم منين غادي يشوفو هاداك الفيديو، تصورو معي واحد من عاءلتكم طرف من كبدتكم تذبح اما اعينكم والله تم والله الى هادشي تا يقطع القلب ، باز ليكم يا مغاربة تعيشون بين الذءاب الهمجية الله ياخد فيهم الحق. يجب عليكم تبليغ السلطات في كل من دخلكم فيه الشك في حومة وأي سويقة لأنني لاحظت المتاجر الصغار ديال الصناعة التقليدية والنجارة والعشابة أكثريتهم الحيتهم تا نوض الشوك في الشعر .
تعاونو جميعا على هاد الفيروس الفتاك ديال السلفية والخوانجية لي ما جابت غير الكبت والاجرام.
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65 - حاقد الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:03
ما جدوى المساعدات المالية الخارجية المقدمة للدولة من اجل محاربة الارهاب ان كان فاعلو الخير وناس تمحضيت هم من يرصد الشوائب ويفك الغاز الجرائم..الاحرى ان توجه الدولة تلك المساعدات للنهوض بالقطاع الاجتماعي واصلاح التعليم بدلا من تكليخ جيل الغد لغايات ضررها اكثر من نفعها
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66 - الغنوصي كاشف الغموض الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:03
أنظم إلى المتسائلين حول اللخبطة الحاصلة في مجريات العمل الإجرامي الشنيع عسانا نظفر برواية تحترم دكاء المغاربة المحايدين
القتل عمل سافل إجرامي و العدل مطلب كل أمة تنشد الإزدهار
لمادا انتشر الفيديو قبل القبض على الجناة
لمادا الصور للجناة ملتحين نشرت قبل معرفة من هم أصلا
لمادا جناة دباحون يتركون بطاقة تعريف حقيقية و لم ينسوا السيوف حتى في الحافلة
صاحب الفندق الدي حلت فيه الضحيتان أكد أن 3 شبان كانوا في انتظارهما بالخارج فمن هؤلاء 3 الدين أكد أنهم لا تظهر عليهم علامات الإجرام
لماد بالتحديد هدا التوقيت لمادا هاته المنطقة و لمادا نرويجية و دنماركية
الطريقة الداعشية تمر بالخطف أولا و بالتهديد ثانيا ثم الدبح بتصوير محترف ثالثا و هدا مالم يكن في الحالة المغربية
من يريد نشر البلبلة في الجنوب المغربي الآمن
من حقنا كبشر التساؤل حتى نجلي الحقيقة القضية أعمق من مجرد حدث إجرامي غادر هناك من يسوؤه جدا التطور الحقيقي للمغرب في عهد الملك محمد السادس و يرغب في تقويض كل الإنجازات بجر المغاربة لمعارك وهمية تستنزف الأموال بلا طائل
فكر قليلا و تجرد لا تنظر لجزء من صورة بل جمع الكل و احكم
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67 - Aboufaris الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:05
هذا باحث فرنسي له أن يقول ما وصل إليه بحثه واجتهاده.
على الأمن المغربي أن كان هناك فعلا امنا و على القضاء المغربي أن كان نزيها أن يقول كلمته
ويكشف الحقيقة كاملة.
المهم ما قام به الفاعل مهما كان : أمجرما او إرهابيا او مخابرتيا في حق العزل غير معقول.
اللهم احفظ البشرية جمعاء من هؤلاء المجرمين.
