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الرئيسية | حوادث | سجن علي مومن يستقبل مصوّر "دركي سطات"

سجن علي مومن يستقبل مصوّر "دركي سطات"

سجن علي مومن يستقبل مصوّر "دركي سطات"
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:02

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، مساء اليوم الجمعة، بإيداع مصوّر فيديو دركي سطات السجن الفلاحي علي مومن، على ذمّة الاعتقال الاحتياطي، مع إحالة ملفّه على هيئة القطب الجنحي التلبسي بالمحكمة ذاتها، في انتظار انطلاق جلسات محاكمته بخصوص التّهم الموجهة إليه، والمتعلقة ببث وتوزيع تركيبة مكوّنة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بواسطة الأنظمة المعلوماتية، قصد التشهير به، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم.

وجاء قرار سلطة الملاءمة بالمحكمة الابتدائية بسطات، بعدما عرض عليها صاحب الفيديو من قبل عناصر المركز القضائي بالقيادة الجهوية بالمدينة ذاتها، بعد الاستماع إلى أقواله في محضر تمهيدي، وانصرام المدة القانونية للحراسة النظرية.

وقد حجّ مصوّر الفيديو من مدينة قلعة السراغنة إلى سطات، بعد توصله باستدعاء رسمي للاستماع إليه بخصوص واقعة التصوير.

وتعود وقائع الحادث إلى يوم الخميس ما قبل الماضي، حين كان أفراد من كوكبة الدّراجين يقيمون سدّا قانونيا لمراقبة السرعة بالرادار المتحرك على الطريق الجهوية رقم 308، باعتبارها تشكّل نقطة سوداء في حوادث السير بلغت حد تسجيل وفاة 40 شخصا في سنة 2017، قبل أن تنخفض الحصيلة إلى 20 حالة وفاة سنة 2018.

وأوضحت مصادر هسبريس أن كاميرا المراقبة رصدت صاحب الفيديو وهو يرتكب مخالفة تجاوز السرعة ظهر يوم الخميس، وهو ما تسبب له في غرامة مالية قدّرت بـ150 درهما، مضيفة أنه عاد مساء اليوم نفسه، ولحق بالدركي المكلّف بكاميرا مراقبة السرعة، وقام بتصويره في مخالفة واضحة للقانون، وبمطاردته وتهديده بالنشر والتشهير به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - sadaam الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:15
لعز الله انصرك السي لوكيل
دبا لهيبة رجعت شوية
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2 - مواطن مغربي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:20
لك الله يا وطني المحاكمة جاهزة في حقه
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3 - صوت اسفي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:34
وعلاش الدركي هربان في الخلاء من التصوير ويحاول اخفاء وجهه هدا السؤال المطروح ؟ قانون قمع كل من سولت لهو نفسه فضح الفساد غريب امرك ياقنون
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4 - said الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:34
هكدا ستستعيد الدولة هيبتها التي فقدتها .فهيبتها تبدا بهيبة المخزن . نعم القرار
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5 - البعمراني الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:35
قولوا هل كان يمارس عمله بشكل قانوني. اما تصويره بدون موافقته. قولوا شيءا منطقيا. غدا نصور شخص يأخد رشوى وسنحاكم لأنني لم نأخد موافقته عند تصويره.
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6 - texas الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:41
انه لقانون قمعي .لمادا يودع السجن المجرمون بالسكاكين في الشوارع طلقاء ومخالف الرأي في السجن ،هادا ما كان ليكون لولا هات الحكومة الفاشلة .والتي لا تريد أن يفضح امرها .ولكم ان تعيشوا مرارتها أيها المغاربة الدين انخبتموها.
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7 - الحق الجمعة 21 دجنبر 2018 - 22:45
سبحان الله وبحمده...زعمى نيشان...لا حول و لا قوة إلا بالله....علامات الساعة هذي
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