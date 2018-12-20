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الرئيسية | حوادث | الأمن يفتش منزل متورط في "جريمة شمهروش"

الأمن يفتش منزل متورط في "جريمة شمهروش"

الأمن يفتش منزل متورط في "جريمة شمهروش"
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:05

أحضر فريق أمني، بعد عصر اليوم الخميس، عنصرا من المجموعة المشتبه في ارتكابها جريمة قتل الطالبتين الإسكندنافيتين إلى مدينة مراكش بعدما أوقفه بمدينة أسفي، وفق مصادر هسبريس.

وأخذت العناصر الأمنية الموقوف إلى منزل أسرته بحي تسلطانت، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، للقيام بتفتيش المنزل.

وقالت مصادر خاصة لهسبريس إن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضية التخابر مع منظمة متطرفة بتركيا، وقضى ثلاث سنوات حبسا.

وأخرج المحققون حقائب مملوءة بالمحجوزات التي عثروا عليها بمنزل الموقوف، أمام أنظار عدد كبير من جيران المعني بالأمر والمارة، وبحضور السلطة المحلية للمقاطعة الجنوبية وعناصر من أمن الدائرتين السادسة والتاسعة.

وبعد تفتيش المنزل، اقتيد المشتبه به المذكور تحت تصفيقات الحاضرين من نساء ورجال وشباب الحي وأطفاله.

يذكر أن السلطات الأمنية أوقفت، صباح اليوم نفسه، ثلاثة مشتبه بهم في "جريمة شمهروش" على متن حافلة للنقل العمومي أمام محطة باب دكالة بمراكش، قبل محاولتهم مغادرة المدينة.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن جهوده، بمعية معطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الشرطة في مراكش، قد ساهمت بنجاعة في هذه العملية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - skizo الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:19
بدات تتضح خيوط اللعبة وظني الاولي اعتقد انه كان خاطئا ,كم اكرهك ايتها السياسة وكم احبك ايها الانتقام.
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-8
2 - يحي بوشيخي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:21
اغلقت المساجد وشمعت المنازل وقزمت مادة التربية الاسلامية وحوصرت الدعوة الى الله .وتريدون اصلاح الشباب بالتجهيل والميوعة والتراخي .
والله لم اجد عبارات تشفي الغليل للتعبير عن الغصة التي في نفسي جراء هذا العمل الشنيع .الاعدام قليل في حق القتلة.والتعزية ومواساة عائلتا المغدورتين لم اجدهما كافيتان
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1
3 - ouahadi الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:23
جزاكم الله كل الجزاء وبارك فيكم عن عطاءكم وحفاظكم عن هدا البلد لرجال الشرطة والدرك
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6
4 - ابو ملاك الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:25
من أجل هذا شرع الله الإعدام لو طبقناه لراحت. وارتاحت الأرض و من عليها من شرهم.. نريد تطبيق عقوبة الإعدام في حقهم ليكونوا عبرة للآخرين...
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7
5 - ياسين الفكيكي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:25
الاعدام و لا شيئ غير الاعدام لأعداء الله و الوطن عله يشفي قلوب اهل الضحيتين.
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8
6 - امازيغ سوسي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:26
تخابر مع منظمة ارهابية بتركيا . قضى ثلاث سنوات سجن . ورغم دلك لم يكن تحت المراقبة . وهل التخابر مع منظمة ارهابية عقوبتها ثلاث سنوات فقط ؟ فلمادا حكم على بوعشرين ب 12 سنة بسبب الزنا ؟ اي الجرمين اخطر على الوطن والمواطن ؟ بلاد العجاءب بامتياز لم تكد القنوات العالمية تنتهي من قضية بوعشرين حتى جاء فيديو "واش ما عندك ختك " . ثم راقي بركان والان هده الجريمة الاقل ما يقال عنها بشعة . هكدا اصبحت البلاد مادة دسمة لكل قنوات العالم واصبحت سيرتها على كل لسان شرقا وغربا شمالا وجنوبا . لا حول ولا قوة الا بالله . السؤال هو مادا ينتظر المغرب بعد هده الحقبة المنحطة ؟ فطوبى لكم الشهرة .
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7
7 - Abdellah baroudi الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:29
انا اعمل في مطعم بمراكش اليوم سالني احدى الساءحات لمادا المغاربة حزينون على هدا العمل الإرهابي فهو يقع في العالم...اجبتها نحن مختلفون عن العالم فالضيف عندنا شيء مقدس يقدم له مالذ وطاب من طعام وفراش ولا يسأل متى يغادر حتى ولو الانسان فقير يستلف الاثات والمال من الجيران من اجل ضيفه...وانت ضيفه عندنا في المغرب
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17
8 - مسلم الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:32
هد الوحوش لي قامو بهد العملية فحق هد الفتاتين البريئتين لازمهم تعذيب يوصلو لأقصى المعاناة حتى يطلبو الموت ومايلقاوهاش ويتنشر فيديو تاعهم باش يكونو عبرة
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6
9 - ilyass الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:35
سبق أن حوكم في قضية التخابر مع منظمة متطرفة بتركيا، وقضى ثلاث سنوات حبسا.
قالك اسيدي اقوى مخابرات في العالم
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3
10 - حزين الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:35
والله ثم والله لو كانت الصرامة في الحكم مثلا تطلق عليهم كلاب مصروعة تقتلهم وتترك اصحابهم يتفرجون فيهم الى ان يصل دورهم لم ولن تكرر مثل هذا الاجرام .الله ياخذ الحق في الدين سيبو البلاد وتركوا الجهلة يعبثون فيها
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4
11 - عابر سبيل الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:36
"وقالت مصادر خاصة لهسبريس إن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضية التخابر مع منظمة متطرفة بتركيا، وقضى ثلاث سنوات حبسا."القضية حامضة كثيرون يريدون زعزعة أمن المملكة (بها +الزيدي+الطالبتين ..)مالم يحل لغزهما سيبقى الجناة الحقيقيون أحرارا يفعلون ما يشاؤون.
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0
12 - غاضبة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:37
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام أمام الملأ!!!!!
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0
13 - Karim الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:41
C’est atroces pauvres femmes mourir si jeune dans de tél conditions .. paix à leurs âmes mais , malheureusement des monstres islamistes sans cœurs....il faut réformer l'islam ...l'islam n'as rien à voir avec l'amour et la paix...c'est absolument le contraire.
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14 - larbi الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:41
ماسبب وراء هذه الجريمة الباشيعة
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0
15 - khadija الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:42
تحية إحترام و تقدير للشرطة المغربية. اللهم أبعد علينا التطرف و المتطرفين واجعلهم يتذكرون الآيات التي تقول :"من قتل نفسا بغيرنفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا . ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا "
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3
16 - إبن الوطن الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:47
إن المعني بالأمر سبق أن حكم في قضية التخابر مع منظمة تركية.... لماذا لم تكن المراقبة الأمنية على مخيمات السائحين ... أو يكون المخيم مسيج وتتوفر فيه كل الشروط الأمنية .... إن هذا العمل الإرهابي الشنيع سود صورة البلد بأكمله
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0
17 - Massad mohamed الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:48
Lo siento por esas jovencitas tan guapas, pensaban que Marruecos es seguro por puta propaganda. Ahora paso lo que paso , solo porque los europeos son muy buenos y se lo crean todo
Mensaje mio a su majestad M6 !! porfavor aprende debsu majestad saysi de egypto. (RADICALISMO=TAZMA ART)
veando esto ,incluso yo que soy musulmán y no practicante, ya tengo miedo y terror

