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الرئيسية | حوادث | مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش"

مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش"

مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش"
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:11

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي 20 و21 دجنبر الجاري، من إيقاف تسعة أشخاص بكل من مدن مراكش والصويرة وسيدي بنور وطنجة واشتوكة أيت باها، للاشتباه في ارتباطهم بمرتكبي العمل الإرهابي الذي كانت ضحيته سائحتان أجنبيتان من جنسية نرويجية ودانماركية بمنطقة شمهروش نواحي مراكش.

وذكر بلاغ المكتب المعروف اختصارا بـ"البسيج"، توصلت به هسبريس، أن إيقاف هؤلاء المشتبه فيم التسعة يأتي في سياق الأبحاث والتحريات الدقيقة التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد دوافعها وارتباطاتها بعمل إرهابي.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات إلكترونية، وبندقية صيد غير مرخصة، وأسلحة بيضاء ومصابيح جيبية، ومنظار، وسترة عسكرية، ونظارات مخبرية، بالإضافة إلى كمية من المواد المشبوهة التي يحتمل استخدامها في صناعة وإعداد المتفجرات، والتي أحيلت على المصالح التقنية المختصة لإخضاعها للخبرات العلمية الضرورية.

وقد جرى الاحتفاظ بجميع المشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث المتواصل في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - khalid الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:20
انتم لم تفهموا الى الان اين هو المشكل! المشكل انه داخل كل مواطن مضطهد، مظلوم، محتقر، بائس، مفقّر، مشرّد، بطالي، جاهل، مريض .. يرقد داخله داعشي، لن يتوانى في الظهور للعلن إذا زاد عليه الضغط، فالضغط يولد الانفجار! و الانفجار يأتي دائما بخسائر ..
الدولة لا تقوم باي مجهود لتحفظ كرامة المواطن، و عندما يظهر ذلك الوحش المتمرد الذي يرقد داخله، تلصق عليه طابع الارهابي، فالاهون على الدولة ان يكون المجرم "ارهابيا مواليا لداعش" على ان يكون مواطنا ارهابيا عاديا، مع انه لا فرق بينهما الا في " التِّيكيتة"!
هذا المواطن الذي لا يجمعه بوطنه سوى بطاقة هويته، يكون بيئة خصبة لتلك الجماعات المتطرفة ، و التي تغريه بما حرمته منه الدولة، المال، الزواج، و وهم الثقة، تعطيه الثقة بان هناك مستقبل افضل.
حاربوا الارهاب الاقتصادي، حاربوا ارهاب الفساد، حاربوا الارهاب العلمي و الفكري، حاربوا ارهاب العدل و القضاء، و ستجدون ان نفس هؤلاء الشباب، عوض ان يؤسسوا خلايا ارهابية، سيؤسسون شركات، و جمعيات، و مؤسسات مواطنة، بعد ذلك لن تجدوا ارهابيين لكي تحاربوهم ...
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17
2 - رشيد من فرنسا مغربي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:22
أعلن تضامني المطلق والمشروط مع عائلة الضحايا ، لكن ما يحز في نفسي هو إعطاء قيمة للبراني وترك ولاد الشعب يموتون في صمت ، أبرز مثال ذلك الراعي الذي مات في الثلوج ، لو يقوموا بأي بحث خرجوا فقط وقالوا بأن الراعي لم ينتبه للنشرة الانذارية بأنه ستكون هناك ثلوج كثيفة ، وبلا منهدر على محسن فكري ومي فتيحة وشهيدة الهجرة حياة وحادث القطار وزيد وزيد ، المهم حكام البلد ينهبون ثروة البلد وبسخائهم يعطون للشعب الزرواطة والتهميش والحكرة لا تعليم لا صحة لا سكن لا حرية وفي الاخير يريدون شعبا واعيا !! مغرب المتناقضات مغرب TGV وموازين ، الله ياهذ الحق ، انشروا من فضلكم وشكرا
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3 - Fook الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:24
الان تتسارع الاحذاث بعد فواة الاوان . . . ولا لظلم من لا علاقة لها بالجريمة يجب تطبيق الاحكام على المتورطين لا غير
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4 - مواطن الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:24
سيخرج علينا البعض ليطعن في هذه الاعتقالات بحقوق الانسان و المخزن و القمع وبلا بلا بلا ...
اي احد يحمل او يساند او يدعم الفكر الداعشي فهو غير مرغوب من المجتمع .
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5 - مواطن الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:26
الله ينصر رجال الأمن بجميع رتبهم.
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6 - انا الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:27
ها لي قلننننننننننننا القضية كبرت سير علله........
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7 - khalil nederland الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:28
حان الوقت الان لا ن تقوم المؤسسات الأمنية من جمع وتصفية هؤلاء المجرمين الدخلاء عن نقالة المغرب والمغاربة وتصفيتهم لقد الحقو ضررا كبيرا بالمجتمع المغربي وبتقافته هؤلاء المجرمون لا يستحقون الحياة بل الإشهار بهم وإعدامهم
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8 - ××××× الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:28
كنا نسمع بين الفينة والأخرى عن تفكيك جماعة متطرفة بالمغرب من الشمال الى الجنوب، وكان بعض المداويخ يروجون لفكرة المسرحيات والمؤامرات والبروباجاندا لالهاء الشعوب، تبا لهم..
بفضل الحملات الاستباقية والاعتقالات تمت حمايتنا من جرائم مدمرة ورغم ذلك فلتت هذه الجماعة من المراقبة، هذا يدل على أن هناك دواعش وذئاب منفردة في كل مكان، ولولا الاعتقالات لأصبحنا مثل افغانستان وباكستان..
أنا مع حبس كل السلفيين والوهابيين واعتبار السلفية جريمة يعاقب عليها القانون.
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9 - مغربي 33 الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:29
يجب ان يطبق فيهم حكم عادل وهو القصاص كما قال تعالى.< النفس بالنفس >
ويكون القصاص امام الملئ حتى يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هاته الاعمال الارهابية
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10 - خالد المزابي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:29
هدا الفكر الحقير المتطرف المريض دخيل على المجتمع المغربي ...الحمد لله الشعب المغربي متسامح و من أكتر الجاليات قبولا باسثتناء حالات شادة ...لكن لا يجب الركوب على الحدت لنشر الانحلال و العلمنة و تشجيع الثيار الاستئصالي و تيار الشدود ...
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11 - khaled الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:29
يجب مراجعة الفقه الاسلامي ، فهو سبب هذه الكوارث.

