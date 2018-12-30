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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم

الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم

الجمارك تحبط عمليات تهريب بأزيد من مليوني درهم
هسبريس - و.م .ع
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 18:55

أفادت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، بأن عناصر الجمارك لسرية فاس-المدينة، تمكنوا من إحباط ثلاث عمليات تهريب هامة قادمة من الجهة الشرقية، والتي تهم مبلغا إجماليا تفوق قيمته مليوني درهم.

وأوضحت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في بلاغ، اليوم الجمعة، أنه تم حجز أزيد من 25 طنا ونصف من المنتوجات بقيمة إجمالية تفوق مليوني درهم، في أقل من 24 ساعة، وذلك على متن ثلاثة شاحنات مرقمة بالمغرب.

وأشار البلاغ إلى أن وسيلة النقل الأولى، التي جرى إيقافها عند مدخل محطة أداء شرق مكناس، كانت محملة بـ 350 علبة كرتونية تحتوي على 17 ألف و500 وحدة من العجلات المطاطية للدراجات بقيمة تفوق 0,6 مليون درهم، في حين أن العربة الثانية، التي تم توقيفها بحي بنسودة بفاس، كانت محملة بـ 13 طنا من الأرز ونحو 3,8 طنا من اللوز بقيمة تتجاوز 0,6 مليون درهم.

وأضافت إدارة الجمارك أن عناصرها تمكنوا، أيضا، بحي "طريق عين الشقف" بفاس، بحجز عربة محملة بـ 10 آلاف كلغ من العنب المجفف، و2680 كيلوغراما من الأرز، و2225 كيلوغراما من اللوز، و1750 كيلوغراما من الفول السوداني، و1100 كيلوغراما من جوز الكاجو، و160 كيلوغراما من الفستق، مشيرة إلى أن قيمة هذه المنتوجات تناهز 0,8 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مقتصد الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:08
انقلوها عاجلا إلى دار العجزة و الأطفال المتخلى عنهم و الفقراء و المساكين.. هاذاك حقهوم..
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2 - إنها تجارة حلال الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:22
إنها تجارة حلال وليست بتهريب ،لأنها وسط المغرب وماقامت به الجمارك يعتبر سرقة في وضح النهار بقوانين وضعية تخدم وتشبع كروش رؤوس الجمارك الكبار.
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4
3 - Abdelghani الجمعة 21 دجنبر 2018 - 19:31
دائما اقول و ااكد و اقول ليس هناك تهريب معيشي كما يدعي ذلك البعض ... تلك النسوة اللواتي تشتغلن بالتهريب عادة مايقمن بالتدليس و المراوغة و يقلن أنهن يشتغلن ﻷنفسهن و هذه كذبة ... تلك النسوة يشتغلن لمافيا المخدرات و الصرف في السوق السوداء ... و هن لا يعرفن و لا يدركن ذلك ... يقمن بإخراج السلع و تكديسها في مدينة الناظور او في مدينة الفنيدق عند شخص في دكان يعمل مسيير فيه و يكون بدوره يشتغل عند بارونات المخدرات و الصرف ...
إنها سلسلة طويلة و محبوكة جيدا من السدج و اﻹنتهازيين و حتى في بعض اﻷحيان موظفي الجمارك و اﻷمن الذين يعميهم الطمع و المال

السؤال المهم كيف مرت هذه الشاحنات من الناظور إلى فاس مع العلم أننا في وقت عصيب جدا و يجب اخذ الحيطة و الحذر من كل و أي شيء ... اين الجمارك ؟ اين السدود اﻷمنية بمداخل المدن ؟ اين رجال الدرك ؟
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