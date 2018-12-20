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الرئيسية | حوادث | نقل جثماني "ضحيتي إمليل" إلى مطار البيضاء

نقل جثماني "ضحيتي إمليل" إلى مطار البيضاء

نقل جثماني "ضحيتي إمليل" إلى مطار البيضاء
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:43

نقلت السلطات المختصة، مساء اليوم الخميس، جثماني الطالبتين الإسكندنافيتين، اللتين راحتا ضحيتي جريمة القتل بمنطقة "شمهروش" بجماعة إمليل، إلى مطار محمد الخامس، من أجل نقلهما إلى كل من الدنمارك والنرويج، غدا الجمعة.

وجرى تسليم جثة الهالكتين في الحادث الأليم الذي عرفته بلدة إمليل بإقليم الحوز إلى المصالح الدبلوماسية النرويجية والدنماركية، تحت حراسة أمنية مشددة.

وتميزت عملية التسليم بسيادة حزن كبير، وبحضور سفير كل من الدنمارك والنرويج، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين ووالي جهة مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمراكش والمندوبة الجهوية للسياحة، وممثلي المصالح الخارجية.

وكانت منطقة "شمهروش"، التابعة لدائرة جماعة إمليل من إقليم الحوز، عرفت، صباح يوم الاثنين الماضي، نحر السائحتين الأجنبيتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - انشري يا عزيزتي الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:57
هل تتعامل هاته الدول بنفس الطريقة مع الجثث المغربية بطبيعة الحال لا حيت السفراء المغاربة في عطلة وليست بمهمة رسمية
أن لله وأن إليه راجعون
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17
2 - مريم الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:59
مسكينات هاد البنات نيات بزاااف ناعسات في الخلا في الجبل الراجل و مايديرهاش. ظنوا المغرب مثل بلادهم بلد الأمن و الأمان والعلمانية . كل يرى الناس بعين طبعه و هم مسكينات مسالمات و ظنوا البشر كله بحالهم ما عرفوش رآه كاين الاشرار الإسلاميين و الذياب الملتحية و الوحوش الله يرحمهم.
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37
3 - انا لله وانا اليه راجعون الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:02
هاديك المنطقة لي وقعات فيها الجريمة كانت معزولة ومهمشة ومفقرة ومنسية منذ بمى يسمى (الاستقلال) ودابا غادي يزيدو يهمشوها ويفقروها ويهربو منها السياح
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10
4 - افران الاطلس المتوسط الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:04
الله اودي اش تسالوا لهذا البنات . بالعكس جاؤا لزيات بلادكم . وينفقوا اموالهم في بلادكم لمصلحة اقتصاد بلكم ثم عملتم لهم هدية راس السنة (دبحتهم) اللهم هذا منكر .
le maroc aurait du invité toute leurs famille au maroc frais de l 'hôtel et tout compris au frais du maroc pour soulager les familles des victimes pour leurs dire désolé ça nous dépasse cet effet grave
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15
5 - Aziz Canada الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:06
شمهروش !!!!!!!
انا لو سمعت هدا الاسم لما حطت قدمي ذلك المكان ومابالكم ان ابيت فيه.
شمهروش اسم الرعب كايخلع
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16
6 - لك الله يا وطني الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:07
نعتذر لكل الوحوش عن هذه الكلمة... فوحوش شمهروش فاتوكم بسنوات ضوئئية
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8
7 - ADAM الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:08
اللهم أرحمهم و متواهم الجنة بأدنك يا رب العالمين و ارزق أهلهم الصبر و السلوان
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16
8 - FARHAT الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:09
بداية نتقدم بالتعازي والمواساة إلى البشرية جمعاء والى الدولتين اللتين.تنتميان لهما ضحيتها الشابين و الى كل الطلبة والأساتذة والى على عائلتهما في هذا المصاب . ونطالب تنفيد الإعدام في حق هؤلاء الاوباش عن ارتكابهم هذه الجريمة
و نطالب من المسؤولين أن يشددوا الرقابة على هذه الجمعيات الحقوقية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب. لأن جميع الديانات السماوية تدين بشدة قتل الأبرياء و ربما قد يقول بعض من سيقرؤون هذا المقال على أنني كنت قاسيا ولكن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العمل الإرهابي ليسوا بشرا ولا حيوانات ولا صلة لهم بالإسلام
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13
9 - خالد الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:09
إني أشعر بالحزن في داخلي والقلب يدمع على الأرواح البريئة نحن في عالم الحيوانات البشرية الملبوسة بالشياطين
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9
10 - غريب الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:09
نتمنى ايضا من سلطاتنا ان تفعل نفس الشيء اذا اصيب اي فرد يحمل الجنسية المغربية في كل اننحاء المعمورة
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6
11 - lolo الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:10
للاسف شيء محزن نهاية جد جد مؤلمة ادا تم التاكد من ان هؤلاء العناصر هم من اقترفوا هذه الجريمة البشعة فانا ان ينالو اشد العقوبات وهي الموت بالمتل
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8
12 - simo danmark الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:11
أتمنى ان تكون وقفة أمام سفارة الدنمارك والنرويج،للتنديد بهاته الجريمة الشنيعة.ونبين اننا شعب مسالم عشنا دائما الى جانب السياح مند زمن بعيد....هاته الحالة لا تبث للشعب المغربي الحر باي صلة
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6
13 - الرحمةوالمغفرةعزيزاتي الضحاية الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:12
نرجو من الله عزة وجل جلاله أن يعوضكم في أخرتكم ماضاع منكم في دنياكم من أعدا البشرية،فهو العادل والمنصف ويعلم بغيب عباده إن دعائنا لكم حبا وعطفا وحزنا أليما على فراقكم بهده الوحشية الفضيعة في بلاد السلم والأمان لكل البشرية.
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6
14 - سناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:12
المرجو عدم نسيان المجرمين لأخدهم مع الجثث
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3
15 - محمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:17
لاحول ولا قوة الا بالله ،والله العظيم الا بقاو فيا مساكن ، شوفت ديك الفيديو كانت غادي جيني البكية ماقادراش مسكينة حتى شوف هداك المجرم العدو و ليدار فيهم ديك الفضيحة جايين مساكن بغرض الاستمتاع واكتشاف بلدنا ،ولما لا العودة مرة اخرى ،ولا كن مآلهم كان بين ايدي هؤلاء القتلة المجرمون ،اتمنى لهم الاعدام ببطء وبالعداب الشديد
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6
16 - المكتب الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:18
سمحوا لينا الله يصبركم. المغاربة كلهم معاكم.
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5
17 - marwa Fikri الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:20
حسبنا الله ونعم الوكيل هذه نتيجة السجون والرفاهية والعفو أ سيدي طبقوا القصاص اللي قتل يتقتل وامام الناس حتى يكون عبرة
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18 - fatiha الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:23
الله يصبر اهلهم الله يرحمهم اليوم شفت الفيديو اثر فيا بزاف نهار كلو نفكر مرضت ملي بقات كتغوت مقديتش نتحمل بكيت قلبي تقطع
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3
19 - الزموري الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:38
لاحولة.ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
تعازينا لاسرتيهما.
رحمهما الله
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3
20 - Me again الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:40
لم ارى ابدا مثل تلك السيارة في المغرب! هل فرضها الذين صنعوها في هذه المناسبة ام فقط استعراض لما سيعم في المغرب قريبا؟!
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21 - رشيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:43
لاحول ولا قوة الى بالله العلي العظيم.
نسأل الله السلامة
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22 - مغربي لاديني الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:50
ماذا تنتظرون ممن يقول
يجب قتل تارك الصلاة وقتل المرتد

اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب 3أيام فإن تاب فيها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته 3أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً
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23 - بلادي الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:55
أتمنى أن تجد عائلات الضحيتين القوة لتحمل هذه المحنة..
أما عن الوحوش مرتكبي الجريمة, فالاعدام او السجن لمدة 150 عام قليل في حقهم.
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