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68 - مجرد رأي الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:08
إبعاد التربية الدينية في المناهج المدرسة وتجهيل الناس بدينهم سينتج لنا جيل متشدد حيث ينقلب من جهل بالدين إلى متشدد
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69 - الزمر الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:09
السلآم، إذا كان هذا الخبر صحيح ،فلماذا السلطات الأمنية لمكافحة الإرهاب تخرج علينا كل مرة بأبناء عن تفكيك خلايا إجرامية أو إرهابية، أليس من المفروض أن تطلبوا الإستقالة من هذا المهام أو يتم إعفائهم من هذا المهمة الحساسة من طرف العاهل المغربي، أليس المسؤولية بالمحاسبة ، هل تبحتون فقط على الخلايا نائمة هنا وهناء وتراكم من هم مصحصحين
و يراقبون السائح الأجنبي أين رحل ورتحل،
هذه مهزلة و جريمة بكل المقاييس ، قال خلايا قال نائمة،
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70 - الواقعي الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:09
مول التعليق الاول.راه طبختو لينا راسنا بعقلية المؤامرة فكل شيء.زعما منطقتي الامور .راه هاذو دارو الجريمة بتنسيق مع داعش فالخارج و اكيد ملي صورو الفيديوهات كيرسلوهم مباشرة لمن ينسقون معه .و ظاعش هو لي نشر لفيديوهات باش يتبث انه هو من قام بالجريمة .ما تبقاش تأمن بالمؤامرة.راه التراث الديني فيه الذبح و قتل غير المسلمين.و هنا هو لب المشكل .الاسلام فيه مشكل خاص يتصحح و الا غادي يبقى يخرج لينا وحوش بحال هادو
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71 - Lafriss ahmed الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:11
Bjr
Peine de mort pour ces terroristes
Svp
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72 - متابع الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:12
اين هم معارضي الاعدام و التجنيد..هذه الجريمة تدخل في اطار لذئاب المنفردة يجب معاقبتهم بالاعدام البطيء ليذوقوا العذاب
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73 - maghribi qohhh الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:12
يجب مرجعة كل التعليقات الارهابية التي تشيد بالقتل كتعليق ليتيم وآخر لعمر الصنهاجي وغيرهم ومحاكمتهم على ما كتبوه..لأن هناك بعض السدج يروا في أصحاب التعليقات رسلا يجب تنفيد كلامهم ..الاعدام للقتلة الذين يستهدفون الوطن باقتصاده ورموزه..الاعدام لكل من يشيد بالارهاب مع محاسبة من يشكك في قضائنا المغربي..
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74 - جريء الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:14
الى جبلي بن الجبل، اقول، عادي ينشر الفيديو قبل القبض على الجناة. لمذا تريد التغطية على الارهابيين، اتمنى التحقيق معك انت، اننا نشك من انتماءك.
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75 - ERRIFI الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:14
المشکل الکبیر هو التقصیر وغیاب الامن فی المغرب فی الماضی کان المقدم هو رادار الحی او الدوار اما الیوم المقدم همه الوحید هو السمسارة فی البناء العشواٸ والشهادات اما الجهة المسٶولة لایهمها الامر لقد تخلطت العرارم وظهرت الجمعیات الفاسدة والدفاع عن کذبت القرن الدموقراطیة والحقوق والحریة ٫فی حیاة المرحوم الحسن الثانی سٶل من طرف صحافی اروبی عن الدیموقراطیة فاجابه المرحیم الدیموقراطیة هی انا املک الحسن کان یعرف المغرب
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76 - إيدلساني إدلسان الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:16
إن أكبر إهانة للقوانين هي سنها و عدم تطبيقها فالقانون يستمد قوته من تطبيقه و إلا فإنه يفقد قوته و يختل ميزان العدل و تفقد مؤسسة القضاء هيبته
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77 - مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:19
لصوص وقطاع طرق لاعلاقة لهم بالإسلام لولا يوجد دافع بإسم الدين لقتل نساء مستضعفين عزل فحكم الإسلام فهيم الإعدام
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78 - مواطن الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:20
لا أظن أن اللاديني يعيش أزمة نفسية إذا أصبح كذلك عن طريق القناعة، في حين أن المؤمن قد يعيش هذه الأزمة لأنه لم يؤمن إلا خوفا من عذاب القبر و عذاب جهنم وليس حبا في الله.
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79 - عبدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:21
Quelle barbarie. Tuer des femmes en les egorgeant. Quelle honte. Pourquoi détruire tout ce que les marocains ont bâtie depuis des dizaines d'année. Le châtiment doit être à la hauteur du crime
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80 - حديدان الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:22
للأسف الشديد الدولة المغربية خصصت عشرات الآلاف من القواة العمومية والدرك والشرطة لقمع الاحتجاجات السلمية التي لا تهدد أحدا.
لو تم استعمال تلك الآلاف من القواة لحماية أمن المدنيين لتم تجنيب الكثير من الجرائم البشعة.
إن ثقافة كراهية الاختلاف أنتجت أنتجت هذه الأورام السرطانية الخبيثة.
لو قامت الدولة بواجبها لما حصل كل هذا.
إن برامجنا التعليمية تنتج اجيالا تكره الآخر الذي يخالفها الرأي.
