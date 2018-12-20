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كُتّاب وآراء
نقل جثماني "ضحيتي إمليل" إلى مطار البيضاء
نقلت السلطات المختصة، مساء اليوم الخميس، جثماني الطالبتين الإسكندنافيتين، اللتين راحتا ضحيتي جريمة القتل بمنطقة "شمهروش" بجماعة إمليل، إلى مطار محمد الخامس، من أجل نقلهما إلى كل من الدنمارك والنرويج، غدا الجمعة.
وجرى تسليم جثة الهالكتين في الحادث الأليم الذي عرفته بلدة إمليل بإقليم الحوز إلى المصالح الدبلوماسية النرويجية والدنماركية، تحت حراسة أمنية مشددة.
وتميزت عملية التسليم بسيادة حزن كبير، وبحضور سفير كل من الدنمارك والنرويج، وكبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين ووالي جهة مراكش ورئيس المجلس الجماعي لمراكش والمندوبة الجهوية للسياحة، وممثلي المصالح الخارجية.
وكانت منطقة "شمهروش"، التابعة لدائرة جماعة إمليل من إقليم الحوز، عرفت، صباح يوم الاثنين الماضي، نحر السائحتين الأجنبيتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
أن لله وأن إليه راجعون
le maroc aurait du invité toute leurs famille au maroc frais de l 'hôtel et tout compris au frais du maroc pour soulager les familles des victimes pour leurs dire désolé ça nous dépasse cet effet grave
انا لو سمعت هدا الاسم لما حطت قدمي ذلك المكان ومابالكم ان ابيت فيه.
شمهروش اسم الرعب كايخلع
و نطالب من المسؤولين أن يشددوا الرقابة على هذه الجمعيات الحقوقية التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب. لأن جميع الديانات السماوية تدين بشدة قتل الأبرياء و ربما قد يقول بعض من سيقرؤون هذا المقال على أنني كنت قاسيا ولكن هؤلاء الذين شاركوا في هذا العمل الإرهابي ليسوا بشرا ولا حيوانات ولا صلة لهم بالإسلام
تعازينا لاسرتيهما.
رحمهما الله
نسأل الله السلامة
يجب قتل تارك الصلاة وقتل المرتد
اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب 3أيام فإن تاب فيها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته 3أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً
أما عن الوحوش مرتكبي الجريمة, فالاعدام او السجن لمدة 150 عام قليل في حقهم.