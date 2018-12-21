إسبانيا توقف مهاجرا مغربيا مبحوثا عنه في فرنسا

متابعة من خالد ملوك

أوقفت عناصر الشرطة الإسبانية مهاجرا مغربيا مبحوثا عنه بموجب مذكرة توقيف وتسليم أصدرتها النيابة العامة الفرنسية منذ شهر أكتوبر سنة 2012، بعدما هرب من العدالة فور صدور حكم يقضي بحبسه لمدة 8 أعوام لارتكابه جرائم متصلة بـ"ترويج وتهريب المخدرات من المغرب نحو فرنسا".

وأفادت مصادر أمنية إسبانية بأن عملية توقيف المغربي "س. أ"، البالغ من العمر 42 سنة، تمت ببلدية "إليخيدو" التابعة لمحافظة ألميريا بإقليم الأندلس الجنوبي، مشيرة في السياق نفسه إلى أن أمر الاعتقال جرى بناء على مذكرة بحث أوروبية أصدرتها محكمة مرسيليا الفرنسية.

وتابعت المصادر ذاتها بأن الموقوف متابع من أجل ارتكاب "جرائم ضد الصحة العامة للمواطنين والانتماء إلى منظمة إجرامية مختصة في الترويج للممنوعات"، مبرزة أن المكتب المركزي الفرنسي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (OCTRIS) كشف عن أدلة كافية تتثبت تورط المعني في الجرائم المنسوبة إليه.

وأفادت منابر إعلام إسبانية بأن دورية للأمن أوقفت المهاجر المغربي بأحد شوارع البلدية المذكورة بغرض مراجعة وثائقه الشخصية، قبل أن يتبين أنه مبحوث عنه بشأن تهم تتعلق بالمخدرات، موضحة أنه وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي الغرفة الثانية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد.

وأبرزت المنابر نفسها أن التبادل السريع للمعلومات بين عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية وقوات الأمن بدول أخرى، تربطها اتفاقيات تعاون مع سلطات مدريد في المجال الأمني، يمكّن من الاستغلال الفعال للبيانات المتاحة واعتقال المشتبه بهم في قضايا ذات صلة بالترويج للمخدرات وتهديد الأمن القومي الأوروبي.