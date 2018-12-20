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كُتّاب وآراء
فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش"
كشف رومان كايلت، باحث فرنسي في الحركات الإسلامية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المغاربة المتورطين في جريمة قتل السائحتين سبق أن بايعوا زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي.
ونشر حساب على موقع "تويتر" يدعى "Wikidawla" فيديو يظهر أربعة أشخاص يبايعون تنظيم الدولة الإسلامية، وقال إن "الشريط الحصري يتعلق بالأشخاص الذين قتلوا السائحتين في المغرب".
وردد أحدهم، في شريط الفيديو، آيات قرآنية تدعو إلى قتل الكفار والمشركين، قائلا: "إننا نقول لخليفة المسلمين إن له جنودا في المغرب الأقصى لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وإنهم ماضون لنصرة دين الله".
وقال صاحب الحساب "ويكي دولة"، في تصريح لهسبريس، إن تسجيل الفيديو كان قبل تنفيذ جريمة مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، وأضاف أن "منفذي العملية قاموا بذلك نصرة لإخوانهم في منطقة الهجين بسوريا".
وكان الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعلن أنه في إطار الأبحاث الجارية حول مقتل السائحتين الأجنبيتين، ألقي القبض على أحد المشتبه بهم، الذي ينتمي إلى جماعة متطرفة.
وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه في إطار الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية مقتل سائحتين أجنبيتين بجماعة إمليل في منطقة الحوز، تمكن، بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.
وأوضح بلاغ للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، توصلت به هسبريس، أنه "تم توقيف المشتبه بهم في مدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة الذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث"
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (90)
Et rien que la peine de mort
يجب تصفية كل داعشي وعدم محاكمتخ وسجنه لان ذلك يكلف الدولة اموال وجهد يضيع هباء منثورا.
يجب ارهاب الدواعش لانه الحل الوحيد لردعهم
و علاش ماديكلاريوش هاد الشيئ قبل ماتوقع الواقعة
سيأتي اليوم الذي يكتشف فيه المغرب بأن المقاطعة التي قامت بها أربعة دول عربية لقطر كانت لها مبراراتها، ربما سيمر وقت طويل ليعرف المغاربة كيفية نشوء مثل هذه الجماعات الإرهابية وكيف تمول من قبل الحليف الذي يمثل أنه الحمل الوديع مع أنه فمنذ أقل من عام فقط أيد هذا الحليف القطري الموقف الإيراني من الصحراء المغربية والأيام بيننا.
ثم ظهرت فرضية العمل الارهابي
ثم ظهر شريط فيديو لعملية القتل
القاء القبض على القتلة المفترضين
فيديو اخر يشير الى انتمائهم لتنظيم داعش ومبايعتهم للبغدادي
يبدو ان العملية تتجه نحو الغموض اكثر منه الى الوضوح
الايام المقبلة كفيلة بالوصول الى حقائق اخرى
انشري يا هسبريس لو كنت حرة
وعلاش كدا كدا .. و كيفاش كدا قبل كدا ..
باااز
الله يرحم الضحيتين
هل أوجب علينا الإسلام قتل لا مسلم يااعداء الله؟
ألم تقل الآية الكريمة :إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا،أن أكرمكم عند الله اتقاكم.
حتئ واحد ماأجبرك تكون مسلم ولاأحد يرغمك علئ شيء
المهم انك تعيش ازمة نفسية رهيبة لن جدك راحتك والله ثم والله انت تعيش اسوأ ايام حياتك
والله غني عن الحامدين
هسبريس انشري من فضلك
حشومة وعار باقي كاتروجو للمسرحيات والمؤامرات
هناك عدة احتمالات لسؤالك .. كيفاش...
احتمال :
صورو جريمتهم لثوتيقها والافتخار بها وارسلو الفيديو عبر الواتساب لواحد من العصابة او الجماعة للتباهي ولكي ترضى عنهم داعش, والاخرين هم من نشروو الفيديو . العملية تحتاج اقل من دقيقة.. فكرو شوية يا هاذ القوم
هذا الغباء والترويج للمؤامرات وخلقكم لعدو وهمي يتامر عليكم هو من احد العوامل التي ادت الى انتشار ثقافة الكراهية والبغضاء
اين هي الجمعيات الجبانة التي تنادي بإلغاء عقوبة الاعدام؟ هيا أخرجوا يا ذئاب في صورة إنسان!
سوف تخرج احدى الجمعيات للدفاع عن حقوق القتلة، وستخرج جمعية اخرى تنادي بعكس الجمعية الاولى، وما على القضاء الا ان ينتظر من هي التي ستنتصر لينظر في الحادثة ....
والدة احدى الضحيتين قالت إن المغرب يعيش في فوضى!!!!
سؤال للمواطنين المغاربة كانوا مسؤولين او رعايا: ما هو تنقيطكم لأم الضحية؟ اسألوا قلوبكم واعترفوا بأحوالكم. لولا الشرطة والدرك الملكي والجيش والقوات المساعدة لكانت النساء تغتصب امام اولادهن وازواجهن.
المطلوب من الجهاز الامني مزيدا من الصرامة والضغط على المجرمين حيثما وجدوا، لاتكترثوا لآراء الجمعيات المسترزقة، والمطلوب من المشرع ان يضاعف العقوبات ، والمطلوب إدراج الاعمال الشاقة في العقوبات.
التقدير والاجلال للأمن والدرك والجيش والقوات المساعدة.
