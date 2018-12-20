وكيل الملك يكشف بيعة "مجرمي شمهروش" لداعش

هسبريس من الرباط

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إن التحريات والأبحاث المنجزة، مدعومة بالخبرات التقنية، أوضحت بأن الشريط المنشور الذي يعلن فيه الموقوفون في إطار البحث في جريمة القتل التي كانت ضحيتها سائحتان أجنبيتان، بيعتهم لـ"داعش"، تم تصويره الأسبوع المنصرم، وذلك قبل ارتكاب الأفعال الاجرامية موضوع البحث.

وأعلن الوكيل العام للملك، في بلاغ، أنه عهد إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بمهمة البحث والتحري في صحة التسجيل المصور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه الأشخاص الأربعة الموقوفون في إطار البحث في جريمة قتل السائحتين الأجنبيتين، وهم يعلنون بيعتهم للأمير المزعوم لما يسمى بـ"داعش"، مع التعبير عن نيتهم في القيام بأعمال إرهابية.

وخلص البلاغ إلى أن الوكيل العام للملك، إذ يستعرض نتيجة هذه الأبحاث والخبرات التقنية، فإنه يشدد على أن البحث لازال متواصلا مع المشتبه فيهم تحت إشراف هذه النيابة العامة من أجل الكشف عن الدوافع الحقيقية والملابسات المحيطة بهذه القضية.