محاولة تهريب كوكايين توقف عشرينيا من مليلية‎

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بالمعبر الحدودي "باريوشينو"، من توقيف شخص، في الـ 20 من عمره، حاول إدخال كمية من الكوكايين إلى مدينة الناظور.

إخضاع الشاب المعني للتفتيش، بعد ارتياب جمركيين في أمره، مكنهم من حجز 300 غرام من مخدر الكوكايين المعد للترويج.

وقد جرى وضع الموقوف، الحامل للجنسية الإسبانية، رهن تدابير الحراسة النظرية مباشرة بعد تسليمه إلى عناصر الشرطة القضائية بالناظور، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.