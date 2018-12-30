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- الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم
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كُتّاب وآراء
الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم
أفادت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، بأن عناصر الجمارك لسرية فاس-المدينة، تمكنوا من إحباط ثلاث عمليات تهريب هامة قادمة من الجهة الشرقية، والتي تهم مبلغا إجماليا تفوق قيمته مليوني درهم.
وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه تم حجز أزيد من 25 طنا ونصف من المنتوجات بقيمة إجمالية تفوق مليوني درهم، في أقل من 24 ساعة، وذلك على متن ثلاثة شاحنات مرقمة بالمغرب.
وأشار البلاغ إلى أن وسيلة النقل الأولى، التي جرى إيقافها عند مدخل محطة أداء شرق مكناس، كانت محملة بـ 350 علبة كرتونية تحتوي على 17 ألف و500 وحدة من العجلات المطاطية للدراجات بقيمة تفوق 0,6 مليون درهم، في حين أن العربة الثانية، التي تم توقيفها بحي بنسودة بفاس، كانت محملة بـ 13 طنا من الأرز ونحو 3,8 طنا من اللوز بقيمة تتجاوز 0,6 مليون درهم.
وأضافت إدارة الجمارك أن عناصرها تمكنوا، أيضا، بحي "طريق عين الشقف" بفاس، بحجز عربة محملة بـ 10 آلاف كلغ من العنب المجفف، و2680 كيلوغراما من الأرز، و2225 كيلوغراما من اللوز، و1750 كيلوغراما من الفول السوداني، و1100 كيلوغراما من جوز الكاجو، و160 كيلوغراما من الفستق، مشيرة إلى أن قيمة هذه المنتوجات تناهز 0,8 مليون درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
إنها سلسلة طويلة و محبوكة جيدا من السدج و اﻹنتهازيين و حتى في بعض اﻷحيان موظفي الجمارك و اﻷمن الذين يعميهم الطمع و المال
السؤال المهم كيف مرت هذه الشاحنات من الناظور إلى فاس مع العلم أننا في وقت عصيب جدا و يجب اخذ الحيطة و الحذر من كل و أي شيء ... اين الجمارك ؟ اين السدود اﻷمنية بمداخل المدن ؟ اين رجال الدرك ؟