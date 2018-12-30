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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف متورطَين في الأجندة التخريبية لـ"داعش" باشتوكة آيت باها
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، من توقيف شابّيْن بشبهة موالاة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في الجماعة الترابية "ماسّة"، غرب اشتوكة آيت باها.
وجاء توقيف أحد المشتبه فيهما في إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة "القليعة"، فيما تم توقيف الآخر داخل منزله في جماعة "ماسة؛ وذلك بعد أن رصدت التحريات الأمنية موالاتهما للتنظيم الإرهابي، والتواصل مع أعضائه.
ووفق مصادر هسبريس فإن الموقوفيْن "انخرطا في الأجندة التخريبية لداعش، مع الإشادة والدعاية لهذا التنظيم الإرهابي"؛ بينما أسفرت العملية المنفذة اليوم عن "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف؛ وذلك داخل منزليهما".
وتم نقل الموقوفيّن إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من أجل تعميق البحث معهما، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأشادت ساكنة اشتوكة آيت باها، التي حضرت إلى مكان اعتقال الشابّين، بمجهودات المصالح الأمنية التي أفضت تحرياتها المعمقة إلى التدخل الاستباقي من أجل التصدي للأعمال التي وصفوها بـ"المتطرفة، والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
يجب ان تضرب دون هوادة في ضربات استباقية حتى لا يحدث ما تحمد عقباه او كما قال جورج بوش الابن يوما ما ..
هؤلاء وحوش .. والوحوش يجب وضعها في الاقفاص..
تحياتنا لجميع نساء و رجال الامن الوطني بجميع مكوناته
هناك من الدواحش من يمارس التقية، لكن علامات التطرف تكون بادية علي صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم
والحكم بما انزل الله
الظلم خايب، و الله ينجينا من شر الفتن
barbarie a touché, même, le Maroc profond.
D'une part, cela montre que le système sécuritaire, a peut être négligé cette partie de Maroc, d'autre part, c'est la faute de la société marocaine qui a enfanté ces démons, et qui a gardé toujours une ambiguïté concernant les idées rétrogrades et liberticides. Il y a une crise chez les musulmans qui ne savent plus qui que croire, tellement il y a des courants. On dit l'Islam n'a rien avoir avec les terroristes, mais cela n’empêche pas que ces derniers sont d'origine musulmane. Ces terroristes doivent être exclus de religion musulmane, et surtout pas de prière de mort lorsqu'ils se font abattre par les forces de l'ordre. Malheureusement, les autorités religieuses musulmanes des fois joue avec le feu.
يجب أن تعرف جيدا أن المغرب في الأواني الأخيرة أصبح دولة فوضوية بامتياز
هجمات متكررة في جميع المدن بالسيف ، سواء من السكان المحليين والسياح
السرقة في وضح النهار انتشار الاجرام و التشرميل بشكل خطير خصوصا في فاس وسلا و الدار البيضاء و طنجة
انتشار المتسولين الخطرين ، وخاصة في المدن
السياحية و الكثير من المشردين ، استفزاز السياح من طرف بعض الأشخاص بدعوى ارشادهم
الانتشار الخطير للمرضى العقليين والمرضى النفسيين في الأماكن العامة وأفضل دليل لمحطة الحافلات في مراكش والمناطق المحيطة بها
الأمن لا يهتم ويتدخل في المتظاهرين السلميين الذين يدعون الحقوق الأساسية
يجب أن يتوقف السياح حتى تتحسن الأمور