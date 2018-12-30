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كُتّاب وآراء
مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش"
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من إيقاف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية بمنطقة شمهروش نواحي مراكش.
وذكر بلاغ المكتب المعروف اختصارا بـ"البسيج"، توصلت به هسبريس، أن إيقاف هؤلاء المشتبه فيم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار، وسترة عسكرية، ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.
وقد جرى الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
الدولة لا تقوم باي مجهود لتحفظ كرامة المواطن، و عندما يظهر ذلك الوحش المتمرد الذي يرقد داخله، تلصق عليه طابع الارهابي، فالاهون على الدولة ان يكون المجرم "ارهابيا مواليا لداعش" على ان يكون مواطنا ارهابيا عاديا، مع انه لا فرق بينهما الا في " التِّيكيتة"!
هذا المواطن الذي لا يجمعه بوطنه سوى بطاقة هويته، يكون بيئة خصبة لتلك الجماعات المتطرفة ، و التي تغريه بما حرمته منه الدولة، المال، الزواج، و وهم الثقة، تعطيه الثقة بان هناك مستقبل افضل.
حاربوا الارهاب الاقتصادي، حاربوا ارهاب الفساد، حاربوا الارهاب العلمي و الفكري، حاربوا ارهاب العدل و القضاء، و ستجدون ان نفس هؤلاء الشباب، عوض ان يؤسسوا خلايا ارهابية، سيؤسسون شركات، و جمعيات، و مؤسسات مواطنة، بعد ذلك لن تجدوا ارهابيين لكي تحاربوهم ...
اي احد يحمل او يساند او يدعم الفكر الداعشي فهو غير مرغوب من المجتمع .
بفضل الحملات الاستباقية والاعتقالات تمت حمايتنا من جرائم مدمرة ورغم ذلك فلتت هذه الجماعة من المراقبة، هذا يدل على أن هناك دواعش وذئاب منفردة في كل مكان، ولولا الاعتقالات لأصبحنا مثل افغانستان وباكستان..
أنا مع حبس كل السلفيين والوهابيين واعتبار السلفية جريمة يعاقب عليها القانون.
ويكون القصاص امام الملئ حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هاته الاعمال الارهابية
الفقه الاسلامي الذي نعتمده اليوم لا يعكس الاسلام الحقيقي ، فهو نسخة محرفة للاسلام بسبب الاجتهادات الخاطئة للسلف و التأويلات الغير الموفقة للقرآن و كذلك بسبب الاحاديث المكذوبة على رسول الله في صحيح البخاري و مسلم.
هؤلاء يستحقون أكثر من الإعدام شنقا أو بالرصاص .. لعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. والإسلام بريئ من هؤلاء المجرمين القتلة
Ces criminels visent l'économie et la sécurité au Maroc, ils causent également des problèmes à l'Etat marocain et à son unité, placent les Marocains à l'étranger dans une position inconfortable et placent les Marocains à l'étranger dans une situation difficile pour leurs collègues européens ...
L'ignorance, le retard, le vide, l'intolérance, l'éducation corrompue, la haine, la pauvreté et la marginalité sont les principaux facteurs à l'origine de ce crime odieux ...
Pas seulement l'impuissance