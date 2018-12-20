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كُتّاب وآراء
وكيل الملك يكشف بيعة "مجرمي شمهروش" لداعش
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إن التحريات والأبحاث المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، أوضحت بأن الشريط المنشور الذي يعلن فيه الموقوفون في إطار البحث في جريمة القتل التي كانت ضحيتها سائحتان أجنبيتان، بيعتهم لـ"داعش"، تم تصويره الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الأفعال الاجرامية موضوع البحث.
وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه عهد إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمهمة البحث والتحري في صحة التسجيل المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأشخاص الأربعة الموقوفون في إطار البحث في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى بـ"داعش"، مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال إرهابية.
وخلص البلاغ إلى أن الوكيل العام للملك، إذ يستعرض نتيجة هذه الأبحاث والخبرات التقنية، فإنه يشدد على أن البحث لازال متواصلا مع المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
و من هادشي كامل، قطع اليد للي سرق و طبق الإعدام لصحاب الإغتصاب و الإرهاب و رد عليا الخبار . والله تا ينقص الفساد فالأرض (و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب).
كفاش يمكن ليه يشرح للعالم كامل بلي الأغلبية د العمليات الإرهابية فالعالم و على وجه الخصوص ف أوروبا كيديروها مغاربة؟ كيفاش يشرح للعالم بلي دكاترة و مهندسين و أساتذة خلاو لخدمة ديالهوم و ولادهوم ف أوروبا و لتحقو بداعش فالعراق و سوريا.
أكبر سجن كان لدى داعش في سوريا كان تحت إمرة مغربي هولندي مهندس من الدرجة الأولى كما قال الهولنديون أنفسهم. إختصاصيون في علوم شتى تركوا مناصب شغلهم شاغرة و ذهبوا كي يسطروا شناعات شتى في بلاد الرافدين. لابد و أن هناك خللا ما في التربية و التعليم الذين تلقيناهما في وطننا الأصلي، لابد و أن نجلس معا و نفكر فينا و في كل ما يعترض تربيتنا و تربية النشء عندنا لأن طامتنا لا تزيد إلا كبرا. لن أستغرب الأمر إن أصبحنا بعد قليل ممنوعين من دخول باقي أوطان المعمور فنحن إما قنابل معدة للتفجير إما خناجر معدة للذبح و إما شاحنات معدة للدهس .. هل كان آباؤنا هكذا و هل هذا ما كانوا ينتظرونه منا؟ .. نحن نسطر ملاحم يندى لها الجبين.
و الله إن عناصر الأمن يتكبدون المعاناة بالليل و النهار نرجو من المسؤولين إيلاء أمن المواطنين العزل كما السياح أهمية قصوى، فمن قتل نفسا من غير نفس فكمن قتل الناس جميعا، كانوا أوربيين أو من الساكنة،كما نطالب بحد القتل ألا وهو الاعدام.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك .
وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول ، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً