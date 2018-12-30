الدرك الملكي يوقف عصابة مخدرات بأولاد حسون

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، ليلة الجمعة، أربعة أشخاص، بينهم فتاة تتحدر من حي سيدي يوسف بن علي بمراكش، بتهمة ترويج المخدرات.

وقالت مصادر هسبريس إن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، ينتمون إلى عصابة يترأسها مبحوث عنه يلقب بـ"الفكرون"، مضيفة أنهم ضبطوا متلبسين بحيازة أقراص مهلوسة، و220 غراما من مخدر الحشيش، وكيس كبير مملوء بالقنب الهندي "الكيف" معد للترويج، إضافة إلى أسلحة بيضاء.

وقامت عناصر الدرك الملكي باقتياد الموقوفين إلى المركز الترابي للاستماع إليهم في محاضر قانونية، قبل وضعهم رهن الحراسة النظرية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة.