الأمن يفتش منزل متورط في "جريمة شمهروش"

إبراهيم مغراوي من مراكش

أحضر فريق أمني، بعد عصر اليوم الخميس، عنصرا من المجموعة المشتبه في ارتكابها جريمة قتل الطالبتين الإسكندنافيتين إلى مدينة مراكش بعدما أوقفه بمدينة أسفي، وفق مصادر هسبريس.

وأخذت العناصر الأمنية الموقوف إلى منزل أسرته بحي تسلطانت، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، للقيام بتفتيش المنزل.

وقالت مصادر خاصة لهسبريس إن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضية التخابر مع منظمة متطرفة بتركيا، وقضى ثلاث سنوات حبسا.

وأخرج المحققون حقائب مملوءة بالمحجوزات التي عثروا عليها بمنزل الموقوف، أمام أنظار عدد كبير من جيران المعني بالأمر والمارة، وبحضور السلطة المحلية للمقاطعة الجنوبية وعناصر من أمن الدائرتين السادسة والتاسعة.

وبعد تفتيش المنزل، اقتيد المشتبه به المذكور تحت تصفيقات الحاضرين من نساء ورجال وشباب الحي وأطفاله.

يذكر أن السلطات الأمنية أوقفت، صباح اليوم نفسه، ثلاثة مشتبه بهم في "جريمة شمهروش" على متن حافلة للنقل العمومي أمام محطة باب دكالة بمراكش، قبل محاولتهم مغادرة المدينة.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن جهوده، بمعية معطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الشرطة في مراكش، قد ساهمت بنجاعة في هذه العملية.