الفقه الاسلامي الذي نعتمده اليوم لا يعكس الاسلام الحقيقي ، فهو نسخة محرفة للاسلام بسبب الاجتهادات الخاطئة للسلف و التأويلات الغير الموفقة للقرآن و كذلك بسبب الاحاديث المكذوبة على رسول الله في صحيح البخاري و مسلم.
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12 - moloud tanger الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:32
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
هؤلاء يستحقون أكثر من الإعدام شنقا أو بالرصاص .. لعنهم الله والملائكة والناس أجمعين. والإسلام بريئ من هؤلاء المجرمين القتلة
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13 - ايجيبهم يجيبهم الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:33
لن يرتاح رجال الأمن حتى يضعوا أيديهم على جميع المخربين وكل من له صلة من قريب أو من بعيد في شأن هذه الجريمة النكراء في حق الإنسانية والوطن، تحية خالصة لهم والله في عونهم حتى يصلوا إلى رأس الأفعى المدبر لهذه المجزرة ولو وراء الحدود وكائن من كان وبالله التوفيق.
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14 - مصطفى الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:36
نطالب بالإعدام رميا بالرصاص علانية للشخص الذي ظهر في الفيديو يذبح السائحة ليكون عبرة للجميع
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15 - المغرب وطني الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:36
ما تديرش ما تخافش و اللي دار الذنب يستاهل العقوبة و صياد النعامة يلقاها يلقاها و اللي دار راسه في الغيران يعضوه الحناش.
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16 - مسلم مغربي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:36
ما علينا الا شكر العناصر الامنية من اجل القاء القبض على هؤلاء المجرمين القتلة وفي نفس الوقت نتمنا ان يتم القبض على كل من ثبت تورطه في قضايا الارهاب وان يتم اطلاق سراح من لم يثبت انه متورط معهم . ووالله ان الاسلام بريء منهم ومن افعالهم انما هو عمل يتحملون فيه المسؤولية هم وحدهم اما دين الاسلام لا يامر بقتل الابرياء حتى وان كانو غير مسلمين والعجيب في الامر انه كما هو ثابت في ديننا انه لا يجوز قتل النساء والاطفال حتى في حالة الحرب في ساحات المعركة فكيف بمن دخل الى دولتنا وهو آمن ولكن هؤلاء المجرمين اصلا يكفرون الجميع وحتى لو كانو وجدو مغاربة في ذلك المكان لكانو ذبحوهم ايضا لانهم تكفيريين وهذا هو منهج الخوارج يقتلون الجميع ولا حول ولا قوة الا بالله
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17 - وطني الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:36
الحمد لله على نعمة الامن في بلادنا، اللهم العد عنه شر الحاسدين و عاش الملك نصره الله و أيده
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18 - fouad jmili الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:39
La justice marocaine doit frapper fort les auteurs de ce crime odieux et les éliminer, ainsi que leurs collaborateurs, à proximité ou après, à l'intérieur et à l'extérieur ...
Ces criminels visent l'économie et la sécurité au Maroc, ils causent également des problèmes à l'Etat marocain et à son unité, placent les Marocains à l'étranger dans une position inconfortable et placent les Marocains à l'étranger dans une situation difficile pour leurs collègues européens ...
