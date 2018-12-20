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الرئيسية | حوادث | وكيل الملك يكشف بيعة "مجرمي شمهروش" لداعش

وكيل الملك يكشف بيعة "مجرمي شمهروش" لداعش

وكيل الملك يكشف بيعة "مجرمي شمهروش" لداعش
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 20:55

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إن التحريات والأبحاث المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، أوضحت بأن الشريط المنشور الذي يعلن فيه الموقوفون في إطار البحث في جريمة القتل التي كانت ضحيتها سائحتان أجنبيتان، بيعتهم لـ"داعش"، تم تصويره الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الأفعال الاجرامية موضوع البحث.

وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه عهد إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمهمة البحث والتحري في صحة التسجيل المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأشخاص الأربعة الموقوفون في إطار البحث في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى بـ"داعش"، مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال إرهابية.

وخلص البلاغ إلى أن الوكيل العام للملك، إذ يستعرض نتيجة هذه الأبحاث والخبرات التقنية، فإنه يشدد على أن البحث لازال متواصلا مع المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - عادل الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:07
الفكر المتطرف وجب مقابلته بمقاربة فكرية وسطية، فالأمن لن يستطيع أن يغوص في عقول هؤلاء الظلاميين الوحوش،
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20
2 - kokoriko الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:08
ردا على واحد التعليق فنفس الموضوع (كان كا يهضر على الدواعش "... كا يطبقو الشريعة و الإسلام دين إرهابي..."). آه ا سيدي : لي سرق قطع ليه يديه. لي غتاصب دير ليه الإعدام. "قتل كل مخالف للعقيدة" (هدي ما كايناش) حيت لكم دينكم و لي ديني. لي دار زِنى المحصنات خاصو الإعدام (واش أ عباد الله السيد(ة) مزوج(ة) و بولادو(ها) و يمشيو ينعسو معا ناس تانيين؟). "معانقة الحور العين جزاء قتل الكافرين" (هدي تخايلتيها غا بوحدك). الحقوق ديال المرأة فالدين الإسلامي باينين (الناس كا تخلط ما بين الإسلام و ما بين المسلمين) حيت حنا كا مسلمين كا نديرو أخطاء (أخطاء ديالنا و علينا) ماشي الدين لي رغمنا عليها. أما هادوك أشباه البشر ما عندهوم دين أصلا (الإرهاب لا دين له). و دوك الخزعبلات لي قلتي انت هوما لي فعلا كا ديرهوم داعش. أما الإسلام بريئ منهوم.
و من هادشي كامل، قطع اليد للي سرق و طبق الإعدام لصحاب الإغتصاب و الإرهاب و رد عليا الخبار . والله تا ينقص الفساد فالأرض (و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
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12
3 - assifnwourgh الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:09
صراحة المخابرات لم تقم بعملها منذ أن تم بث الشريط الذي قاموا فيه بالبيعة.. كان عليها أن تكون أول من يعلم بهذا الشريط و من تم مراقبة أصحابه أو إعتقالهم بعد تحديد هويتهم..
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34
4 - مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:09
الاعدام قليل بحقهم، حسبنا الله و نعم الوكيل
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22
5 - Mohamed الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:11
انني كمواطن مغربي غيور على بلده اطالب من المحكمة إصدار الحكم بإعدام هؤلاء المجرمين مع التنفيذ فورا لإعطاء عبرة لمن سولت له نفسه تدنيس سمعة وطننا المحبوب.
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20
6 - جمعيات الاعدام الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:12
نطالب بتطبيق عقوبة الأعدام فيهم وكل من يقتل شخص عمدا مع تشويه جته كيف ما كانت جنسيته ودينه ونرفض إلغاء عقوبة الأعدام.
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21
7 - هاشمي الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:13
بين المطرقة و السندان فلا تعجب يا إنسان ... حسبنا الله و نعم الوكيل .
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8 - مغربي فقير و كنموت على بلادي الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:16
حكرتو على جوج بنات يا وجوه الخراب. المغربي راه فقير و لكن ما يبغيش لبلادو الخراب. 99.99% ضدكم
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9 - احمد الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:17
