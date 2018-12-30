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الرئيسية | حوادث | حملة تمشيطية توقع بمروج مخدرات في مراكش

حملة تمشيطية توقع بمروج مخدرات في مراكش

حملة تمشيطية توقع بمروج مخدرات في مراكش
إبراهيم مغراوي
السبت 22 دجنبر 2018 - 06:37

أوقفت عناصر الدائرة الأمنية العاشرة بمراكش، أمس الجمعة، مروجا للمخدرات بتهمة ترويج الممنوعات.

وجاءت عملية توقيف المشتبه به خلال حملة تمشيطية، قامت بها عناصر الأمن بحي المحاميد بمقاطعة المنارة بمراكش. وأسفرت عملية تفتيشه عن العثور على قطعة من المخدرات بجيبه، غير أنه أكد أنها للاستهلاك فقط. وحينما تم تنقيط بطاقته الوطنية، تبين أنه غادر السجن حديثا، وأنه اعتقل بسبب ترويجه المخدرات.

وقامت عناصر الأمن باقتياد المتهم إلى منزله بتجزئة النهضة بحي المحاميد من أجل تفتيشه. وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور على صفيحتين من مخدر الشيرا معدة للترويج.

وأحيل المشتبه به على ولاية الأمن، حيث وضع تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، قبل عرضه أمام النيابة العامة المختصة بمراكش.

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