L'ignorance, le retard, le vide, l'intolérance, l'éducation corrompue, la haine, la pauvreté et la marginalité sont les principaux facteurs à l'origine de ce crime odieux ...
Pas seulement l'impuissance
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19 - mre الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:41
الأمن حاضي الرادارات و تصيد الناس و ناسي المهمة الأساسية حتى وقعت المصيبة. و دابا مناش يعيشو ناس الأطلس الفقراء؟. البرد و الركود. الله يشوف من حالهم.
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20 - حتى المخزن شريك في الجريمة الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:43
المعادلة هي كالاتي، التسلط والظلم المخزني + التجهيل والتفقير + الفساد وغياب العدل = داعش. اتمنى الا يتجه المخزن الى الاعتقال الاعقلاني، واستغلال هاته الأحداث لتصفية معارضيه. الجريمة شنعاء ويجب اعتقال مرتكبيها ومنظريها، لكن تبقى المسؤولية الاخلاقية للمخزن قائمة، لان المخزن بنفسه مساهم في الجريمة الشنعاء، وذالك من خلال سياسة التكليخ والتدجين الممنهج، لخلق شعب قطيعي عياشي خنوع، فتاتي داعش فتستغل الخنوع وغياب الفكر النقدي لبعض الافراد، فنحصل على قنابل موقوتة. لي كامل التقة بانه لو كان المستوى التعليمي للمغاربة عالي، بالاضافة الى المعيشي، لم وجدت متل هاته الحالات. لذالك يامخزن فانت شريك في الجريمة.
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21 - Monir الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:44
لا تأخذكم بهم لا شفقة ولا رحمة ، من يخطط لنقل فتن الشرق للمغرب يحل فيهم الإعدام ، أن يموتوا هم بصفتهم مجرمين مخربين أفضل من ان يتركوا ريثما يقتلوا ناس أبرياء آمنين ينتجون و يعطون بينما هم لا نفع لنا من حياتهم سوى الأذية ، لقد انكوت عدة بلدان اسلامية من اجرامهم و قتلهم للأبرياء في وسط المساجد و الأسواق الشعبية ، فعقليتهم المريضة تهذيهم لإختيار الأماكن المكتضة التي سيسقط فيها أكبر عدد من الضحايا، أشخاص جاهلين لا يفقهون في الإسلام يضنون أنهم سيلقون الحور العين في الجنة إذا خير البر عاجله اعدموهم في أقرب وقت و حققوا حلمهم بالحور العين الآن
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22 - RACHID الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:49
الاخوه الكرام .. هذا نداء الي كل غيور علي وطنا الحبيب .... بفيت شي واحد مسئول يجاوب علي سؤالي... لماذا لاتحارب الدوله المخدرات التي تعصف بالشباب وبتدمير البلاد,؟ ولا هادا الشي فيه منفعه للمخزن واصحاب رؤوس الاموال..قمت بزياره في الريف يزرعون الحشيش امام اعين المخزن .علي رائ الاخوه المصريين عيني عينك ولا احد يبالي.. المهم جني الارباح وركوب السيارات الفارهه .. واذا قلت هذا منكر يقولك سير في حالك.هذا رزق ديالنا سيدي ربي بعتو لينا.. وبغيتو تحاربوا الارهاب والتطرف؟
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23 - مصطفى الجمعة 21 دجنبر 2018 - 16:51
حداري من الفقر واتساع الفوارق الطبقية كما رأينا حالتهم المعيشية فهم من السهل التغرير بهم و مساعدتهم أرخص من عواقب هده الأحداث الإرهابية
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