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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف متورطَين في الأجندة التخريبية لـ"داعش" باشتوكة آيت باها

الأمن يوقف متورطَين في الأجندة التخريبية لـ"داعش" باشتوكة آيت باها

الأمن يوقف متورطَين في الأجندة التخريبية لـ"داعش" باشتوكة آيت باها
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:10

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الجمعة، من توقيف شابّيْن بشبهة موالاة تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك في الجماعة الترابية "ماسّة"، غرب اشتوكة آيت باها.

وجاء توقيف أحد المشتبه فيهما في إحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة "القليعة"، فيما تم توقيف الآخر داخل منزله في جماعة "ماسة؛ وذلك بعد أن رصدت التحريات الأمنية موالاتهما للتنظيم الإرهابي، والتواصل مع أعضائه.

ووفق مصادر هسبريس فإن الموقوفيْن "انخرطا في الأجندة التخريبية لداعش، مع الإشادة والدعاية لهذا التنظيم الإرهابي"؛ بينما أسفرت العملية المنفذة اليوم عن "حجز أجهزة إلكترونية مختلفة ومخطوطات ومنشورات تمجد الفكر المتطرف؛ وذلك داخل منزليهما".

وتم نقل الموقوفيّن إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، من أجل تعميق البحث معهما، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأشادت ساكنة اشتوكة آيت باها، التي حضرت إلى مكان اعتقال الشابّين، بمجهودات المصالح الأمنية التي أفضت تحرياتها المعمقة إلى التدخل الاستباقي من أجل التصدي للأعمال التي وصفوها بـ"المتطرفة، والهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ابن تومرت الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:26
هكذا يجب ان تشتغل اجهزة الامن ..
يجب ان تضرب دون هوادة في ضربات استباقية حتى لا يحدث ما تحمد عقباه او كما قال جورج بوش الابن يوما ما ..
هؤلاء وحوش .. والوحوش يجب وضعها في الاقفاص..
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2 - معارضة الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:26
الامن داير خدمتوا و الحمد الله متانحسو فخدمتهم تاتوقع الكارثة
تحياتنا لجميع نساء و رجال الامن الوطني بجميع مكوناته
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3 - عبدوو الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:27
اخواني المغاربة من الدى صنع الارهاب ومن الدي صربة الفديو ديال الضحيتين !!!!!
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4 - ali الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:28
هذا هو الحل، توجيه ضربات وقائية للخلايا النائمة لداعش من التكفيريين، والمتواجدين أيضا بشمال المغرب وبمناطق اخري

هناك من الدواحش من يمارس التقية، لكن علامات التطرف تكون بادية علي صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم
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5 - rafik الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:31
المرجو تطبيق حكم الاعدام
والحكم بما انزل الله
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6 - Tarik الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:41
تشد الناس بشبهة معليش فإطار بحث، ملقيتو عندهم والو طلقو عباد الله، ماشي تشوفونا تاحدنا ضد الإرهاب و جريمة السائحتين، تنوضو تبداو غير تشدو.
الظلم خايب، و الله ينجينا من شر الفتن
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7 - وائل الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:42
الله يستر اوصاف فغالبا ما الدولة تبالغ في إعتقال الأشخاص وتزايد في التشدد في المراقبة والتفتيش بعد كل عمل ارهابي، طبعا كلنا نريد الأمن والسلم ولكن لا يجب فقدان العقلانية والحكمة.
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8 - حميد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:43
قلناها ونعيدها الإعدام تم الاعدام. خليونا من دوك الكراكيز التي تطالب بإلغائه. يجب إعادة تطبيق العقوبة. أما أن تدخله السجن وتسمنه وتكسيه وتداويه من أموال الشعب فتلك عقوبة أخرى ضد الشعب. ما يدفع الكثيرين إلى تتبع خطاهم مادام ليس هناك عقاب
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9 - Abel الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:44
presque tout les semaines les forces de l'ordre arretent ces Barbares, cela montre à tel point cette barbarie est entrain d'envahir tout le Maroc. Le meurtre ignoble des 2 touristes montre que cette .
barbarie a touché, même, le Maroc profond.
D'une part, cela montre que le système sécuritaire, a peut être négligé cette partie de Maroc, d'autre part, c'est la faute de la société marocaine qui a enfanté ces démons, et qui a gardé toujours une ambiguïté concernant les idées rétrogrades et liberticides. Il y a une crise chez les musulmans qui ne savent plus qui que croire, tellement il y a des courants. On dit l'Islam n'a rien avoir avec les terroristes, mais cela n’empêche pas que ces derniers sont d'origine musulmane. Ces terroristes doivent être exclus de religion musulmane, et surtout pas de prière de mort lorsqu'ils se font abattre par les forces de l'ordre. Malheureusement, les autorités religieuses musulmanes des fois joue avec le feu.
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10 - متتبع الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:46
يجب توقيف اي كان من ارهابيين ومجرمين ومشرملين لان الصلة المشتركة بينهم هي الجريمةبمختلف انواعها التي تمس الانسان. التساهل والتراخي والعفو يجب ان يوضع له حد. الصرامة وتشديد العقوبات وتطييق الاعدام ستكون لامحال وساءل ردعية لكل من سولت له نفسه المس بكرامة المواطن والمس بامن الدولة.
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11 - السحاب العابر الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:50
يجب استئصال هذه الخلايا الخبيثة والقضاء عليها بكل الوسائل همج غير صالح للعيش مع الإنسان ليس بقلبهم رحمة ولا خير يرجى منهم والإسلام بريء منهم وتحية خاصة لرجال الأمن الساهرين على حماية الوطن والمواطن...
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12 - Med ouassour الجمعة 21 دجنبر 2018 - 14:56
يقول العديد من المعلقين إن مثل هذه الأشياء غريبة في المغرب
يجب أن تعرف جيدا أن المغرب في الأواني الأخيرة أصبح دولة فوضوية بامتياز
هجمات متكررة في جميع المدن بالسيف ، سواء من السكان المحليين والسياح
السرقة في وضح النهار انتشار الاجرام و التشرميل بشكل خطير خصوصا في فاس وسلا و الدار البيضاء و طنجة
انتشار المتسولين الخطرين ، وخاصة في المدن
السياحية و الكثير من المشردين ، استفزاز السياح من طرف بعض الأشخاص بدعوى ارشادهم
الانتشار الخطير للمرضى العقليين والمرضى النفسيين في الأماكن العامة وأفضل دليل لمحطة الحافلات في مراكش والمناطق المحيطة بها
الأمن لا يهتم ويتدخل في المتظاهرين السلميين الذين يدعون الحقوق الأساسية
يجب أن يتوقف السياح حتى تتحسن الأمور
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13 - علي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 15:01
يقول رب العزة لا يدخل الجنة الا من اتى بقلب سليم، هؤلاء الشردمة ضعاف النفوس والدين والوطنية لا يمثلون الا الشيطان بنفسه،فكيف يعقل لانسان سوي ان ينفذ حكم الاعدام وبهذه الطريقة البشعة في حق اخر من بني خلقه ،نطالب القضاء المغربي ان يعدمهم في مكان عام وبنفس الطريقة اللتي اعتدوا بها فكما تدين تدان وهذا هو الحق.
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