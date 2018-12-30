تفريغ شحنة "كوكايين" من أمعاء إفريقية بالبيضاء

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بالمطار الدولي محمد الخامس بالدار البيضاء من إحباط عملية جديدة لتهريب كمية من الكوكايين.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن كمية مخدر الكوكايين، التي حجزت بحوزة مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بلغ وزنها الإجمالي كيلوغرام واحد و950 غراما (1.950) ملفوفة داخل 138 كبسولة.

المشتبه فيها، يقول البلاغ، جرى إيقافها على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بتاريخ 17 دجنبر الجاري، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزتها على 131 كبسولة تحتوي على 1860 غراما من مخدر الكوكايين، كانت تخفيها تحت شعرها المستعار، في حين أوضحت عملية الفحص بالأشعة وجود كبسولات إضافية من المخدر داخل أمعائها.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيها جرى إيداعها، بعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين الإضافية التي بلغ وزنها 90 غراما واستقرار حالتها الصحية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي ينجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.