والله هولاء اغواهم الشيطان وزين لهم سوء عملهم ويستحقون الاعدام بدون شك. لكن اقولها لكم يا اهل القضاء ويا وكلاء الملك ويا اجهزة الامن اتقوا الله في الشعب المغربي فانتم ضلمة واغلبيتكم الا من رحم ربي من المرتشين فكيف عليكم بالله الا تنتضروا غضبا من الله ولا اريد اراء تدعي غير ذلك ولدي تلاتة قضايا بالادلة على فساد القضاء والمعني بالامر هذا العبد لقد فضلت ان انفى على ان اعيش بين الضلمة ووالله هدا هو المغرب الضلم الى ما لا نهاية..لكن هناك رب يسير الكون وعلى كل من ضلم في دلك البلد ان يطلب حقه من الله ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق والصبر والعفور له اجر عند الله واحسن من الانتقام.
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10 - raad الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:18
الإعدام الإعدام لهذه الحثالة و ماعلاقة الإسلام بهاته الهمجية . كمسلمين مغاربة ندين ونتبرأ منهم وأفعالهم القذرة. الإسلام سلام وداعش خراب.
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11 - قارئ الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:18
الله ورسوله بريء منكم يا مجرمون. يا مسلمين ليس الإسلام هو لحية وجلباب و خمار ونقاب ولكن الإسلام هو التقوى والخوف من رب الأرباب. قراو على دينكم مزيان دين الحب والتسامح والعلم و النور ماشي كمامر معفونة مزغبة
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12 - جرادي الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:19
على المغاربة النزول بكثافة الى الشارع تنديدا بالجريمة النكراء ، ورفضا قاطعا للارهاب ومحترفيه . بلدنا آمن ومن دخله آمن، والاسلام دين التعايش والتسامح .والمغاربة مسالمون كرماء.ونعول على خطباءالامة وأإمة المساجد للتنديد بالارهاب ونبذ العنف.ابتداءا من غد يوم الجمعة.وإلا فهم مسؤولون امام بارءهم.
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13 - مرتن بري دو كيس الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:21
ولكم في القصاص حيواة يا اولي الألباب .....العدل هنا هو الإعدام...غير ذلك سيكون ظلما في حق فتاتين جاءتا لبلد مضياف يكرمون الضيف حتى ولو كانت بهم خصاصة.. وبدل أن ينعمن بما انعم الله على بلادنا من خيرات ومناظر لطبيعة مغربية ليس لها مثيل.وجدوا وحوش ضارية.كلاب مصعورة،يقدسون مجرم سالت على يديه آلاف وآلاف من دماء مسلمين وغير المسلمين في كثير من بقاع الأرض.. فقتلوا ضيفتان صغيرتان بذكرهم تسيل دموع الغضب ويبكي القلب مع امهاتهن اللتي ينتضرن رجوعهن من بلاد سافرن إليها لما سمعن عليها من امن وأمان...فلهذا سيدي قاضي الأرض حتى ترضي قاض السماء فاحكم بكل جوارحك على هؤلاء الوحوش بالموت...والموت البطيء .ويا ريت يكون القصاص منهم امام الملا حتى ترهب بحكمك من تسول له نفسه بتبنى الإرهاب في مغربنا العزيز...فنحن كلنا شرطة ودرك.وجيوش نحرس هذا الوطن من الافاعي السامة والوحوش الضارية...فلا نرض بحكم على الجناة بغير الإعدام...والموت لمن قتل الموت للقاتل...
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14 - banzakri الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:28
لاحول ولاقوةالا بالله هاد المجرمين الجزاء ديالهم هو الاعدام امام الملء
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15 - الراقي الخريبكي الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:36
تحية لرجال الامن الذين اطاحوا بهؤلاء المجرمين الذين روعوا المغرب و افسدوا سمعة البلد كبلد آمن
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16 - Observateur الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:38
هؤلاء هم نتيجة الثقافة الدينية الموجود في الإسلام منذ عهد الصحابة، الذين شبعوا قتلا و ذبحا و ضربا بالمنجانيق و اغتصابا في بعضهم البعض. و كل هذا بحثا عن السلطة و ما تبعها من اموال و سبايا، يجب القطع تماما مع هاته الثقافة و القطع مع نظريات المؤامرة و الشعور بأن المسلم ضحية، لأنه في ذللك الوقت لم يكن هناك أمريكا او الغرب و مع هذا كانت ثقافة الذبح. القرآن الكريم يعترف بحق الآخر في العيش كيفما كانت ديانته و اعتقاده، و أجل الحكم في قضايا الاعتقاد إلى يوم البعث و نصب الإرهابيون نفسهم مكان الله و اشركوا به حينما عبدوا الفقهاء و الشيوخ
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17 - من تخوم الريف الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:47
و لا أحمادي، لا، لا، لا .. راه المغرب عندو مشكيلة كبيييييرة بزااااااااف.
كفاش يمكن ليه يشرح للعالم كامل بلي الأغلبية د العمليات الإرهابية فالعالم و على وجه الخصوص ف أوروبا كيديروها مغاربة؟ كيفاش يشرح للعالم بلي دكاترة و مهندسين و أساتذة خلاو لخدمة ديالهوم و ولادهوم ف أوروبا و لتحقو بداعش فالعراق و سوريا.
