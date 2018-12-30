عشريني يضع حدّا لحياته شنقا بنواحي برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

وضع شاب عشريني، اليوم الجمعة، حدّا لحياته شنقا، بمنزل أسرته بدرب الشرف، تجزئة السلام بسيدي رحال الشاطئ بنواحي برشيد.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أسباب انتحار الشاب لا تزال مجهولة، في انتظار نتائج التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة بابتدائية برشيد.

وانتقل إلى مكان الحادث ممثل عن السلطة المحلية، وعناصر من درك مركز سيدي رحال الشاطئ سرية برشيد، وأفراد الوقاية المدنية، الذين قاموا بمعاينة جثة الهالك قبل نقلها إلى المشرحة بجهة الدارالبيضاء- سطات قصد تشريحها.