Que PENA, incluso mi hermanito musulmán de unos meses,ya me amenaza, por ser diferente......????
Lo siento y por eso prefiero abandonar mi país y mi BANDERA
culpa de mi hermanito que le han lavado el cerebro con LEJIA .STOP
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-2
18 - kenz الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:49
الشكر لرجال الأمن. ولقد لكل متورط فيه هذه الجريمة البشعة ان ينال عقابه هوءلاءك المتشددين الذين يرتكبون الجراءم البشعة باستعمال الدين يستعملون الدين كوسيلة ارتكاب الجراءم في حق الأبرياك بغض النظر عن ديانتهم ان الدين الإسلام بريء منهم انهم مجرمون وقتلي ارجوو ان تكون عقبتهم مابد بدون إعفاء
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2
19 - AGADIR الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:49
و قد ساهم المواطنين في ايقف المشتبه بهم الثلات في حافلة متوجهة الى اكدير نشكر بائع المشوارت هو الذي يستحق الاجائزة
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5
20 - Seddam الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:49
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم،مساخيط الوالدين دمروا حياتهم و حياة والديهم و أهليهم و دمروا حياة شابتين و عاءلتيهما كما أساؤوا لصورة المغرب و تسببوا في قطع أرزاق ساكنة منطقة إمليل التي تعتمد على السياحة الجبلية خصوصا هواة تسلق جبل توبقال،إنها جريمة مكتملة الأركان، اللهم احفظ بلدنا و شبابنا من كل شر...قولوا آمين،و الله دمعت عيني و أنا أكتب هذا النص.
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4
21 - لهيب الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:55
تحية اجلال وتقدير للشرطة بكل فئاتها ومزيدا من اليقظة والحذر والصرامة أيضا .
المغرب بكل مكوناته وبكل أعرافه وقيمه لا يمكن أن يؤذي أحدا ونحن براء من كل خارج عن صفنا . تعازينا للمغرب والمغاربة في فقد السائحتين قبل عزاء أسرتيهما ودولتيهما .
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2
22 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:58
هؤلاء المجرمون يدعون الجهاد اينكم من الجهاد تتركون عائلاتكم وبالخصوص امهاتكم يموتون من كثرة الحصرة وكذلك سكان ايمليل الفقراء والبسطاء والكرماء اللذين يعيشون من السياحة الجبلية و بلدكم الذي وفر لكم كل الحاجيات رغم اننا دولة لا تملك البترول ولكن وفرت لشعبها ما هو اهم وهو الأمان
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2
23 - كافر الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:59
- وعَن ابن عُمَر رَضِيَ اللَّه عنْهَما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ، فَإِذا فَعَلوا ذلكَ، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهم إِلاَّ بحَقِّ الإِسلامِ، وحِسابُهُمْ عَلى اللَّهِ مُتفقٌ عليه.


الحمد للعقل على نعمة الكفر
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24 - حجة الخميس 20 دجنبر 2018 - 19:59
الجهل بالدين وعدم استشارة أهل العلم يؤدي بالإنسان إلى ضياع دنياه وآخرته اللهم حصن شبابنا من الجهل والغلو والتنطع والذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال:(هلك المتنطعون )
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0
25 - Said الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:06
Un terroriste qui a été arrêté et emprisonné 3 ans en Turquie a été laissé sans aucune surveillance policière au Maroc.Cela est grave
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-1
26 - الشرقاوي محمد فكري من إسبانيا الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:11
يجب تغيير قوانين القضاء في مثل هده الحالات...شخصيا أرى الإعدام أفضل حل خاصة لاعفاء الدولة من مصاريف المرتبة على الأحكام بالمؤبد و ليكونو عبرة لكل من سولت له نفسه قتل النفس التي حرم الله..فالنفس عظيمة عند الخالق مهما كانت ديانتها.ولكم واسع النظر
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