أكبر سجن كان لدى داعش في سوريا كان تحت إمرة مغربي هولندي مهندس من الدرجة الأولى كما قال الهولنديون أنفسهم. إختصاصيون في علوم شتى تركوا مناصب شغلهم شاغرة و ذهبوا كي يسطروا شناعات شتى في بلاد الرافدين. لابد و أن هناك خللا ما في التربية و التعليم الذين تلقيناهما في وطننا الأصلي، لابد و أن نجلس معا و نفكر فينا و في كل ما يعترض تربيتنا و تربية النشء عندنا لأن طامتنا لا تزيد إلا كبرا. لن أستغرب الأمر إن أصبحنا بعد قليل ممنوعين من دخول باقي أوطان المعمور فنحن إما قنابل معدة للتفجير إما خناجر معدة للذبح و إما شاحنات معدة للدهس .. هل كان آباؤنا هكذا و هل هذا ما كانوا ينتظرونه منا؟ .. نحن نسطر ملاحم يندى لها الجبين.
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18 - لحسن الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:48
ما هو رأي أصحاب إلغاء الحكم بالإعدام في هذا القتل البشع.!!! هؤلاء محترفون لهم أسلحة. صوروا مشهد القتل وحلقوا لحيتهم ليختفوا ثم يعيدوا فعلتهم في جهة أخرى. فشكرا لرجال الأمن على يقضتهم وسرعة حل لغز هذه الجريمة البشعة ونتمنى منهم أن يفعلوا نفس الشيء عندما يكونوا الضحاية مغاربة.!!
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19 - wood الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:49
هناك كثير من الأشياء غير واضحة في هذه القضية كأن تم توضيبها على عجل . و في جميع الأحوال فإن داعش شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات جليلة للانظمة الفاسدة ، فهي قدمت سابقا خدمة للنظام الطائفي في العراق عندما انتفض العراقيون ضده و قدمت خدمات مهمة للنظام الدموي السوري بحيث استعملها ذريعة للحرب التي شنها ضد شعبه ، و هي ذريعة أيضا لتدخل القوى الاجنبية بحجة محاربة الإرهاب !!!
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20 - مواطن غيور. الارهاب الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:52
السلام عليكم. أولا الشكر لعناصر الشرطة و الدرك التي تسهر الليالي و النهار لحماية أمن المواطنين. كما أود أن أدين العمل الارهابي الدي ليس له لا دين و لا لون.
و الله إن عناصر الأمن يتكبدون المعاناة بالليل و النهار نرجو من المسؤولين إيلاء أمن المواطنين العزل كما السياح أهمية قصوى، فمن قتل نفسا من غير نفس فكمن قتل الناس جميعا، كانوا أوربيين أو من الساكنة،كما نطالب بحد القتل ألا وهو الاعدام.
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21 - يقولون الاسلام بريء!!!! الخميس 20 دجنبر 2018 - 21:53
اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فيها ؛ وإلا قتل لردته ، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً أو ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل ماله فيئا في بيت مال المسلمين ، سواء كثر تاركو الصلاة عمداً أم قّلوا ، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم .
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً
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22 - الهلالي الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:03
إني كمغربي ومسلم أقيم في هذا البلاد أقدم تعازي إلى عائلة الفقيدتين وإن هذا الفعل الشنيع لا يمثلني كمسلم ولا مغربي وإني أطالب من القضاء أن يضع أوراق حقوق الإنسان والديمقراطية جانبا وأن يطبق الإعدام في حق هاذيه الحيوانات البشرية وأطالب من جلالة الملك ورئيس الحكومة أن يعزي الشعب النرويجي والشعب الدنماركي لأن ملكنا يشرفنا في المحافل الدولية ونكن له الاحترام من القلب مرحبا بكم في المغرب فبيوتنا وقلوبنا مفتوحة لكم
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23 - ميمون الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:07
على القضاء المغربي ان يقوم بواجبه ضد هؤلاء المجرمون الذين شوهوا صورة المغرب والمغاربة لكي تطمئن قلوب عائلة الضحاية رأيى الاعدام.
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24 - مسلم فقط الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:17
إلى #### تستدل بحديث في صحيح البخاري وانت تعلم او لا تعلم ان صحيح البخاري ومسلم كتبه انسان يخطئ ويصيب ولمعلوماتك لا توجد مخطوطة في العالم بخط البخاري وتوجد احاديث مفتراة على خير البرية او ليس كما قالت عائشة عندما سألوها كيف كان الرسول قالت لهم كان قرآن يمشي على الأرض لقد اصبحنا نعبد هاته الكتب و صنعنا اصنام لأنفسنا وتناسينا كتاب الله الذي يقول قال تعالى: فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ}.الاية ( لا إكراه في الدين )الاية. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. الاية. الاسلام دين الرحمة.... يا سادة وليس مايصوره ضعاف العقول. يقول الله تعالى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. الاية
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