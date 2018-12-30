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الرئيسية | حوادث | إشادة بـ"جريمة إمليل" توقف شابا في اشتوكة

إشادة بـ"جريمة إمليل" توقف شابا في اشتوكة

إشادة بـ"جريمة إمليل" توقف شابا في اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:05

أوقفت عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن أكادير، بعد زوال اليوم الجمعة، شابا، من مواليد سنة 1996، بمنزل أسرته في منطقة "آيت إعزا" التابعة للجماعة الترابية آيت اعميرة ضواحي اشتوكة آيت باها.

وجاء إيقاف الشاب على إثر نشره لتدوينة على صفحته بـ"فيسبوك" تُشيد بجريمة مقتل السائحتين الأجنبيّتين في جماعة إمليل بإقليم الحوز، كما شجع على تنفيذ مثل هذه الأفعال الإجرامية في حق غير المسلمين.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، مرفوقة بعناصر من مصلحة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني باشتوكة آيت باها، قد انتقلت إلى مقر سكنى الشاب واعتقلته ونقلته إلى مقر المصلحة الولائية، من أجل تعميق البحث معه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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