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كُتّاب وآراء
الأمن يفتش منزل متورط في "جريمة شمهروش"
أحضر فريق أمني، بعد عصر اليوم الخميس، عنصرا من المجموعة المشتبه في ارتكابها جريمة قتل الطالبتين الإسكندنافيتين إلى مدينة مراكش بعدما أوقفه بمدينة أسفي، وفق مصادر هسبريس.
وأخذت العناصر الأمنية الموقوف إلى منزل أسرته بحي تسلطانت، بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، للقيام بتفتيش المنزل.
وقالت مصادر خاصة لهسبريس إن المعني بالأمر سبق أن حوكم في قضية التخابر مع منظمة متطرفة بتركيا، وقضى ثلاث سنوات حبسا.
وأخرج المحققون حقائب مملوءة بالمحجوزات التي عثروا عليها بمنزل الموقوف، أمام أنظار عدد كبير من جيران المعني بالأمر والمارة، وبحضور السلطة المحلية للمقاطعة الجنوبية وعناصر من أمن الدائرتين السادسة والتاسعة.
وبعد تفتيش المنزل، اقتيد المشتبه به المذكور تحت تصفيقات الحاضرين من نساء ورجال وشباب الحي وأطفاله.
يذكر أن السلطات الأمنية أوقفت، صباح اليوم نفسه، ثلاثة مشتبه بهم في "جريمة شمهروش" على متن حافلة للنقل العمومي أمام محطة باب دكالة بمراكش، قبل محاولتهم مغادرة المدينة.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، أن جهوده، بمعية معطيات المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الشرطة في مراكش، قد ساهمت بنجاعة في هذه العملية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
والله لم اجد عبارات تشفي الغليل للتعبير عن الغصة التي في نفسي جراء هذا العمل الشنيع .الاعدام قليل في حق القتلة.والتعزية ومواساة عائلتا المغدورتين لم اجدهما كافيتان
قالك اسيدي اقوى مخابرات في العالم
Mensaje mio a su majestad M6 !! porfavor aprende debsu majestad saysi de egypto. (RADICALISMO=TAZMA ART)
veando esto ,incluso yo que soy musulmán y no practicante, ya tengo miedo y terror
Que PENA, incluso mi hermanito musulmán de unos meses,ya me amenaza, por ser diferente......????
Lo siento y por eso prefiero abandonar mi país y mi BANDERA
culpa de mi hermanito que le han lavado el cerebro con LEJIA .STOP
المغرب بكل مكوناته وبكل أعرافه وقيمه لا يمكن أن يؤذي أحدا ونحن براء من كل خارج عن صفنا . تعازينا للمغرب والمغاربة في فقد السائحتين قبل عزاء أسرتيهما ودولتيهما .
الحمد للعقل على نعمة الكفر