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81 - ولد حميدو الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:24
دبا غاديين يشوفو الفيديو ديال بصح بعد إلقاء القبض عليهم و اللي عندو شي ريحة معهم غاديين يعرفو البيعة كي دايرة و الفراجة فالديب احسن من الماكلة ديالو
تهلاو
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82 - فريد تك الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:25
داعش، القاعدة، بوكو حرام، الشيعة وباقي الجماعات الاسلامية المتطرفة كلهم شعازهم اللون الاسود (جهنم)، وحسب الكتب المقدسة الصهيونية هم بنو اسماعيل الذين سخرهم الله لاسراييل ويلعبون دور الجندي لتحقيق حلم اسراييل من الفرات الي النيل ولتحكم اسراييل العالم من القدس ثم من روما. الغريب في الامر عن هذه الجماعات الجهنمية هو انها اعشق ان تلبس من ثيابها السواد (الدربالة الكحلة) وتكفن فيها موتاها عكس ما روي عن النبي محمد (ص):
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض ; فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ،
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83 - rado الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:30
أقولها وأكررها أن غالبية العرب أشد كفرا ونفاقا وجهلا لا متيل له على الإطلاق. الناس يملؤون عقولهم بمختلف العلوم من رياضيات وفيزياء وكيمياء ووو ونحن نملاء دقوننا باللحية بمختلف الوانها ضانيين أنفسنا مسلمين بها، لا يمكن إطلاقا أن تفقه في دينك بقراءة القرآن الكريم لوحده، كمن يريد فتح محرك سيارة بمفتاح واحد، لا يمكن، يجب أن يكون لديك إلمام ببعض العلوم آنذاك أدرس دينك، أما العكس، فانتضر نتائج عكسية كما هو حال هولاء القتلة المجرميييين، يجب الفتك بهم ودلك برميهم للأسود الجائعة وأمام الملاء، م ن.
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84 - citoyen maghribi الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:31
TOUT VIENT DE L'EDUCATION, il y' a malheureusement un échec scolaire immense dans les milieux pauvres. Ces jeunes en échec scolaire sont des proies faciles pour les milieux intégristes pour les manipuler et les pousser à commettre des crimes abjects au nom de l'islam. Quand on voit un pays comme le Rwanda qui a vécu une guerre civile des plus graves en Afrique et qui actuellement possède l'un des meilleurs système éducatif au monde, on se demande pourquoi le Maroc et tous les pays musulmans n'arrivent pas!! l’hypocrisie de la religion est passée par là!!! r
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85 - nada الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:33
لا علاقة للدين مع هذا الفعل الإجرامي عليهم اللعنة الى يوم الدين!
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86 - kabir الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:34
C ‘est un acte barbare c’est la peine de mort
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87 - Abdo الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:41
الدين الحنيف الو سيط براء مما يفعل الناس
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88 - جلال الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:42
إذا نجح الأمن والمخابرات في إفشال 99 في مئة من العمليات الإرهابية وخلايا النائمة اكيد سوف تفلت تنجح العملية 1 في مئة لا توجد أي دولة في العالم حتى أكبر الدول تستطيع مواجهة والقضاء على الإرهاب الصفة الجذرية هذه العملية لا تعتبر شيء العملية بسيطة الغاية السلطات الأمنية افشلت الكوارث كبرى لو كانت نجحت قدرت كانت تودي بحياة آلاف الأشخاص هناك الخلية الإرهابية قبل السنوات خططت التفجير ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء في مباراة الدريبي تخيلوا مدى حجم الكارثة نجح هذا الهجوم عدد الضحايا الذي كانوا يسقطون تخيلوا مدى العقلية الإجرامية الدموية وصل إليه هؤلاء الأشخاص يهمهم المسلمين أو غير المسلمين يجدون نقطة الضعف يضربونك فيها أعتقد لو كانت فتاتين مسلمتان يتم قتلهم ذبحهم بنفس طريقة يقولون فتاتين مرتدين فاسقتين غير من خزيبعات الفكر المتطرف الداعشي اذا وجد دواعش الفرصة القتل والإجرام لن يتوانى على الاستغلالها لا يهم الضحايا كانوا المسلمون غير مسلمين توجيه ضربة الإعلامية دواعش يعشقون الإعلام وتسليط الأضواء عليهمالاجهزة الأمنية تقوم مجهودات الخرافية محاربة هؤلاء وحوش لكن الحل الأمني وحده لا يجدي
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89 - Brahim الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:47
هذه نتيجة تراخي السلطات مع السلفيين والوهابيين والمشرملين. سياتي يوم تقام فيه صلاة الجنازة على السياحة المغربية.
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90 - Fofo الخميس 20 دجنبر 2018 - 18:50
ضحكني لقاال تركت الاسلام بصحتك اسيدي اصلا الاسلام دين لا يجبر أحدا والله غني عنك وعن امتلاك مكتسواو حتى جناح بعوضة واللدي يقول راجعو التعليقات يعبر عن محدودية تفكير العلماني اللدي ي لا يؤمن بالاختلاف ادا اعترضت مع مصالحه
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