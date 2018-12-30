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الرئيسية | حوادث | تفريغ شحنة "كوكايين" من أمعاء إفريقية بالبيضاء

تفريغ شحنة "كوكايين" من أمعاء إفريقية بالبيضاء

تفريغ شحنة "كوكايين" من أمعاء إفريقية بالبيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 21:35

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بالمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء من إحباط عملية جديدة لتهريب كمية من الكوكايين.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن كمية مخدر الكوكايين، التي حجزت بحوزة مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغرام واحد و950 غراما (1.950) ملفوفة داخل 138 كبسولة.

المشتبه فيها، يقول البلاغ، جرى إيقافها على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بتاريخ 17 دجنبر الجاري، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزتها على 131 كبسولة تحتوي على 1860 غراما من مخدر الكوكايين، كانت تخفيها تحت شعرها المستعار، في حين أوضحت عملية الفحص بالأشعة وجود كبسولات إضافية من المخدر داخل أمعائها.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيها جرى إيداعها، بعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين الإضافية التي بلغ وزنها 90 غراما واستقرار حالتها الصحية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي ينجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - اليوسفي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 21:53
راه كون كانت المراقبة في مطار محمد الخامس والله الى عاودو يدوزو راني كنقولها داءما هناك ايادي خفية وتهاون راه ولا مطار محمد الخامس ممر ........ جمعو روسكم وما خفي اعظم
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2 - hassan الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:00
راه ماعرفت اش كاتوقعو غايطرا لاخليناهم يديرو مابغاو فالبلاد.
هادي جاية فالطيااااارة اسيدي و حايبة معاها المخدرات, ودةك الي جاييين بطرق غير شرعية علم الله اش جابو معاهم
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