لكن أتساءل كيف يمكن لهذا النوع من الوحوش أن تتواجد بيننا وهي تستمد فكرها الارهابي المقيت من الخارج ومن مراكز لم تعد خافية على أحد وتخدم مصالح واضحة لا يراها الا الأعمى
لماذا يتم استهداف النساء دون الرجال وبذالك الشكل الوحشي
لماذا مراكش وعلى بعد أيام من رأس السنة الميلادية
يبدوا أن المستهدف الحقيقي هو المغرب وأمن المغرب والسياحة المغربية وسمعة المغاربة كشعب متسامح مضياف يتقبل الأخر
أخيرا تحية تقدير واجلال للأمن المغربي الساهر على أمن ها البلد الذين استطاعوا القبض على الوحوش في وقت قياسي والذين سينالون جزاء أفعالهم النكراء والبلهاء
كذلك في نصوص الانجيل و التوراث هناك ما ذكرته عن القران
المشكلة ليست في الكتب السماوية و انما في من يؤولها على مزاجه
يجب ان ننبذ العنف و كراهية الاخر سواء اكان مسلما نصرانيا يهوديا ....
رميطة عالمية الطبخ....مطبوخة في المطبخ العالمي المعروف...حفض الله مغربنا...او ديما مسلمين
سؤال ثقيل يطرحه كتاب الله العزيز
هل يستطيع هؤلاء المتحجرة عقولهم الإجابة عنه؟
لا أظن ذلك .....
الإعدام للقتله.
الإسلام دستور أنشأ منذ 14 قرنا ولم يتم ذلك بالإجماع بل على رأس ألاف الرؤوس والجثث...
نحن على مشارف 2019 وعلينا أن نقطع مع تعليم الدين في المدارس بل يجب تدريس نظرية التطور وباللغة الإنجليزية. أما من يريدون إرتياد مدارس دينية فيجب عليهم البحث عنها في أماكن خاصة معلومة للدولة ومقيدة بقيود صارمة.
إذا كان الحكم هو ترك الشعب يعتنق خرافات أجداده فهو إستغلال لسذاجة الناس . الحكم هو الجرأة المناسبة في الوقت المناسب.
ثم تغطية هده الاماكن االبعيدة بدوريات امنية
الأمن والمخابرات تحاول بشتى الطرق القضاء عليها.
القتلة لا علاقة لهم بالاسلام ويلزمهم الاعدام قبل أي محاكمة.
في ما يخص ماقاله الباحث الفرنسي على أن المتورطين سبق لهم أن بايعوا الدولة الاسلامية فلماذا لا تتوفر DST على هذه الدلائل وتكون قد حاصرتهم قبل تنفيد الجريمة؟
تصوير فيديو وارساله لأي شخص يتم في خلال ثواني
باراكا من التساؤلات الغبية هذا هو حالكم
إذا كنتم جهلاء أغبياء، قومو بتصوير أي مشهد وأرسلوه عبر الانترنيت وسترون كيف يُرسل وينشر في خلال ثواني
وفرو تساؤلاتكم الغبية أووووفففف على بنادم اخخخخ زيدو كرهونا فيكم زيدو
الارهابين باينين ومن حرضهم باين والكتب التي يقرؤونها باينة والعالم بأسره عاف آشنو هو الدافع
تعاونو جميعا على هاد الفيروس الفتاك ديال السلفية والخوانجية لي ما جابت غير الكبت والاجرام.
القتل عمل سافل إجرامي و العدل مطلب كل أمة تنشد الإزدهار
لمادا انتشر الفيديو قبل القبض على الجناة
لمادا الصور للجناة ملتحين نشرت قبل معرفة من هم أصلا
لمادا جناة دباحون يتركون بطاقة تعريف حقيقية و لم ينسوا السيوف حتى في الحافلة
صاحب الفندق الدي حلت فيه الضحيتان أكد أن 3 شبان كانوا في انتظارهما بالخارج فمن هؤلاء 3 الدين أكد أنهم لا تظهر عليهم علامات الإجرام
لماد بالتحديد هدا التوقيت لمادا هاته المنطقة و لمادا نرويجية و دنماركية
الطريقة الداعشية تمر بالخطف أولا و بالتهديد ثانيا ثم الدبح بتصوير محترف ثالثا و هدا مالم يكن في الحالة المغربية
من يريد نشر البلبلة في الجنوب المغربي الآمن
من حقنا كبشر التساؤل حتى نجلي الحقيقة القضية أعمق من مجرد حدث إجرامي غادر هناك من يسوؤه جدا التطور الحقيقي للمغرب في عهد الملك محمد السادس و يرغب في تقويض كل الإنجازات بجر المغاربة لمعارك وهمية تستنزف الأموال بلا طائل
فكر قليلا و تجرد لا تنظر لجزء من صورة بل جمع الكل و احكم
على الأمن المغربي أن كان هناك فعلا امنا و على القضاء المغربي أن كان نزيها أن يقول كلمته
ويكشف الحقيقة كاملة.
المهم ما قام به الفاعل مهما كان : أمجرما او إرهابيا او مخابرتيا في حق العزل غير معقول.
اللهم احفظ البشرية جمعاء من هؤلاء المجرمين.
و يراقبون السائح الأجنبي أين رحل ورتحل،
هذه مهزلة و جريمة بكل المقاييس ، قال خلايا قال نائمة،
Peine de mort pour ces terroristes
Svp
لو تم استعمال تلك الآلاف من القواة لحماية أمن المدنيين لتم تجنيب الكثير من الجرائم البشعة.
إن ثقافة كراهية الاختلاف أنتجت أنتجت هذه الأورام السرطانية الخبيثة.
لو قامت الدولة بواجبها لما حصل كل هذا.
إن برامجنا التعليمية تنتج اجيالا تكره الآخر الذي يخالفها الرأي.
تهلاو
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض ; فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتاكم ،