نقل جثماني "ضحيتي إمليل" إلى مطار البيضاء

إبراهيم مغراوي من مراكش

نقلت السلطات المختصة، مساء اليوم الخميس، جثماني الطالبتين الإسكندنافيتين، اللتين راحتا ضحيتي جريمة القتل بمنطقة "شمهروش" بجماعة إمليل، إلى مطار محمد الخامس، من أجل نقلهما إلى كل من الدنمارك والنرويج، غدا الجمعة.

وجرى تسليم جثة الهالكتين في الحادث الأليم الذي عرفته بلدة إمليل بإقليم الحوز إلى المصالح الدبلوماسية النرويجية والدنماركية، تحت حراسة أمنية مشددة.

وتميزت عملية التسليم بسيادة حزن كبير، وبحضور سفير كل من الدنمارك والنرويج، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين ووالي جهة مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمراكش والمندوبة الجهوية للسياحة، وممثلي المصالح الخارجية.

وكانت منطقة "شمهروش"، التابعة لدائرة جماعة إمليل من إقليم الحوز، عرفت، صباح يوم الاثنين الماضي، نحر السائحتين الأجنبيتين.