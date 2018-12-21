أسرة معتقل بـ"عكاشة" تتهم مدانين بفقئ عينيه

هسبريس-عبد الإله شبل

اتهمت أسرة معتقل بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة" بالدار البيضاء، عددا من المدانين القابعين بالمؤسسة السجنية، بالإقدام على فقئ عينيه ومحاولة اغتصابه داخل الزنزانة.

وكشفت عائلة المعتقل المتواجد بالسجن بسبب اتهامه باغتصاب فتاة، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ابنها البالغ من العمر 27 سنة، تعرض الأسبوع الماضي لاعتداء داخل "عكاشة"، إذ حاول مدانون اغتصابه بشكل جماعي، قبل أن يعمدوا إلى فقئ عينيه ووضعها أمامه.

وأوضحت شقيقة المدان، ضمن تصريحها، أن المتهم، تعرض قبل أيام لاعتداء على مستوى العنق، قبل أن يتعرض من جديد لمحاولة اغتصاب وفقئ عينيه، مطالبة بضرورة التحقيق المعمق في القضية وأخذ حقه.

وشددت المتحدثة نفسها، على أن شقيقها صار بدون عينين بعد هذا الاعتداء الخطير الذي طاله، مطالبة بالسماح لهم بنقله إلى مصحة خاصة قصد بحث إمكانية معالجته، خاصة أن أطباء مستشفى 20 غشت، أكدوا استحالة علاجه.

وناشدت عائلة المتهم، الملك محمد السادس، ومسؤولي إدارة السجون، بإجراء تحقيق في القضية، من أجل إرجاع حق ابنهم الذي يعد معيل الأسرة وليست له أية سوابق.

وخرجت إدارة السجن المحلي، لضحد هذه الاتهامات، حيث اعتبرت ان ما جاء على لسانها "كذب وبهتان"، مشيرة إلى أنه "ليس هناك أي أخ للفتاة المذكورة رهن الإعتقال بالمؤسسة"، لافتة إلى أن السجين "كان معزولا عن باقي السجناء تحت الحراسة خاصة من طرف موظف، إذ قام بوضع غطاء النوم فوق رأسه متظاهرا بالنوم، وعمل على إخراج عينيه بيديه".

وأشار المصدر نفسه، إلى أن المعني بالأمر تم نقله إلى مستشفى 20 غشت لتلقي العلاجات الضرورية، مؤكدة انه سبق له الاعتداء على نفسه بواسطة آلة حادة وهدد بالانتحار، كما تم عرضه على طبيب أخصائي في الأمراض النفسية بمستشفى ابن رشد وإخضاعه لمراقبة خاصة.

وأكد المصدر أنه تم إشعار النيابة العامة المختصة بالحادثة، وجرى على إثر ذلك إيفاد عناصر من الشرطة القضائية للاستماع للمعني بالأمر بالمستشفى قصد البحث والتحري في الموضوع.